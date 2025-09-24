2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
kórház kórházi ágy
Sport

Kórházban a legendás edző: nem jött rendbe műtét után, nagy a baj

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 10:43

Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya továbbra is kórházi kezelésre szorul, miután többszöri műtétet követően fertőzést kapott a jobb bokájában - tudósított a Daily Mail.

A korábbi Manchester United-edző először júniusban esett át egy rutinműtéten a jobb bokáján, majd júliusban komplikációk miatt újabb beavatkozásra volt szükség. A német Bild értesülései szerint a múlt héten ismét meg kellett műteni a 67 éves szakembert a bajorországi Murnauban, és azóta is kórházban tartózkodik, miután fertőzést kapott.

Rangnick kezelését Johannes Gabel bokaspecialista folytatja, aki korábban olyan német sztárjátékosokkal dolgozott, mint Manuel Neuer és Jamal Musiala. A szövetségi kapitány lemondta a szeptember 29-i osztrák keretbejelentést, de várhatóan ott lesz a kispadon az októberi világbajnoki selejtezőkön San Marino és Románia ellen.

A szakember állapota miatt az osztrák válogatott legutóbbi, Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésén kerékpárral közlekedett a pálya mellett, mivel nehezére esett a járás. Biciklivel érkezett a mérkőzés előtti interjúra az osztrák köztelevízióhoz, majd a félidőben is így ment az öltözőbe. Később tréfásan megjegyezte: "A séta túl hosszú lett volna." Az esetről a Pénzcentrumon is írtunk:

Ilyet se látsz mindennap: bringával szelte át a pályát a szövetségi kapitány + videó
Címlapkép: Getty Images
