Új korszak köszönt be Londonban? Íme, így szervezheti át új edzője a West Hamet

Nuno Espirito Santo kinevezése a West Ham élére a csapat játékstílusának újragondolását jelzi, miközben a klub a Premier League 19. helyén áll. Az új menedzser korábban a Wolverhampton és a Nottingham Forest csapatainál bizonyította, hogy képes felülmúlni az elvárásokat - írta a BBC.

A labdabirtoklás-alapú támadójáték helyett a West Ham visszatér a pragmatikusabb megközelítéshez Nuno Espirito Santo kinevezésével. Bár a futballvilágban egyre inkább a birtokláson alapuló játékstílus dominál, a West Ham tulajdonosai úgy tűnik, elismerték, hogy ez a változás nem illett a csapathoz és a jelenlegi játékoskerethez.

Az új edző ma lép először a kispad mellé új klubjánál: a West Ham az Evertonhoz látogat a Premier League 6. fordulójának zárómeccsén. Kinevezése mindössze két napja történt meg, pár órával azután, hogy a klub szombat délelőtt bejelentette a január óta regnáló vezetőedző, Graham Potter és teljes stábja menesztését.

Nuno csapatai jellemzően kevesebb labdabirtoklással játszanak, majd gyors ellentámadásokat vezetnek. A Nottingham Forest az előző szezonban a liga harmadik legalacsonyabb labdabirtoklási mutatójával (41%) rendelkezett. Mélyen védekező csapatai korlátozzák az ellenfél minőségi gólszerzési lehetőségeit.

A Forest általában 4-2-3-1-es formációban kezdett, de Nuno rugalmasan váltott öt védős rendszerre, amikor előnyt kellett tartani. Figyelemreméltó, hogy egyetlen pontot sem veszítettek, amikor Morato beállításával öt védőre váltottak, bár a csapat ilyenkor mélyebben védekezett és nagyobb nyomás alá került a mérkőzések végén.

A direkt támadások Nuno játékstílusának védjegyei. A Forest gyakran közvetlenül a csatárhoz, Chris Woodhoz játszotta a labdát, akinek labdatartása ideális alapot biztosított a támadó középpályásoknak. Máskor a széleken játszottak gyorsan, túlterhelve ezeket a területeket. A Forest volt a liga legdirektebb csapata 2,04 méter/másodperces előrehaladási sebességgel.

Ez a megközelítés jól illeszkedik a West Ham erősségeihez. A csapat az elmúlt szezonokban a legveszélyesebb az átmenetekben volt, kihasználva olyan játékosok képességeit, mint Jarrod Bowen. Nuno stílusa előnyös lehet Crysencio Summerville, Lucas Paqueta és Bowen számára is.

Nuno rugalmasan alakítja rendszerét a játékosok képességeihez. A Forestnél például különböző szerepeket adott a szélsőknek attól függően, hogy milyen készségekkel rendelkeztek. Várhatóan a West Hamnél is hasonlóan jár el, kihasználva például El Hadji Malick Diouf támadó szélső védő képességeit.

A taktikai elemzéseken túl fontos a humán tényező is. Míg Graham Potter állítólag összeveszett több játékossal, Nuno korábbi játékosai, köztük Conor Coady, továbbra is elismerően beszélnek róla. Coady szerint a West Ham "hihetetlen menedzsert kapott", aki jól dolgozik a játékosokkal és fejleszti őket.

A West Ham új menedzsere olyan rendszert hoz, amely jól illeszkedik a jelenlegi kerethez, de interperszonális készségei ugyanolyan fontosak lehetnek abban, hogy kihúzza a csapatot jelenlegi helyzetéből.