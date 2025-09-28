Az NFL-es edzői fizetések jelentősen emelkedtek, a liga felének éves bére már legalább 10 millió dollár.
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
A Forma 1 2025-ös szezonjában most a Szingapúri Nagydíj van soron, amit október első hétvégéjén rendeznek meg. Mikor lesz az F1-es szabadedzés, az időmérő és a futam Marina Bay, Szingapúr helyszínen? Hol nézhetem a Forma 1-et Magyarországon? Minden kérdésre választ kapsz ebben a cikkben.
A F1 Szingapúri Nagydíj helyszíne Marina Bay, Szingapúr. A pálya hossza 4,940 km, a versenytáv 62 kör, összesen 306.143 km. Az F1-es szingapúri nagydíj körrekordját Daniel Ricciardo tartja, aki a Racing Bulls-szal futotta meg az 1:34.486-os leggyorsabb időt. A versenyt 2024-ben a McLaren istálló ausztrál versenyzője, Lando Norris nyerte Max Verstappen és Oscar Piastri előtt.
F1 menetrend: Formula-1 Szingapúri Nagydíj, az M4 Sport Forma 1-közvetítése
A Marina Bay, Szingapúr helyszínen rendezett F1 szingapúri nagydíj dátuma: 2025. október 3-4-5. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:
Péntek, október 3.
- Első F1 szabadedzés: 11:30–12:30
- Második F1 szabadedzés: 15:00-16:00
Szombat, október 4.
- Harmadik F1 szabadedzés: 11:30-12:30
- Forma 1 időmérő edzés: 15:00–16:00
Vasárnap, október 5.
- F1 futam: 14:00
A szingapúri F1-es nagydíjat 2008 óta rendezik meg: Magyarországon a Forma 1-et az M4 közvetítésében láthatjuk.
F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár
A Formula-1 2025-ös szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2025-ben:
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
- F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.
- F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.
- Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.
- Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.
- F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.
- Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.
- Imola Forma 1 emilia-romagna-i nagydíj: 2025. május 16-18.
- F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.
- Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.
- Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.
- Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.
- Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.
- Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.
- F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.
- F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.
- Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.
- Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.
- F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.
- Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.
- F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.
- Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.
- USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 20-23.
- Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.
- Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.
Formula-1 szabályváltozások 2025-ben
A 2025-ös Forma 1-világbajnokságon az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál a Forma 1-ben.
Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.
Mi történt eddig a 2025-ös Forma 1-szezonban?
A 2025-ös Forma–1-es szezon eddig rendkívül izgalmasan alakult, számos változással a csapatoknál, versenyzőknél egyaránt. Néhány érdekes információ az eddigi F1-szezonról:
Oscar Piastri és Lando Norris kiváló formában versenyeznek, jelenleg ők vezetik a pilóták világbajnoki pontversenyét. Az utolsó, azeri nagydíj nem sikerült a legjobban a McLareneseknek: az élen álló pilóta, Piastri már az első körben kiesett, Lando Norris pedig csak néhány pontot szerzett. Max Verstappen most még életben tartja címvédési reményeit.
Lewis Hamilton még a szezon előtt 12 év után elhagyta a Mercedest, és a Ferrarihoz csatlakozott a szezon elején. Bár eddig még nem állt dobogóra, csapattársa, Charles Leclerc már több dobogós helyezést is elért - legutóbb az Osztrák Nagydíjon.
