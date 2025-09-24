Románia súlyos államháztartási hiánnyal küzd, ami már nemzetbiztonsági kockázattá vált.
Kórházban a legendás edző: nem jött rendbe műtét után, nagy a baj
Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya továbbra is kórházi kezelésre szorul, miután többszöri műtétet követően fertőzést kapott a jobb bokájában - tudósított a Daily Mail.
A korábbi Manchester United-edző először júniusban esett át egy rutinműtéten a jobb bokáján, majd júliusban komplikációk miatt újabb beavatkozásra volt szükség. A német Bild értesülései szerint a múlt héten ismét meg kellett műteni a 67 éves szakembert a bajorországi Murnauban, és azóta is kórházban tartózkodik, miután fertőzést kapott.
Rangnick kezelését Johannes Gabel bokaspecialista folytatja, aki korábban olyan német sztárjátékosokkal dolgozott, mint Manuel Neuer és Jamal Musiala. A szövetségi kapitány lemondta a szeptember 29-i osztrák keretbejelentést, de várhatóan ott lesz a kispadon az októberi világbajnoki selejtezőkön San Marino és Románia ellen.
KATTINTS a friss sporteredményekért, hírekért a Sportonlinera!
A szakember állapota miatt az osztrák válogatott legutóbbi, Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésén kerékpárral közlekedett a pálya mellett, mivel nehezére esett a járás. Biciklivel érkezett a mérkőzés előtti interjúra az osztrák köztelevízióhoz, majd a félidőben is így ment az öltözőbe. Később tréfásan megjegyezte: "A séta túl hosszú lett volna." Az esetről a Pénzcentrumon is írtunk:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Rangnick 2022 óta irányítja az osztrák válogatottat, amellyel a 2024-es Európa-bajnokságon a nyolcaddöntőig jutott, miután csoportelsőként végzett Franciaország, Hollandia és Lengyelország előtt. Pályafutása során a Hoffenheim, az RB Leipzig, a Schalke, a Stuttgart és a Hannover vezetőedzője is volt, 2024-ben pedig visszautasította a Bayern München ajánlatát.
Az osztrák válogatottal eddig 37 mérkőzésen 21 győzelmet aratott, és jelenleg az 1998 óta először világbajnoki részvételre pályázó csapat kijutását próbálja elérni. Legutóbb Bosznia-Hercegovina ellen 2-1-re nyertek, Marcel Sabitzer és Konrad Laimer góljaival.
Ousmane Dembele az a játékos volt, akit korábban nagyon sokan leírtak, de idén beváltotta a hozzá fűzött reményeket: teljesítménye Aranylabdát ért.
Enzo Maresca, a Chelsea menedzsere szerint lehetetlen feladat lehet bármelyik csapatnak megállítani a Liverpoolt a Premier League-címvédésben.
A válogatott olasz vezetőedzője részletesen mesélt életéről, és arról, hogy hogyan hagyta el majdnem örökre a futballvilágot.
Dembelétől senki nem vehette el ezt a díjat, egy hatalmas szezon után kapta meg a legnagyobb egyéni elismerést.
Christian Horner csaknem 60 millió fontos végkielégítéssel távozott a Red Bull Formula 1-es csapatától, miután júliusban elbocsátották a csapatfőnöki pozícióból.
Lando Norris a hetedik helyről indulva hetedikként ért célba az Azerbajdzsáni Nagydíjon, pedig komoly sanszot kapott jobban felzárkózni a pontversenyben.
Danny Webb mindössze 10 nap után lemondott a Yeovil Town vezetőedzői posztjáról, személyes és családi okokra hivatkozva.
Botswana nemzeti ünnepnapot hirdetett a tokiói atlétikai világbajnokságon aratott történelmi győzelem tiszteletére.
Brutális botrány a Premier League-ben: elképesztően pofátlan, mennyiért árulták a jegyeket a nepperek
A BBC nyomozása feltárta a Premier League jegyeinek feketepiaci kereskedelmét, ahol külföldi cégek több ezer jegyet értékesítenek a hivatalos ár többszöröséért.
A klímaváltozás miatt át kell alakítani az olimpiai sportok versenynaptárát Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint.
A legnagyobb esélyes Dembelé, de a lista nagyon illusztris, sok olyan focista van rajta, akinek bármikor oda lehetne adni a díjat.
A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.
Steve Ballmer, az NBA-ben szereplő Los Angeles Clippers tulajdonosa és volt Microsoft-vezér állítólag csalás áldozata lett.
Piastri hamar kiszállt a versenyből, már az első körben falnak ment a pontversenyben vezető ausztrál. Sainz évek óta a Williams első dobogóját hozta.
A új genetikai tesztelési szabályok súlyos következményekkel járnak az érintett sportolók számára, sok esetben karrierjüket derékba törve
A Christie's aukciósház becslése szerint a történelmi dokumentum 3-5 millió dollárt is érhet.
Az NHL játékosok 12 év után térnek vissza a téli olimpiára, ami Gary Bettman NHL-biztos szerint jelentős hatással lesz a ligára.
Verstappen behúzta magának a pole-t, de arra senki nem számított előzetesen, ami még volt a helyekről döntő időmérőn.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is