Ilyet se látsz mindennap: bringával szelte át a pályát a szövetségi kapitány + videó

Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya meglepte a szurkolókat, amikor kerékpárral gurult be a pályára a Bosznia-Hercegovina elleni selejtező előtt. A 67 éves szakember szokatlan közlekedési módját egészségügyi okok indokolták - írja a Daily Mail.

A korábbi Manchester United-menedzser kedden este biciklivel érkezett a zenicai Stadion Bilino Polje gyepére, ahol először egy mérkőzés előtti interjút adott az osztrák közszolgálati televíziónak, majd a félidőben is kerékpárral közlekedett az öltöző felé.

A szokatlan megoldásnak azonban komoly egészségügyi oka volt: Rangnick még mindig lábadozik egy nyári bokaműtét után, amely szövődményekkel járt. A német szakember később meg is jegyezte: "A séta túl hosszú lett volna. Remélem, azért már hamarosan végleg rendbe jön a lábam." Az esetről itt egy videó:

Júliusban Rangnicknak vissza kellett térnie a kórházba, miután az első műtét után a lába elfertőződött, ami további kezelést és gondos rehabilitációt tett szükségessé. Bár azóta biztosította a közvéleményt, hogy "apró lépésekben" halad a felépülése, továbbra is kíméli a bokáját.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

KATTINTS a selejtezők eredményeiért, statisztikákért és hírekért a Sportonlinera!

A mérkőzésen Ausztria 2-1-re győzött Marcel Sabitzer és Konrad Laimer góljaival, míg a bosnyák csapatnak Edin Dzeko szerezte az egyenlítő találatot. A győzelemmel Ausztria tovább erősítette pozícióját a világbajnoki kvalifikációban, ahol 1998 óta először szeretnének kijutni a tornára.