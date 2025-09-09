Máris megvan az új Forest-edző: nagy visszatérő veszi át a nottinghamieket

Ange Postecoglou lett a Nottingham Forest új vezetőedzője, miután a klubtulajdonos Evangelos Marinakis menesztette Nuno Espirito Santót. Az ausztrál szakember három hónappal a Tottenhamtől való elbocsátása után tér vissza a Premier League-be - számolt be a BBC.

A Nottingham Forest hivatalosan bejelentette Ange Postecoglou kinevezését, aki a váratlanul menesztett Nuno Espirito Santo helyét veszi át a kispadon. A portugál szakembert mindössze három forduló után, a West Ham elleni 3-0-s vereséget követően bocsátották el, annak ellenére, hogy tavaly a klub az ő irányításával a hetedik helyen végzett a Premier League-ben, ami az 1994-95-ös szezon óta a legjobb eredményük volt.

Evangelos Marinakis klubtulajdonos a kinevezés kapcsán elmondta: "Olyan edzőt hozunk a klubhoz, aki bizonyítottan és következetesen nyert trófeákat. A legmagasabb szinten szerzett edzői tapasztalata, valamint az a vágya, hogy velünk a Forestnél valami különlegeset építsen, fantasztikus személlyé teszi őt, aki segít nekünk az utunkon és minden ambíciónk következetes elérésében."

A 60 éves ausztrál szakember legutóbb a Tottenham Hotspur vezetőedzője volt, ahol ugyan a Premier League-ben csak a 17. helyen végzett a csapattal, de történelmi Európa-liga győzelemhez vezette a londoni együttest, véget vetve a klub hosszú ideje tartó trófea-szárazságának. Ennek ellenére 16 nappal a siker után elbocsátották.

Postecoglou korábban a Celtic vezetőedzőjeként két skót bajnoki címet nyert, előtte pedig a japán Yokohama F Marinost vezette bajnoki címre 15 év után. Edzői pályafutása során irányította az ausztrál válogatottat is, amellyel 2014-ben kijutott a világbajnokságra és 2015-ben megnyerte az Ázsiai Kupát.

KATTINTS a friss eredményekért, statisztikákért és hírekért a Sportonlinera!

Az új vezetőedző játékfilozófiája jelentősen eltér elődjétől. Míg Nuno kontrára épülő, ötvédős rendszert alkalmazott, addig Postecoglou a labdabirtoklásra épülő, magas letámadást preferáló 4-3-3-as vagy 4-4-1-1-es formációt részesíti előnyben. Ez komoly változást jelenthet a csapat játékában, különösen védekező szempontból, hiszen Nuno általában a liga legalacsonyabb védelmi vonalát alkalmazta, míg Postecoglou a Tottenhammel a legmagasabbat.

A Forest nyári átigazolásai – köztük James McAtee, Douglas Luiz és Oleksandr Zinchenko szerződtetése – arra utalnak, hogy a klub már korábban is egy technikai, labdabirtoklásra építő játékstílus felé kívánt elmozdulni, ami illeszkedhet Postecoglou filozófiájához.

Az ausztrál szakember első mérkőzése a kispadon szombaton lesz, amikor a Nottingham Forest az Arsenal otthonába látogat. Postecoglou a nyolcadik állandó menedzser lesz, amióta Marinakis 2017 májusában átvette a klubot.