A második edzés már Piastrié: élesedik a szingapúri F1-hétvége, ki húzza be egészen?

A világbajnoki pontversenyben éllovas ausztrál Oscar Piastri az első szabadedzésen elért ötödik helye után élen zárta a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki második gyakorlásán.

A McLaren versenyzője mögött némi meglepetésre az F1-ben ebben a szezonban bemutatkozó francia Isack Hadjar (Racing Bull) végzett a második, míg a címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) a harmadik helyen.

Az első szabadedzést megnyerő spanyol Fernando Alonso (Aston Martin) csak a negyedik, míg csapattársa, a kanadai Lance Stroll a hatodik időt autózta. Közéjük ékelődött be a mclarenes brit Lando Norris ötödiknek.

A hétvégi nagydíjra hőségriadót rendelt el a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) - az F1 történetében először -, ezért a pilóták hűtőmellényt viselhetnek, az autók minimum tömegét pedig öt kilogrammal feljebb, 805 kilóra emelték. A Szingapúri Nagydíj programja szombaton közép-európai idő szerint 11.30-tól a harmadik szabadedzéssel folytatódik.

Eredmények, 2. szabadedzés (az élcsoport):

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:30.714 perc Isack Hadjar (francia, Racing Bulls) 1:30.846 Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:30.857 Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:30.877 Lando Norris (brit, McLaren) 1:31.197 Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:31.222

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA