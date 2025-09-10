2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
Hand Grips focilabda a füves pályán
Ilyet se látsz mindennap: bringával szelte át a pályát a szövetségi kapitány + videó

2025. szeptember 10. 11:17

Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya meglepte a szurkolókat, amikor kerékpárral gurult be a pályára a Bosznia-Hercegovina elleni selejtező előtt. A 67 éves szakember szokatlan közlekedési módját egészségügyi okok indokolták - írja a Daily Mail.

A korábbi Manchester United-menedzser kedden este biciklivel érkezett a zenicai Stadion Bilino Polje gyepére, ahol először egy mérkőzés előtti interjút adott az osztrák közszolgálati televíziónak, majd a félidőben is kerékpárral közlekedett az öltöző felé.

A szokatlan megoldásnak azonban komoly egészségügyi oka volt: Rangnick még mindig lábadozik egy nyári bokaműtét után, amely szövődményekkel járt. A német szakember később meg is jegyezte: "A séta túl hosszú lett volna. Remélem, azért már hamarosan végleg rendbe jön a lábam." Az esetről itt egy videó:

Júliusban Rangnicknak vissza kellett térnie a kórházba, miután az első műtét után a lába elfertőződött, ami további kezelést és gondos rehabilitációt tett szükségessé. Bár azóta biztosította a közvéleményt, hogy "apró lépésekben" halad a felépülése, továbbra is kíméli a bokáját.

KATTINTS a selejtezők eredményeiért, statisztikákért és hírekért a Sportonlinera!

A mérkőzésen Ausztria 2-1-re győzött Marcel Sabitzer és Konrad Laimer góljaival, míg a bosnyák csapatnak Edin Dzeko szerezte az egyenlítő találatot. A győzelemmel Ausztria tovább erősítette pozícióját a világbajnoki kvalifikációban, ahol 1998 óta először szeretnének kijutni a tornára.
Címlapkép: Getty Images
