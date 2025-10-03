2025. október 3. péntek Helga
Szingapúr, Szingapúr - 2015. június 17: Marina Bay Sands Hotel, Singapore Flyer, Forma-1-es versenypálya és Szingapúr város látképe az esti órákban Szingapúrban.
Sport

Alonso nyitotta a hétvégét Szingapúrban: éledezik a veterán spanyol?

Pénzcentrum
2025. október 3. 13:47

A kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso érte el a leggyorsabb köridőt a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki első szabadedzésén.

A 44 éves pilóta - aki 2008-ban és 2010-ben is diadalmaskodott az ázsiai városállamban - az Aston Martin idei első tréningsikerét érte el. Mögötte Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája végzett a második, a címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) pedig a harmadik helyen.

A vb-pontversenyben éllovas ausztrál Oscar Piastri csak ötödik, a világbajnoki összetett második helyén álló, szintén mclarenes brit Lando Norris pedig hatodik lett.

A hétvégi nagydíjra hőségriadót rendelt el a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) - az F1 történetében először -, ezért a pilóták hűtőmellényt viselhetnek, az autók minimumtömegét pedig öt kilogrammal feljebb, 805 kilóra emelték.

A Szingapúri Nagydíj programja közép-európai idő szerint 15 órától a második szabadedzéssel folytatódik.

Eredmények, 1. szabadedzés (az élcsoport):

  1. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:31.116 p
  2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:31.266
  3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:31.392
  4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:31.480
  5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:31.481
  6. Lando Norris (brit, McLaren) 1:31.698
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
Címlapkép: Getty Images
#sport #forma-1 #ferrari #szingapúr #max verstappen #mclaren #f1 #red bull

