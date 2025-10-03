2025. október 3. péntek Helga
8 °C Budapest
Mogyoród, 2025. augusztus 3.A második helyezett Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj eredményhirdetésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

A második edzés már Piastrié: élesedik a szingapúri F1-hétvége, ki húzza be egészen?

MTI
2025. október 3. 17:23

A világbajnoki pontversenyben éllovas ausztrál Oscar Piastri az első szabadedzésen elért ötödik helye után élen zárta a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki második gyakorlásán.

A McLaren versenyzője mögött némi meglepetésre az F1-ben ebben a szezonban bemutatkozó francia Isack Hadjar (Racing Bull) végzett a második, míg a címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) a harmadik helyen.

Az első szabadedzést megnyerő spanyol Fernando Alonso (Aston Martin) csak a negyedik, míg csapattársa, a kanadai Lance Stroll a hatodik időt autózta. Közéjük ékelődött be a mclarenes brit Lando Norris ötödiknek.

A hétvégi nagydíjra hőségriadót rendelt el a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) - az F1 történetében először -, ezért a pilóták hűtőmellényt viselhetnek, az autók minimum tömegét pedig öt kilogrammal feljebb, 805 kilóra emelték. A Szingapúri Nagydíj programja szombaton közép-európai idő szerint 11.30-tól a harmadik szabadedzéssel folytatódik.

Eredmények, 2. szabadedzés (az élcsoport):

  1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:30.714 perc
  2. Isack Hadjar (francia, Racing Bulls) 1:30.846
  3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:30.857
  4. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:30.877
  5. Lando Norris (brit, McLaren) 1:31.197
  6. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:31.222
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#sport #forma-1 #szingapúr #max verstappen #lando norris #mclaren #f1 #oscar piastri #red bull

