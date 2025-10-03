Caster Semenya olimpiai bajnok futó hét év után befejezi a jogi küzdelmét az atlétikában érvényes nemi alkalmassági szabályok ellen.
A második edzés már Piastrié: élesedik a szingapúri F1-hétvége, ki húzza be egészen?
A világbajnoki pontversenyben éllovas ausztrál Oscar Piastri az első szabadedzésen elért ötödik helye után élen zárta a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki második gyakorlásán.
A McLaren versenyzője mögött némi meglepetésre az F1-ben ebben a szezonban bemutatkozó francia Isack Hadjar (Racing Bull) végzett a második, míg a címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) a harmadik helyen.
Az első szabadedzést megnyerő spanyol Fernando Alonso (Aston Martin) csak a negyedik, míg csapattársa, a kanadai Lance Stroll a hatodik időt autózta. Közéjük ékelődött be a mclarenes brit Lando Norris ötödiknek.
A hétvégi nagydíjra hőségriadót rendelt el a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) - az F1 történetében először -, ezért a pilóták hűtőmellényt viselhetnek, az autók minimum tömegét pedig öt kilogrammal feljebb, 805 kilóra emelték. A Szingapúri Nagydíj programja szombaton közép-európai idő szerint 11.30-tól a harmadik szabadedzéssel folytatódik.
Eredmények, 2. szabadedzés (az élcsoport):
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:30.714 perc
- Isack Hadjar (francia, Racing Bulls) 1:30.846
- Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:30.857
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:30.877
- Lando Norris (brit, McLaren) 1:31.197
- Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:31.222
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Kilencven esztendősen elhunyt Kopeczky Lajos sportújságíró, televíziós riporter - tájékoztatott a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).
Hőségriadót rendelt el a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjra a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).
Szoboszlai Dominik édesapja pénzügyi tanácsokkal segítette fiát karrierje kezdetén, hogy elkerülje a fiatal sportolóknál gyakori anyagi buktatókat.
A FIFA alelnöke kijelentette, hogy a 2026-os világbajnokság mérkőzéseinek esetleges áthelyezéséről kizárólag a FIFA, nem pedig Donald Trump dönthet
A Genk korábbi magyar kapusa, Köteles László szerint a Ferencvárosnak bátran kell futballoznia Belgiumban, a két csapat csütörtök (ma) esti Európa-liga alapszakasz-mérkőzésén.
A címvédő Paris Saint-Germain lett az első csapat a nagyobb európai sorozatok történetében, amely három egymást követő idegenbeli mérkőzést nyert meg az FC Barcelona ellen.
Ekler Luca 591 centiméteres világcsúccsal aranyérmet szerzett szerdán a T38-as kategória távolugró számában az Újdelhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon.
Az Arsenal ifiedzője, David Horseman egymeccses eltiltást kapott az UEFA-tól egy Athletic Bilbao elleni UEFA Ifjúsági Liga mérkőzésen történt incidens miatt.
A cseh legendát semmi nem állítja meg, nagyon úgy néz ki, hogy még idén is aktív tagja lesz saját klubjának.
A Crystal Palace az egyetlen veretlen csapat a Premier League-ben, 18 mérkőzéses veretlenségi sorozatuk pedig klubrekordot jelent.
Seth Curry megállapodott a Golden State Warriors csapatával egy egyéves szerződésben, így együtt játszhat bátyjával, Stephen Curryvel a következő szezonban - karrierjük során először.
Elégedetlenek a futballszurkolók: emberszámba se veszi őket az UEFA, süket fülekre találnak a kérések
Biztonsági problémákkal szembesülnek a szurkolók az európai labdarúgó mérkőzéseken, több esetben teljesen kitiltják a vendégcsapatok drukkereit a stadionokból és a városokból is.
José Mourinho régi, kedves baráttal találkozott londoni visszatérésekor, és szerencsére kamera is volt a közelben.
Negyedszázada már, hogy elindult egy páratlan történet, a magyar vízipólósok megkezdték a tíz éven át tartó dominanciájukat a sportban.
A Liverpool két egymást követő vereséget szenvedett el, ami Arne Slot vezetőedző időszakának második ilyen mélypontja.
A 42 éves Craig Gordon visszatér a skót válogatottba a Görögország és Fehéroroszország elleni hazai világbajnoki selejtezőkre.
Visszatéréséről beszélt a liverpooli sikerkovács: elmondta, tervez-e újra kispadra ülni Jürgen Klopp
Klopp jól érzi magát jelenlegi munkahelyén, bár sorozatos kritikák érték amiatt, akikhez szerződött.
A milánói városi tanács jóváhagyta a San Siro stadion eladását az AC Milan és az Internazionale számára, ami jelentős előrelépés a klubok saját stadionjának építése...
