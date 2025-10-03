Alonso nyitotta a hétvégét Szingapúrban: éledezik a veterán spanyol?

A kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso érte el a leggyorsabb köridőt a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki első szabadedzésén.

A 44 éves pilóta - aki 2008-ban és 2010-ben is diadalmaskodott az ázsiai városállamban - az Aston Martin idei első tréningsikerét érte el. Mögötte Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája végzett a második, a címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) pedig a harmadik helyen.

A vb-pontversenyben éllovas ausztrál Oscar Piastri csak ötödik, a világbajnoki összetett második helyén álló, szintén mclarenes brit Lando Norris pedig hatodik lett.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A hétvégi nagydíjra hőségriadót rendelt el a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) - az F1 történetében először -, ezért a pilóták hűtőmellényt viselhetnek, az autók minimumtömegét pedig öt kilogrammal feljebb, 805 kilóra emelték.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Szingapúri Nagydíj programja közép-európai idő szerint 15 órától a második szabadedzéssel folytatódik.

Eredmények, 1. szabadedzés (az élcsoport):