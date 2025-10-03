Az Adidas bemutatta a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos labdáját, a Triondát.
Alonso nyitotta a hétvégét Szingapúrban: éledezik a veterán spanyol?
A kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso érte el a leggyorsabb köridőt a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki első szabadedzésén.
A 44 éves pilóta - aki 2008-ban és 2010-ben is diadalmaskodott az ázsiai városállamban - az Aston Martin idei első tréningsikerét érte el. Mögötte Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája végzett a második, a címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) pedig a harmadik helyen.
A vb-pontversenyben éllovas ausztrál Oscar Piastri csak ötödik, a világbajnoki összetett második helyén álló, szintén mclarenes brit Lando Norris pedig hatodik lett.
KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
A hétvégi nagydíjra hőségriadót rendelt el a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) - az F1 történetében először -, ezért a pilóták hűtőmellényt viselhetnek, az autók minimumtömegét pedig öt kilogrammal feljebb, 805 kilóra emelték.
A Szingapúri Nagydíj programja közép-európai idő szerint 15 órától a második szabadedzéssel folytatódik.
Eredmények, 1. szabadedzés (az élcsoport):
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:31.116 p
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:31.266
- Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:31.392
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:31.480
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:31.481
- Lando Norris (brit, McLaren) 1:31.698
