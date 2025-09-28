Hihetetlen, mit csinált a Liverpool tulajdonosa Diogo Jota halála után: leesik az állad tőle

A Liverpool tulajdonosa, a Fenway Sports Group (FSG) teljes egészében kifizette Diogo Jota szerződését a tragikus körülmények között elhunyt játékos családjának - írta meg a Mirror.

A portugál válogatott csatár júliusban vesztette életét egy spanyolországi autóbalesetben, amelyben testvére, Andre Silva is elhunyt. A tragédia akkor történt, amikor Jota éppen az Egyesült Királyságba tartott komppal, hogy részt vegyen a Liverpool előszezonbeli felkészülésén.

Arne Slot a TNT Sportsnak adott interjújában megerősítette a korábbi sajtóértesüléseket, miszerint a klub tulajdonosai kifizették Jota teljes szerződésének értékét, amelyből még két év volt hátra a játékos halálakor.

Büszke vagyok arra, ahogyan a szurkolók reagáltak, de a tulajdonosok... A tulajdonosokat általában kritizálják, mint az edzőket, de ahogyan kezelték ezt a helyzetet, kifizetve a feleségének és gyermekeinek a szerződés teljes összegét, az példaértékű. Talán az emberek azt gondolják, hogy ez normális, de a futballban ez nem az

- nyilatkozta Slot.

KATTINTS a friss sporteredményekért, statisztikákért és hírekért a Sportonlinera!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Tom Werner, a Liverpool elnöke a közelmúltban a The Overlap US műsorában szintén beszélt arról, hogy a klub milyen lépéseket tett Jota özvegye, Rute Cardoso támogatására. "Azonnal fontossá vált számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk az özvegyével, és biztosítsuk arról, hogy mi egy család vagyunk. Ez klisének hangzik, de tényleg családként gondolunk magunkra, és biztosítani akartuk, hogy ő és a gyermekei anyagilag is megfelelően gondoskodva legyenek" - mondta Werner.

A Liverpool számos módon tisztelgett az elhunyt csatár emléke előtt: véglegesen visszavonultatták a 20-as mezszámot, szobrot állítanak az Anfielden a szurkolói emléktárgyakból, a játékosok mezére és bemelegítő ruházatára "Forever 20" felirat került, valamint Jota nevével utánpótlás-programot is indítanak. A szurkolók minden mérkőzés 20. percében eléneklik a Jota-ról szóló dalt, ezzel is emlékezve a tragikusan fiatalon elhunyt játékosra.