Visszatéréséről beszélt a liverpooli sikerkovács: elmondta, tervez-e újra kispadra ülni Jürgen Klopp

Jürgen Klopp nem tervezi visszatérését az edzősködéshez, és jelenlegi Red Bull-os pozíciójában jól érzi magát.

Jürgen Klopp, aki 16 hónapja búcsúzott el érzelmes körülmények között a Liverpooltól, őszintén beszélt arról, hogy valószínűleg nem tér vissza többé az edzősködéshez. A német szakember jelenleg a Red Bull globális futballvezetőjeként dolgozik, ahol stratégiai, nem menedzseri szerepkörben nyújt támogatást a cégcsoport klubjainak, köztük az RB Leipzignek és a Red Bull Salzburgnak.

"Jelenleg így gondolom, hogy nem térek vissza" - nyilatkozta Klopp a The Athleticnek. "De sosem lehet tudni. 58 éves vagyok. Ha 65 évesen újrakezdeném, mindenki azt mondaná: 'Azt mondtad, soha nem csinálod újra!' Sajnálom, akkor 100 százalékig így gondoltam! Ez az, amit most gondolok. Nem hiányzik semmi." - mondta a The Athleticnek adott interjújában.

A kilenc dicsőséges liverpooli szezon után Klopp új kihívásokat keresett. Németországban kritikák érték, amiért a Red Bull-lal kezdett együttműködni, mivel a konglomerátum, különösen az RB Leipzig, vitatott szereplő a Bundesligában a 50+1-es szabály miatt.

KATTINTS a friss sporteredményekért, hírekért a Sportonlinera!

"Tudtam, hogy ez lesz. Német vagyok. Tudom, mit gondolnak az emberek Németországban a Red Bull futballban való részvételéről. Szeretik a Red Bullt minden más területen, csak a futballban nem" - magyarázta Klopp, hozzátéve, hogy a negatív reakciók főként Németországból érkeztek.

A szakember élvezi az új életformát, amely mentális szabadságot biztosít számára. "Huszonöt év alatt kétszer voltam esküvőn - az egyik a sajátom volt, a másik két hónapja. Huszonöt év alatt négyszer voltam moziban - mind az elmúlt nyolc hétben. Most jó, hogy meg tudom tenni ezeket" - mondta.

Klopp megosztotta gondolatait a Pep Guardiolával való rivalizálásáról is, akivel számos bajnoki címért versengett. "Tudom, hogyan él szinte minden futballmenedzser. A munkáért élnek, teljes odaadással. Nem lehetsz sikeres ebben a szakmában anélkül, hogy így csinálnád. De aztán ott van Pep, aki javította a golf-hendikepjét az évek során! Nekem egy átkozott percem sem volt golfozni! Ezért ő a zseni, én pedig nem. Mikor golfozik? Nem tudom elhinni."