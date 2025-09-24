Kórházban a legendás edző: nem jött rendbe műtét után, nagy a baj

Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya továbbra is kórházi kezelésre szorul, miután többszöri műtétet követően fertőzést kapott a jobb bokájában - tudósított a Daily Mail.

A korábbi Manchester United-edző először júniusban esett át egy rutinműtéten a jobb bokáján, majd júliusban komplikációk miatt újabb beavatkozásra volt szükség. A német Bild értesülései szerint a múlt héten ismét meg kellett műteni a 67 éves szakembert a bajorországi Murnauban, és azóta is kórházban tartózkodik, miután fertőzést kapott.

Rangnick kezelését Johannes Gabel bokaspecialista folytatja, aki korábban olyan német sztárjátékosokkal dolgozott, mint Manuel Neuer és Jamal Musiala. A szövetségi kapitány lemondta a szeptember 29-i osztrák keretbejelentést, de várhatóan ott lesz a kispadon az októberi világbajnoki selejtezőkön San Marino és Románia ellen.

A szakember állapota miatt az osztrák válogatott legutóbbi, Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésén kerékpárral közlekedett a pálya mellett, mivel nehezére esett a járás. Biciklivel érkezett a mérkőzés előtti interjúra az osztrák köztelevízióhoz, majd a félidőben is így ment az öltözőbe. Később tréfásan megjegyezte: "A séta túl hosszú lett volna." Az esetről a Pénzcentrumon is írtunk:

Rangnick 2022 óta irányítja az osztrák válogatottat, amellyel a 2024-es Európa-bajnokságon a nyolcaddöntőig jutott, miután csoportelsőként végzett Franciaország, Hollandia és Lengyelország előtt. Pályafutása során a Hoffenheim, az RB Leipzig, a Schalke, a Stuttgart és a Hannover vezetőedzője is volt, 2024-ben pedig visszautasította a Bayern München ajánlatát.

Az osztrák válogatottal eddig 37 mérkőzésen 21 győzelmet aratott, és jelenleg az 1998 óta először világbajnoki részvételre pályázó csapat kijutását próbálja elérni. Legutóbb Bosznia-Hercegovina ellen 2-1-re nyertek, Marcel Sabitzer és Konrad Laimer góljaival.