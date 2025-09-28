2025. szeptember 29. hétfő Mihály
9 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szingapúr, Szingapúr - 2015. június 17: Marina Bay Sands Hotel, Singapore Flyer, Forma-1-es versenypálya és Szingapúr város látképe az esti órákban Szingapúrban.
Sport

Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen

Pénzcentrum
2025. szeptember 28. 22:43

A Forma 1 2025-ös szezonjában most a Szingapúri Nagydíj van soron, amit október első hétvégéjén rendeznek meg. Mikor lesz az F1-es szabadedzés, az időmérő és a futam Marina Bay, Szingapúr helyszínen? Hol nézhetem a Forma 1-et Magyarországon? Minden kérdésre választ kapsz ebben a cikkben.

A F1 Szingapúri Nagydíj helyszíne Marina Bay, Szingapúr. A pálya hossza 4,940 km, a versenytáv 62 kör, összesen 306.143 km. Az F1-es szingapúri nagydíj körrekordját Daniel Ricciardo tartja, aki a Racing Bulls-szal futotta meg az 1:34.486-os leggyorsabb időt. A versenyt 2024-ben a McLaren istálló ausztrál versenyzője, Lando Norris nyerte Max Verstappen és Oscar Piastri előtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

F1 menetrend: Formula-1 Szingapúri Nagydíj, az M4 Sport Forma 1-közvetítése

A Marina Bay, Szingapúr helyszínen rendezett F1 szingapúri nagydíj dátuma: 2025. október 3-4-5. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:

Péntek, október 3.

  • Első F1 szabadedzés: 11:30–12:30
  • Második F1 szabadedzés: 15:00-16:00

Szombat, október 4.

  • Harmadik F1 szabadedzés: 11:30-12:30
  • Forma 1 időmérő edzés: 15:00–16:00

Vasárnap, október 5.

  • F1 futam: 14:00

A szingapúri F1-es nagydíjat 2008 óta rendezik meg: Magyarországon a Forma 1-et az M4 közvetítésében láthatjuk.

F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2025-ös szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2025-ben:

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

  • F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.
  • F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.
  • Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.
  • Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.
  • F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.
  • Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.
  • Imola Forma 1 emilia-romagna-i nagydíj: 2025. május 16-18.
  • F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.
  • Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.
  • Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.
  • Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.
  • Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.
  • Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.
  • F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.
  • F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.
  • Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.
  • Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.
  • F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.
  • Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.
  • F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.
  • Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.
  • USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 20-23.
  • Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.
  • Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.

Formula-1 szabályváltozások 2025-ben

A 2025-ös Forma 1-világbajnokságon az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál a Forma 1-ben.

Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.

Mi történt eddig a 2025-ös Forma 1-szezonban?

A 2025-ös Forma–1-es szezon eddig rendkívül izgalmasan alakult, számos változással a csapatoknál, versenyzőknél egyaránt. Néhány érdekes információ az eddigi F1-szezonról:

Oscar Piastri és Lando Norris kiváló formában versenyeznek, jelenleg ők vezetik a pilóták világbajnoki pontversenyét. Az utolsó, azeri nagydíj nem sikerült a legjobban a McLareneseknek: az élen álló pilóta, Piastri már az első körben kiesett, Lando Norris pedig csak néhány pontot szerzett. Max Verstappen most még életben tartja címvédési reményeit.

Lewis Hamilton még a szezon előtt 12 év után elhagyta a Mercedest, és a Ferrarihoz csatlakozott a szezon elején. Bár eddig még nem állt dobogóra, csapattársa, Charles Leclerc már több dobogós helyezést is elért - legutóbb az Osztrák Nagydíjon.
Címlapkép: Getty Images
#menetrend #sport #október #forma-1 #ferrari #szingapúr #autóverseny #max verstappen #lando norris #mclaren #lewis hamilton #autósport #f1 #oscar piastri #versenynaptár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:43
20:45
20:03
19:32
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 27.
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
2025. szeptember 28.
Új költséget fizethet a krizantémok, facsemeték, karácsonyfák után sok magyar 2025-ben: ez a "dísznövényadó"
2025. szeptember 28.
Ezeknél a kasszáknál nem lehet nyugdíjas utalvánnyal fizetni: jobb, ha erre mindenki felkészül
2025. szeptember 28.
Itt a végső rezsicsökkentés: egyre többen kérik a szolgáltatónál!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 29. hétfő
Mihály
40. hét
Szeptember 29.
Nemzetközi kávé nap
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
1 hete
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
3
1 hete
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
4
2 hete
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
5
1 hete
Fegyvertartási engedély megszerzése Magyarországon: ezek a szabályok fegyvertartás esetén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális díj elve
a biztosítási törvény által rögzített szabály, amely szerint a biztosítónak legalább olyan mértékű díjat kell kalkulálnia, amely előreláthatóan fedezetet nyújt valamennyi vállalt kötelezettség teljesítésére, és a biztosító költségeire. (Nyereséget, hasznot tehát nem kötelező kalkulálni!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 28. 17:55
Kvíz: Hány kávét iszol naponta? Ha nehezen indul a reggeled nélküle, tudod a helyes válaszokat!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 28. 16:35
Új költséget fizethet a krizantémok, facsemeték, karácsonyfák után sok magyar 2025-ben: ez a "dísznövényadó"
Agrárszektor  |  2025. szeptember 28. 19:31
Megvan, mikor jön az újabb lehűlés: itt a friss előrejelzés, mutatjuk