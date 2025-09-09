2025. szeptember 9. kedd Ádám
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
a nottingham forest stadionja, stadion, nottingham, angol foci, premier league
Sport

Máris megvan az új Forest-edző: nagy visszatérő veszi át a nottinghamieket

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 14:53

Ange Postecoglou lett a Nottingham Forest új vezetőedzője, miután a klubtulajdonos Evangelos Marinakis menesztette Nuno Espirito Santót. Az ausztrál szakember három hónappal a Tottenhamtől való elbocsátása után tér vissza a Premier League-be - számolt be a BBC.

A Nottingham Forest hivatalosan bejelentette Ange Postecoglou kinevezését, aki a váratlanul menesztett Nuno Espirito Santo helyét veszi át a kispadon. A portugál szakembert mindössze három forduló után, a West Ham elleni 3-0-s vereséget követően bocsátották el, annak ellenére, hogy tavaly a klub az ő irányításával a hetedik helyen végzett a Premier League-ben, ami az 1994-95-ös szezon óta a legjobb eredményük volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Evangelos Marinakis klubtulajdonos a kinevezés kapcsán elmondta: "Olyan edzőt hozunk a klubhoz, aki bizonyítottan és következetesen nyert trófeákat. A legmagasabb szinten szerzett edzői tapasztalata, valamint az a vágya, hogy velünk a Forestnél valami különlegeset építsen, fantasztikus személlyé teszi őt, aki segít nekünk az utunkon és minden ambíciónk következetes elérésében."

A 60 éves ausztrál szakember legutóbb a Tottenham Hotspur vezetőedzője volt, ahol ugyan a Premier League-ben csak a 17. helyen végzett a csapattal, de történelmi Európa-liga győzelemhez vezette a londoni együttest, véget vetve a klub hosszú ideje tartó trófea-szárazságának. Ennek ellenére 16 nappal a siker után elbocsátották.

Postecoglou korábban a Celtic vezetőedzőjeként két skót bajnoki címet nyert, előtte pedig a japán Yokohama F Marinost vezette bajnoki címre 15 év után. Edzői pályafutása során irányította az ausztrál válogatottat is, amellyel 2014-ben kijutott a világbajnokságra és 2015-ben megnyerte az Ázsiai Kupát.

KATTINTS a friss eredményekért, statisztikákért és hírekért a Sportonlinera!

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az új vezetőedző játékfilozófiája jelentősen eltér elődjétől. Míg Nuno kontrára épülő, ötvédős rendszert alkalmazott, addig Postecoglou a labdabirtoklásra épülő, magas letámadást preferáló 4-3-3-as vagy 4-4-1-1-es formációt részesíti előnyben. Ez komoly változást jelenthet a csapat játékában, különösen védekező szempontból, hiszen Nuno általában a liga legalacsonyabb védelmi vonalát alkalmazta, míg Postecoglou a Tottenhammel a legmagasabbat.

A Forest nyári átigazolásai – köztük James McAtee, Douglas Luiz és Oleksandr Zinchenko szerződtetése – arra utalnak, hogy a klub már korábban is egy technikai, labdabirtoklásra építő játékstílus felé kívánt elmozdulni, ami illeszkedhet Postecoglou filozófiájához.

Az ausztrál szakember első mérkőzése a kispadon szombaton lesz, amikor a Nottingham Forest az Arsenal otthonába látogat. Postecoglou a nyolcadik állandó menedzser lesz, amióta Marinakis 2017 májusában átvette a klubot.
Címlapkép: Getty Images
#sport #szakember #klub #premier #szakemberek #ausztrália #premier league #tottenham #vezetőedző #edzőváltás #nottingham forest

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:02
14:53
14:44
14:35
14:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 9.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
2025. szeptember 9.
Komoly ATM-limit a hazai bankokban: ennyit az ingyenes pénzfelvételről, sokan szívhatják a fogukat
2025. szeptember 8.
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 9. kedd
Ádám
37. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
2
1 hete
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
3
2 hete
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
4
1 hete
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
5
6 napja
Szexi szettben nézett focimeccset a fiatal magyar úszónő: szerencsét hozott a csapatának
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bónusz Magyar Államkötvény
Változó kamatozású állampapír, ami 4, illetve 6 éves futamidővel vásárolható meg. A kamata megegyezik a 12 hónapos Diszkontkicstárjegy előző négy aukcióján kialakult átlaghozam súlyozott átlagával. Ehhz hozzáadódik a kamatbónusz, ami 4 éves futamidő esetén 1,75 százalék, míg a 6 éves kötvény 2,5 százalék bónusszal bír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 13:03
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 10:05
Komoly ATM-limit a hazai bankokban: ennyit az ingyenes pénzfelvételről, sokan szívhatják a fogukat
Agrárszektor  |  2025. szeptember 9. 14:31
Olyan eső jön, amilyet rég láttunk Magyarországon: mutatjuk, mi várható