Itt a legújabb stadionfelújítás: 2031-ig lesz kész, súlyos milliárdokba kerül

A milánói városvezetés eladta az Internazionale és az AC Milan futballkluboknak a közös használatú San Siro Stadiont, amely 2031-ig jelentős felújításon esik át.
Az 1926-ban épült, 80 ezer néző befogadására alkalmas aréna - hivatalos nevén Guiseppe Meazza Stadion - régóta nem felel meg a modern kor igényeinek, a két milánói csapat pedig hosszú ideje kereste a megoldást a problémára. Most 197 millió euróért az egyesületek birtokába kerül a legendás létesítmény.
A projekt - melynek vezetője a londoni Wembleyt is újratervező építész, Sir Norman Foster - során egy olyan stadiont építenek fel, amely 71 500 ülőhellyel rendelkezik, s mellette bevásárlóközpont, irodaház, hotel, múzeum, orvosi centrum és szurkolói bolt is található majd benne. Ezek az arénával együtt várhatóan évi 2,7 milliárd eurós bevételt hoznak.
Giuseppe Sala polgármester közölte, az új arénának 2031-ig el kell készülnie, mivel az európai szövetség jelezte, a 2032-es Európa-bajnokságon nem számol Milánóval, ha nem áll rendelkezésre a San Siro.
Korábban szóba került egy teljesen új, de ismét közös stadion építése a szomszédságában - ez ugyanakkor sok helyi lakos tiltakozását kiváltotta -, emellett a két klub külön-külön is kereste a megoldást: az Internazionale a város déli részén fekvő Rozzano és Assago környékén, az AC Milan pedig San Donato Milanesében tervezett saját stadiont. A San Siróban lesz a 2026-os téli olimpia megnyitója február 6-án.
Ma is nagy meccsekre lehet számítani a Bajnokok Ligájában; mutatunk három találkozót, amit érdemes lehet figyelemmel kísérni.
A Ryan Reynolds által tulajdonolt Wrexham FC nehéz helyzetbe került a Championship-ben a 33 millió fontos nyári igazolások ellenére.
A Netflix által közvetített Canelo vs. Crawford bokszmeccset világszerte több mint 41 millió néző követte figyelemmel a hétvége során.
Edzés közben elhunyt Matteo Franzoso olasz síző, mindössze 25 éves volt.
Halász Bence bronzérmet nyert férfi kalapácsvetésben kedden a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon
Három meccset szedtünk össze a ma esti kínálatból, ahol várhatóan látványos focit nézhetünk.
A Manchester United legendás játékosa, Paul Scholes szerint a klub elhibázta nyári átigazolási stratégiáját.
A Manchester City elbocsátott egy pultost, aki Manchester United mezt viselt, miközben italokat szolgált fel az Etihad Stadionban a vasárnapi derbi alatt.
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
Mennyi pénzt keres hetente és évente Szoboszlai Dominik, mennyi ez forintban, és meddig él a liverpooli szerződése?
Salah formája nem az igazi mostanában: vajon a Liverpool felkészült a legenda pótlására?
A Vuelta a Espana kerékpárverseny igazgatója, Javier Guillen élesen elítélte a vasárnapi madridi befutót megzavaró tüntetőket,.
Nagyon idegesek a szurkolók, a kilátástalan játék ezúttal kiesést eredményezett a kupában az Újpestnek.
Armand Duplantis ismét egy centivel vitte át saját korábbi világrekordját, ami így alig egy hónapig élt.
A Cincinnati Bengals sztárirányítója, Joe Burrow súlyos lábujjsérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást igényel, így három hónapos kihagyásra kényszeríti.
Csak pár napja rúgták ki Nottinghamben a portugál edzőt, de lehet, hogy hamarosan pakolhat, és indulhat Londonba.
Chris Wilder mindössze három hónap után visszatérhet a Sheffield United kispadjára, miután a klub menesztette Rubén Sellést hat mérkőzésen elszenvedett hat vereség után.
Savannah DeMelo amerikai középpályás stabil állapotban van, miután összeesett a pályán a Racing Louisville NWSL-mérkőzésén
Michael van Gerwen két év után nyert újra tévés dartstornát, miután legyőzte a címvédő Luke Littlert a World Series of Darts döntőjében.
