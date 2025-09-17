2025. szeptember 17. szerda Zsófia
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Milánó, Olaszország â 2022. március 15.: A Giuseppe Meazza stadion Milánóban, Olaszországban, san siro, miláno, inter, ac milan
Sport

Itt a legújabb stadionfelújítás: 2031-ig lesz kész, súlyos milliárdokba kerül

MTI
2025. szeptember 17. 13:44

A milánói városvezetés eladta az Internazionale és az AC Milan futballkluboknak a közös használatú San Siro Stadiont, amely 2031-ig jelentős felújításon esik át.

Az 1926-ban épült, 80 ezer néző befogadására alkalmas aréna - hivatalos nevén Guiseppe Meazza Stadion - régóta nem felel meg a modern kor igényeinek, a két milánói csapat pedig hosszú ideje kereste a megoldást a problémára. Most 197 millió euróért az egyesületek birtokába kerül a legendás létesítmény.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A projekt - melynek vezetője a londoni Wembleyt is újratervező építész, Sir Norman Foster - során egy olyan stadiont építenek fel, amely 71 500 ülőhellyel rendelkezik, s mellette bevásárlóközpont, irodaház, hotel, múzeum, orvosi centrum és szurkolói bolt is található majd benne. Ezek az arénával együtt várhatóan évi 2,7 milliárd eurós bevételt hoznak.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

Giuseppe Sala polgármester közölte, az új arénának 2031-ig el kell készülnie, mivel az európai szövetség jelezte, a 2032-es Európa-bajnokságon nem számol Milánóval, ha nem áll rendelkezésre a San Siro.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Korábban szóba került egy teljesen új, de ismét közös stadion építése a szomszédságában - ez ugyanakkor sok helyi lakos tiltakozását kiváltotta -, emellett a két klub külön-külön is kereste a megoldást: az Internazionale a város déli részén fekvő Rozzano és Assago környékén, az AC Milan pedig San Donato Milanesében tervezett saját stadiont. A San Siróban lesz a 2026-os téli olimpia megnyitója február 6-án.
Címlapkép: Getty Images
#felújítás #sport #stadion #kerület #stadionok #internazionale #sportgazdaság #olasz foci #ac milan #olasz bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:45
14:31
14:10
14:03
13:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 17.
Hatalmas gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép
2025. szeptember 17.
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
2025. szeptember 16.
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 17. szerda
Zsófia
38. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
3 napja
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
3
9 órája
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
4
1 hete
Így ki lehet kapni: nagyot harcolt, de veszített a magyar válogatott a portugálok ellen
5
2 hete
Írország-Magyarország: ma indul az utazás, Dublinban játszik selejtezőt a magyar válogatott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Spot
Azonnali vételt vagy eladást jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 14:10
Ezért várja hiába sok nyugdíjas az élelmiszer-utalványt: itt lehet reklamálni, nem a postásnál
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 14:03
Ennyi volt, vörös vonalat lép át Brüsszel Oroszországgal szemben: ez eldöntheti az ukrajnai háborút?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 17. 14:32
Úgy tombol a járvány, hogy tilalmat vezethetnek be ebben a térségben