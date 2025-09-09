A fogadók óvatosak az esti, portugálok elleni meccs előtt: a tétek mindössze 8-8 százaléka érkezett az első félidei hazai győzelemre, illetve döntetlenre.
Máris megvan az új Forest-edző: nagy visszatérő veszi át a nottinghamieket
Ange Postecoglou lett a Nottingham Forest új vezetőedzője, miután a klubtulajdonos Evangelos Marinakis menesztette Nuno Espirito Santót. Az ausztrál szakember három hónappal a Tottenhamtől való elbocsátása után tér vissza a Premier League-be - számolt be a BBC.
A Nottingham Forest hivatalosan bejelentette Ange Postecoglou kinevezését, aki a váratlanul menesztett Nuno Espirito Santo helyét veszi át a kispadon. A portugál szakembert mindössze három forduló után, a West Ham elleni 3-0-s vereséget követően bocsátották el, annak ellenére, hogy tavaly a klub az ő irányításával a hetedik helyen végzett a Premier League-ben, ami az 1994-95-ös szezon óta a legjobb eredményük volt.
Evangelos Marinakis klubtulajdonos a kinevezés kapcsán elmondta: "Olyan edzőt hozunk a klubhoz, aki bizonyítottan és következetesen nyert trófeákat. A legmagasabb szinten szerzett edzői tapasztalata, valamint az a vágya, hogy velünk a Forestnél valami különlegeset építsen, fantasztikus személlyé teszi őt, aki segít nekünk az utunkon és minden ambíciónk következetes elérésében."
A 60 éves ausztrál szakember legutóbb a Tottenham Hotspur vezetőedzője volt, ahol ugyan a Premier League-ben csak a 17. helyen végzett a csapattal, de történelmi Európa-liga győzelemhez vezette a londoni együttest, véget vetve a klub hosszú ideje tartó trófea-szárazságának. Ennek ellenére 16 nappal a siker után elbocsátották.
Postecoglou korábban a Celtic vezetőedzőjeként két skót bajnoki címet nyert, előtte pedig a japán Yokohama F Marinost vezette bajnoki címre 15 év után. Edzői pályafutása során irányította az ausztrál válogatottat is, amellyel 2014-ben kijutott a világbajnokságra és 2015-ben megnyerte az Ázsiai Kupát.
KATTINTS a friss eredményekért, statisztikákért és hírekért a Sportonlinera!
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az új vezetőedző játékfilozófiája jelentősen eltér elődjétől. Míg Nuno kontrára épülő, ötvédős rendszert alkalmazott, addig Postecoglou a labdabirtoklásra épülő, magas letámadást preferáló 4-3-3-as vagy 4-4-1-1-es formációt részesíti előnyben. Ez komoly változást jelenthet a csapat játékában, különösen védekező szempontból, hiszen Nuno általában a liga legalacsonyabb védelmi vonalát alkalmazta, míg Postecoglou a Tottenhammel a legmagasabbat.
A Forest nyári átigazolásai – köztük James McAtee, Douglas Luiz és Oleksandr Zinchenko szerződtetése – arra utalnak, hogy a klub már korábban is egy technikai, labdabirtoklásra építő játékstílus felé kívánt elmozdulni, ami illeszkedhet Postecoglou filozófiájához.
Az ausztrál szakember első mérkőzése a kispadon szombaton lesz, amikor a Nottingham Forest az Arsenal otthonába látogat. Postecoglou a nyolcadik állandó menedzser lesz, amióta Marinakis 2017 májusában átvette a klubot.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Itt az új világelső: domináns játékkal verte Alcaraz legnagyobb ellenfelét, ő maradt a US Open királya
Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítménnyel nyerte meg hatodik Grand Slam címét a US Openen, legyőzve Jannik Sinnert a döntőben.
Balhé van készülőben a McLarennél? Reagáltak a pilóták a csapatutasításra, ezt mondta Norris és Piastri
A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában
Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen.
Verstappent már a rajtnál sem lehetett megfogni, nagyon simán húzta be a monzai versenyt. A két McLaren azonban nem hagyja felzárkózni az összetettben.
Az úszónő terhessége már eléggé előrehaladt, a kép tanúsága alapján hamarosan bővül a család.
Geraint Thomas, a 2018 Tour de France győztese és olimpiai aranyérmes kerékpáros ma fejezi be pályafutását a Tour of Britain utolsó szakaszán.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője kerékpáros balesetet szenvedett, és törött kulcscsontja miatt műtétre szorul.
Nemzetközi összefogással, egy évekig tartó nyomozás végén felszámolták a Streameast nevű illegális streamhálózatot.
Két gólós előnyt játszott el a válogatott, egy pontot hoztak el Dublinból. Folytatás jövő kedden Portugália ellen.
A Ferrarik a negyedik, illetve ötödik helyet szerezték meg, Verstappen azonban most tudott extrát nyújtani, így övé a pole Monzában.
A McLaren pilótája szerint túl szoros a verseny a riválisokkal, de Monzában ismét nagy dobásra készül.
René Higuita, a kolumbiai labdarúgás legendás kapusa örökre beírta nevét a futballtörténelembe ezzel a mozdulattal.
Sorozatban négy bajnokcsapat tagja is volt a legendás kapus, Ken Dryden, összesen hat aranygyűrűt nyert.
A statisztikák azt mutatják, hogy az írek az elmúlt pár évtizedben igazi mumusai voltak a magyar válogatottnak - extra teljesítménnyel azonban hozható a meccs.
A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szervezői négy évvel meghosszabbították a Monacói Nagydíjnak otthon adó Monte-Carlo szerződését,.
Mike Tyson és Floyd Mayweather, a boksz két legendás alakja jövőre bemutató mérkőzésen csap össze.
Paraguay jövő nyáron visszatér a labdarúgó-világbajnokságra, miután az Ecuador elleni 0-0-s döntetlennel biztosította helyét a 2026-os tornán.