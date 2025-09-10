Sokan kritizálták a "Tuchelballt", ám az angolok most öles léptekkel haladnak a vb-részvétel felé.
Ilyet se látsz mindennap: bringával szelte át a pályát a szövetségi kapitány + videó
Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya meglepte a szurkolókat, amikor kerékpárral gurult be a pályára a Bosznia-Hercegovina elleni selejtező előtt. A 67 éves szakember szokatlan közlekedési módját egészségügyi okok indokolták - írja a Daily Mail.
A korábbi Manchester United-menedzser kedden este biciklivel érkezett a zenicai Stadion Bilino Polje gyepére, ahol először egy mérkőzés előtti interjút adott az osztrák közszolgálati televíziónak, majd a félidőben is kerékpárral közlekedett az öltöző felé.
A szokatlan megoldásnak azonban komoly egészségügyi oka volt: Rangnick még mindig lábadozik egy nyári bokaműtét után, amely szövődményekkel járt. A német szakember később meg is jegyezte: "A séta túl hosszú lett volna. Remélem, azért már hamarosan végleg rendbe jön a lábam." Az esetről itt egy videó:
@a23.bih ♬ oh my god bruh oh hell na man
Júliusban Rangnicknak vissza kellett térnie a kórházba, miután az első műtét után a lába elfertőződött, ami további kezelést és gondos rehabilitációt tett szükségessé. Bár azóta biztosította a közvéleményt, hogy "apró lépésekben" halad a felépülése, továbbra is kíméli a bokáját.
A mérkőzésen Ausztria 2-1-re győzött Marcel Sabitzer és Konrad Laimer góljaival, míg a bosnyák csapatnak Edin Dzeko szerezte az egyenlítő találatot. A győzelemmel Ausztria tovább erősítette pozícióját a világbajnoki kvalifikációban, ahol 1998 óta először szeretnének kijutni a tornára.
Ange Postecoglou lett a Nottingham Forest új vezetőedzője, miután a klubtulajdonos Evangelos Marinakis menesztette Nuno Espirito Santót.
A fogadók óvatosak az esti, portugálok elleni meccs előtt: a tétek mindössze 8-8 százaléka érkezett az első félidei hazai győzelemre, illetve döntetlenre.
Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára szerint a februári téli olimpián tizennégy magyar versenyző részvétele várható.
Luis Suarez, az Inter Miami csatára három mérkőzéses eltiltást kapott, miután leköpött egy Seattle Sounders stábtagot.
Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.
Nuno Espirito Santo távozik a Nottingham Forest kispadjáról, miután megromlott a viszonya a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Boris Beckert pókerezés okán fenyegették a nehézfiúk a sitten, de szerencséjére barátai kisegítették.
A Liverpool FC nem tesz újabb kísérletet Marc Guehi megszerzésére a januári átigazolási időszakban.
Bár a 30 éves középső védő magyarázkodott egy darabig, és ki is tartott ártatlansága mellett, az UEFA nem kegyelmezett, így majdnem a teljes szezont ki...
Fernando Santosnak esze ágában nem volt lemondani a súlyos verés után sem, de az azeri szövetség nem így gondolta, és már az első selejtező után...
Elmondta Szoboszlai Dominik, mire számítsunk a portugálok ellen: "mindenki tegye ki a szívét, lelkét!"
Először találkozik a pályán gyerekkori példaképével, Cristiano Ronaldoval Szoboszlai, aki azonban elvárásokat is megfogalmazott csapattársai felé.
A Tottenham Hotspur vezetősége határozottan elutasított két felvásárlási ajánlatot, és megerősítette, hogy a csapat nem eladó.
Andre Onana, a Manchester United kapusa kölcsönben a török Trabzonsporhoz igazol, miután a klubnál "feleslegessé" vált.
Itt az új világelső: domináns játékkal verte Alcaraz legnagyobb ellenfelét, ő maradt a US Open királya
Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítménnyel nyerte meg hatodik Grand Slam címét a US Openen, legyőzve Jannik Sinnert a döntőben.
Balhé van készülőben a McLarennél? Reagáltak a pilóták a csapatutasításra, ezt mondta Norris és Piastri
A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában
Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen.
Verstappent már a rajtnál sem lehetett megfogni, nagyon simán húzta be a monzai versenyt. A két McLaren azonban nem hagyja felzárkózni az összetettben.