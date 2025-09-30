Minden készen áll: jöhet az új stadion, pár év múlva fel is húzhatják

A milánói városi tanács jóváhagyta a San Siro stadion eladását az AC Milan és az Internazionale számára, ami jelentős előrelépés a klubok saját stadionjának építése felé - írta az AP News.

A közel 12 órás éjszakai vita után kedden hajnali 3 óra körül 24-20 arányban szavazták meg a jelenlegi stadion és a környező területek értékesítését. A két klub terve szerint lebontják a 99 éves stadiont, és közösen építenek egy új, 71 500 férőhelyes arénát. Az olasz adóhivatal értékelése alapján a San Siro stadion és környéke 197 millió eurót ér.

Az adásvételt november 10. előtt véglegesíteni kell, mivel ezen a napon lesz 70 éves a stadion második szintje, ami történelmi jelentőségűvé válna, és így szinte lehetetlenné tenné a létesítmény lebontását. A múlt héten a klubok bejelentették, hogy megállapodtak a Foster + Partners és a Manica építészirodákkal az új stadion megtervezéséről, miután a városi tanács előzetes jóváhagyást adott az értékesítésre.

Az új létesítmény egy körülbelül 281 000 négyzetméteres városfejlesztési projekt része lesz. A jelenlegi San Siro stadionban rendezik a milánó-cortinai téli olimpia nyitóünnepségét februárban. A tervek szerint az új stadionnak készen kell állnia a 2032-es Európa-bajnokságra, amelynek Olaszország Törökországgal közösen ad otthont.