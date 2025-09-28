Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa a csapat 8%-át értékesíti két befektetői csoportnak.
Hihetetlen, mit csinált a Liverpool tulajdonosa Diogo Jota halála után: leesik az állad tőle
A Liverpool tulajdonosa, a Fenway Sports Group (FSG) teljes egészében kifizette Diogo Jota szerződését a tragikus körülmények között elhunyt játékos családjának - írta meg a Mirror.
A portugál válogatott csatár júliusban vesztette életét egy spanyolországi autóbalesetben, amelyben testvére, Andre Silva is elhunyt. A tragédia akkor történt, amikor Jota éppen az Egyesült Királyságba tartott komppal, hogy részt vegyen a Liverpool előszezonbeli felkészülésén.
Arne Slot a TNT Sportsnak adott interjújában megerősítette a korábbi sajtóértesüléseket, miszerint a klub tulajdonosai kifizették Jota teljes szerződésének értékét, amelyből még két év volt hátra a játékos halálakor.
Büszke vagyok arra, ahogyan a szurkolók reagáltak, de a tulajdonosok... A tulajdonosokat általában kritizálják, mint az edzőket, de ahogyan kezelték ezt a helyzetet, kifizetve a feleségének és gyermekeinek a szerződés teljes összegét, az példaértékű. Talán az emberek azt gondolják, hogy ez normális, de a futballban ez nem az
- nyilatkozta Slot.
KATTINTS a friss sporteredményekért, statisztikákért és hírekért a Sportonlinera!
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Tom Werner, a Liverpool elnöke a közelmúltban a The Overlap US műsorában szintén beszélt arról, hogy a klub milyen lépéseket tett Jota özvegye, Rute Cardoso támogatására. "Azonnal fontossá vált számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk az özvegyével, és biztosítsuk arról, hogy mi egy család vagyunk. Ez klisének hangzik, de tényleg családként gondolunk magunkra, és biztosítani akartuk, hogy ő és a gyermekei anyagilag is megfelelően gondoskodva legyenek" - mondta Werner.
A Liverpool számos módon tisztelgett az elhunyt csatár emléke előtt: véglegesen visszavonultatták a 20-as mezszámot, szobrot állítanak az Anfielden a szurkolói emléktárgyakból, a játékosok mezére és bemelegítő ruházatára "Forever 20" felirat került, valamint Jota nevével utánpótlás-programot is indítanak. A szurkolók minden mérkőzés 20. percében eléneklik a Jota-ról szóló dalt, ezzel is emlékezve a tragikusan fiatalon elhunyt játékosra.
Donald Trump jelezte, hogy átköltöztetné a 2026-os labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit, ha bármelyik amerikai rendező várost nem tartaná biztonságosnak.
A 17 éves Rio Ngumoha aláírta első profi szerződését a Liverpool FC-vel, miután a Premier League-ben is bemutatkozott a csapatban.
A Pittsburgh Steelers vasárnap Dublinban játszik NFL-mérkőzést, ami különleges jelentőséggel bír a csapatot alapító Rooney család számára.
A 21 éves Billy Vigar múlt szombaton, egy bajnoki mérkőzésen szenvedett súlyos agysérülést.
A teljes magyar lakosság klasszikus pénzügyi vagyona eltörpül az európai futballóriások értéke mögött.
Sergio Busquets, a spanyol válogatott és a Barcelona korábbi csapatkapitánya bejelentette, hogy az idei MLS-szezon végén, decemberben visszavonul a profi labdarúgástól.
Az UEFA már a jövő héten dönthet Izrael felfüggesztéséről a nemzetközi labdarúgótornákról, amelyet régóta követelnek mind a sportvilágon belülről, mind azon kívülről.
Ben Foster, korábbi Wrexham-kapus szerint a walesi klub két-három éven belül feljuthat a Premier League-be
Andrzej Bargiel lengyel hegymászó oxigénpalack nélkül síelt le a Mount Everestről, ezzel történelmi rekordot állított fel.
Wayne Rooney egy podcastban elismerte, hogy felesége, Coleen segítsége nélkül alkoholproblémái végzetesek lehettek volna számára.
Kíméletlenül lecsapott a Liverpool a jegyüzérekre: több mint ezer embert kitiltottak, nincs kegyelem
A Liverpool FC az elmúlt két évben 145 ezer jegyfiókot zárt be a jegyüzérkedés elleni küzdelem részeként.
Gareth Bale, a walesi futball-legenda új életet kezdett a visszavonulása óta, amely során a családjára és új szakmai kihívásaira koncentrál
José Mourinho már a második Benfica-meccsén botrányt kavart, amikor élesen bírálta a játékvezetőt a Rio Ave elleni 1-1-es döntetlen után.
Olekszandr Usyk, a nehézsúlyú ökölvívás vitathatatlan bajnoka kihívta Jake Pault egy MMA mérkőzésre, miután befejezi bokszkarrierjét
Romain Grosjean közel öt évvel csaknem végzetes kimenetelű balesete után visszatér a Formula 1-be egy tesztvezetés erejéig
A közvetítésben először úgy tűnt, hogy valamilyen belső nézeteltérés miatt egymást püfölik a román ultrák, de másról volt szó.
Egy döntetlen is elég volt ahhoz, hogy a magyar futsalválogatott tíz év után újra kijusson az Eb-re.
Gulyás Michelle még nem indult el sérülése után a világbajnokságon, de így legalább van ideje pihenni - ezúttal egy varázslatos görög szigetről jelentkezett.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is