2025. szeptember 30. kedd Jeromos
10 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Milánó, Olaszország â 2022. március 15.: A Giuseppe Meazza stadion Milánóban, Olaszországban, san siro, miláno, inter, ac milan
Sport

Minden készen áll: jöhet az új stadion, pár év múlva fel is húzhatják

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 15:44

A milánói városi tanács jóváhagyta a San Siro stadion eladását az AC Milan és az Internazionale számára, ami jelentős előrelépés a klubok saját stadionjának építése felé - írta az AP News.

A közel 12 órás éjszakai vita után kedden hajnali 3 óra körül 24-20 arányban szavazták meg a jelenlegi stadion és a környező területek értékesítését. A két klub terve szerint lebontják a 99 éves stadiont, és közösen építenek egy új, 71 500 férőhelyes arénát. Az olasz adóhivatal értékelése alapján a San Siro stadion és környéke 197 millió eurót ér.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az adásvételt november 10. előtt véglegesíteni kell, mivel ezen a napon lesz 70 éves a stadion második szintje, ami történelmi jelentőségűvé válna, és így szinte lehetetlenné tenné a létesítmény lebontását. A múlt héten a klubok bejelentették, hogy megállapodtak a Foster + Partners és a Manica építészirodákkal az új stadion megtervezéséről, miután a városi tanács előzetes jóváhagyást adott az értékesítésre.

KATTINTS a friss hírekért, eredményekért a Sportonlinera!

Az új létesítmény egy körülbelül 281 000 négyzetméteres városfejlesztési projekt része lesz. A jelenlegi San Siro stadionban rendezik a milánó-cortinai téli olimpia nyitóünnepségét februárban. A tervek szerint az új stadionnak készen kell állnia a 2032-es Európa-bajnokságra, amelynek Olaszország Törökországgal közösen ad otthont.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #építkezés #foci #sport #stadion #olaszország #adás-vétel #európa-bajnokság #internazionale #ac milan

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:39
16:34
16:17
16:05
15:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 30.
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
2025. szeptember 30.
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 30. kedd
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
2
2 hete
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
3
2 napja
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
4
2 hete
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
5
2 hete
Fegyvertartási engedély megszerzése Magyarországon: ezek a szabályok fegyvertartás esetén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beruházás
A tárgyi eszköz beszerzését, létesítését, saját vállalkozásban történő előállítását jelenti továbbá a meglévő tárgyi eszköz bővítését, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 16:05
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 14:34
Így spórolj vagyonokat a fűtésen 2025-ben: íme 10 legális trükk, ami bárkinél garantáltan működik
Agrárszektor  |  2025. szeptember 30. 15:27
Súlyos a helyzet: egyre terjed a húsevő parazita, nem lehet megfékezni