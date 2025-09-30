A korábbi világelső Iga Swiatek szerint a női teniszezők versenynaptára túlzsúfolt, ezért ő a jövőben akár kötelező tornákat is kihagyna egészsége megőrzése érdekében.
Minden készen áll: jöhet az új stadion, pár év múlva fel is húzhatják
A milánói városi tanács jóváhagyta a San Siro stadion eladását az AC Milan és az Internazionale számára, ami jelentős előrelépés a klubok saját stadionjának építése felé - írta az AP News.
A közel 12 órás éjszakai vita után kedden hajnali 3 óra körül 24-20 arányban szavazták meg a jelenlegi stadion és a környező területek értékesítését. A két klub terve szerint lebontják a 99 éves stadiont, és közösen építenek egy új, 71 500 férőhelyes arénát. Az olasz adóhivatal értékelése alapján a San Siro stadion és környéke 197 millió eurót ér.
Az adásvételt november 10. előtt véglegesíteni kell, mivel ezen a napon lesz 70 éves a stadion második szintje, ami történelmi jelentőségűvé válna, és így szinte lehetetlenné tenné a létesítmény lebontását. A múlt héten a klubok bejelentették, hogy megállapodtak a Foster + Partners és a Manica építészirodákkal az új stadion megtervezéséről, miután a városi tanács előzetes jóváhagyást adott az értékesítésre.
Az új létesítmény egy körülbelül 281 000 négyzetméteres városfejlesztési projekt része lesz. A jelenlegi San Siro stadionban rendezik a milánó-cortinai téli olimpia nyitóünnepségét februárban. A tervek szerint az új stadionnak készen kell állnia a 2032-es Európa-bajnokságra, amelynek Olaszország Törökországgal közösen ad otthont.
Egy jó nagy falkányi birka vette birtokba az angol csapat pályáját, és eléggé otthon is érezték magukat - a meccset el sem lehetett ezután kezdeni.
Michael van Gerwen, háromszoros dartsvilágbajnok egy kebabozóban történt verekedés közepén találta magát, miután egy szóváltás tettlegességig fajult
Nuno Espirito Santo kinevezése a West Ham élére a csapat játékstílusának újragondolását jelzi, miközben a klub a Premier League 19. helyén áll.
Rory McIlroy élesen bírálta a golfozók egyik legrangosabb versenye, a Ryder Cup során tapasztalt szurkolói viselkedést.
Roscoe évek óta látható volt Hamilton mellett, szervezete vasárnap adta fel a küzdelmet egy súlyos betegség után.
Mórocz Andrea személyében újra magyar győztese van a legendás görögországi futóversenynek.
A Chelsea mindössze a nyolcadik a Premier League-ben, közben pedig nehéz ellenfelekkel kell szembenézniük a BL-ben is
Marozsán Fábián két szettben kikapott Jannik Sinnertől, így a negyeddöntőben fejezte be a szereplését a pekingi tenisztornán.
Jose Mourinho visszatér a Stamford Bridge-re, ezúttal a Benfica vezetőedzőjeként a Chelsea elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen.
A Forma 1 2025-ös szezonjában most a Szingapúri Nagydíj van soron, amit október első hétvégéjén rendeznek meg.
Az NFL-es edzői fizetések jelentősen emelkedtek, a liga felének éves bére már legalább 10 millió dollár.
Újabb felvásárlási ajánlat érkezett a Tottenhamre, de a klub nem enged: újra közölték, hogy nem eladók.
A FIFA forradalmi változtatást tervez a büntetőrúgások szabályaiban, amely megszüntetné a kipattanó labdák utáni ismételt lövések lehetőségét.
A Liverpool tulajdonosa, a Fenway Sports Group (FSG) teljes egészében kifizette Diogo Jota szerződését a tragikus körülmények között elhunyt játékos családjának.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa a csapat 8%-át értékesíti két befektetői csoportnak.
Graham Pottert menesztették a West Ham vezetőedzői posztjáról mindössze kilenc hónap után.
A Sunderland FC sikeres átalakulásában teljesen új ötletek és szokások is szerepet játszanak.
Donald Trump jelezte, hogy átköltöztetné a 2026-os labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit, ha bármelyik amerikai rendező várost nem tartaná biztonságosnak.
