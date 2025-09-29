2025. szeptember 29. hétfő Mihály
11 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2024. november 13: A West Ham United Football Club stadionja, egy profi labdarúgó klub, székhelye: Stratford, East London.
Sport

Új korszak köszönt be Londonban? Íme, így szervezheti át új edzője a West Hamet

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 16:14

Nuno Espirito Santo kinevezése a West Ham élére a csapat játékstílusának újragondolását jelzi, miközben a klub a Premier League 19. helyén áll. Az új menedzser korábban a Wolverhampton és a Nottingham Forest csapatainál bizonyította, hogy képes felülmúlni az elvárásokat - írta a BBC.

A labdabirtoklás-alapú támadójáték helyett a West Ham visszatér a pragmatikusabb megközelítéshez Nuno Espirito Santo kinevezésével. Bár a futballvilágban egyre inkább a birtokláson alapuló játékstílus dominál, a West Ham tulajdonosai úgy tűnik, elismerték, hogy ez a változás nem illett a csapathoz és a jelenlegi játékoskerethez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új edző ma lép először a kispad mellé új klubjánál: a West Ham az Evertonhoz látogat a Premier League 6. fordulójának zárómeccsén. Kinevezése mindössze két napja történt meg, pár órával azután, hogy a klub szombat délelőtt bejelentette a január óta regnáló vezetőedző, Graham Potter és teljes stábja menesztését.

Itt a második PL-es edzőmenesztés: kirúgta a West Ham Graham Pottert
EZ IS ÉRDEKELHET
Itt a második PL-es edzőmenesztés: kirúgta a West Ham Graham Pottert
Graham Pottert menesztették a West Ham vezetőedzői posztjáról mindössze kilenc hónap után.

Nuno csapatai jellemzően kevesebb labdabirtoklással játszanak, majd gyors ellentámadásokat vezetnek. A Nottingham Forest az előző szezonban a liga harmadik legalacsonyabb labdabirtoklási mutatójával (41%) rendelkezett. Mélyen védekező csapatai korlátozzák az ellenfél minőségi gólszerzési lehetőségeit.

A Forest általában 4-2-3-1-es formációban kezdett, de Nuno rugalmasan váltott öt védős rendszerre, amikor előnyt kellett tartani. Figyelemreméltó, hogy egyetlen pontot sem veszítettek, amikor Morato beállításával öt védőre váltottak, bár a csapat ilyenkor mélyebben védekezett és nagyobb nyomás alá került a mérkőzések végén.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, a statisztikákért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

A direkt támadások Nuno játékstílusának védjegyei. A Forest gyakran közvetlenül a csatárhoz, Chris Woodhoz játszotta a labdát, akinek labdatartása ideális alapot biztosított a támadó középpályásoknak. Máskor a széleken játszottak gyorsan, túlterhelve ezeket a területeket. A Forest volt a liga legdirektebb csapata 2,04 méter/másodperces előrehaladási sebességgel.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ez a megközelítés jól illeszkedik a West Ham erősségeihez. A csapat az elmúlt szezonokban a legveszélyesebb az átmenetekben volt, kihasználva olyan játékosok képességeit, mint Jarrod Bowen. Nuno stílusa előnyös lehet Crysencio Summerville, Lucas Paqueta és Bowen számára is.

Nuno rugalmasan alakítja rendszerét a játékosok képességeihez. A Forestnél például különböző szerepeket adott a szélsőknek attól függően, hogy milyen készségekkel rendelkeztek. Várhatóan a West Hamnél is hasonlóan jár el, kihasználva például El Hadji Malick Diouf támadó szélső védő képességeit.

A taktikai elemzéseken túl fontos a humán tényező is. Míg Graham Potter állítólag összeveszett több játékossal, Nuno korábbi játékosai, köztük Conor Coady, továbbra is elismerően beszélnek róla. Coady szerint a West Ham "hihetetlen menedzsert kapott", aki jól dolgozik a játékosokkal és fejleszti őket.

A West Ham új menedzsere olyan rendszert hoz, amely jól illeszkedik a jelenlegi kerethez, de interperszonális készségei ugyanolyan fontosak lehetnek abban, hogy kihúzza a csapatot jelenlegi helyzetéből.
Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #elemzés #premier league #edző #angol foci #west ham united #vezetőedző #edzőváltás #taktika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
16:54
16:45
16:29
16:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 29.
Комната для отд.v - Mégis, mi ez az orosz "pihenőszoba" a Városligetben?
2025. szeptember 29.
Ilyen még sosem történt Magyarországon: úgy dől a pénz, mint még soha, rengeten örülhetnek
2025. szeptember 29.
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 29. hétfő
Mihály
40. hét
Szeptember 29.
Nemzetközi kávé nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
1 hete
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
3
1 hete
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
4
2 hete
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
5
19 órája
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Napi limit
az a limit, amelynek erejéig - ha a számlán annyi pénzünk rendelkezésre áll - a kártya egy naptári napon használható. Általában egyazon bankkártya esetében megkülönböztetünk készpénzfelvételi és vásárlási limitről, és a limiteket a legtöbb banknál az ügyfelek szabályozhatják

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 29. 16:54
Különleges Red Bull energiaitalt dob piacra az Aldi: ennyibe kerül, ez benne az extra
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 29. 16:45
Amerika új szintre emelné a háborút: Donald Trump új csodafegyvert küld a frontvonalra?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 29. 16:37
Így árverezik el most a földeket Magyarországon: erről jó, ha mindenki tud