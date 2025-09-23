2025. szeptember 23. kedd Tekla
Budapest
baseball, baseball labda, kesztyű, sport
Sport

Eladják a legendás amerikai sportcsapatot: iszonyú pénzt fizetnek érte a vevők

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 15:22

A Major League Baseball tulajdonosai egyhangúlag jóváhagyták a Tampa Bay Rays eladását Patrick Zalupski ingatlanfejlesztő vezette csoportnak, amely a hírek szerint 1,7 milliárd dollárért vásárolja meg a csapatot - közölte a CBS Sports.

A Tampa Bay Rays hamarosan új többségi tulajdonost kap. A Tampa Bay Times információi szerint hétfőn a Major League Baseball többi tulajdonosa egyhangúlag jóváhagyta a Patrick Zalupski jacksonville-i ingatlanfejlesztő által vezetett csoport ajánlatát.

Zalupski várhatóan a hét későbbi részében zárja le hivatalosan a franchise megvásárlását, amely a hírek szerint 1,7 milliárd dollárba kerül. Ezzel átveszi a csapatot Stuart Sternbergtől, aki 2005 októbere óta irányította a Rays-t, miután körülbelül 200 millió dollárért vásárolta meg. Sternberg kisebbségi tulajdonrészt tart meg a csapatban. Az üzlet részeként nem várható a csapat elköltöztetése.

Zalupski első jelentős feladata vélhetően egy új stadion építéséről szóló megállapodás lesz – ami Sternbergnek többször sem sikerült, legutóbb idén, amikor a Rays bejelentette, hogy nem folytatja az 1,3 milliárd dolláros stadion tervét.

A múlt héten a Rays két csapatelnöke, Matt Silverman és Brian Auld is lemondott pozíciójáról a tulajdonosváltás előtt. Silverman tanácsadó testületben marad, míg Auld vezető tanácsadóként folytatja munkáját. Egyelőre nem világos, kiket szándékozik Zalupski kinevezni az elnöki pozíciókba.

Az sem egyértelmű, mit jelent Zalupski érkezése Kevin Cash menedzser és Erik Neander baseball-műveleti vezető jövőjére nézve, bár korábbi sikereik alapján valószínűleg mindketten a franchise hosszú távú terveinek részei maradnak.

A Rays, amely hétfőn 76-80-as mérleggel állt, a hét végén fejezi be a nehéz szezont. Sorozatban második éve maradnak le a rájátszásról, ami 2017-18 óta először fordul elő. A csapat idén minden hazai mérkőzését a New York Yankees tavaszi edzőpályáján, a George M. Steinbrenner Fielden játszotta, miután egy hurrikán megrongálta a Tropicana Field tetejét tavaly ősszel. A Trop várhatóan 2026-ra lesz újra használható.
Címlapkép: Getty Images
