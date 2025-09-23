Ousmane Dembele az a játékos volt, akit korábban nagyon sokan leírtak, de idén beváltotta a hozzá fűzött reményeket: teljesítménye Aranylabdát ért.
Eladják a legendás amerikai sportcsapatot: iszonyú pénzt fizetnek érte a vevők
A Major League Baseball tulajdonosai egyhangúlag jóváhagyták a Tampa Bay Rays eladását Patrick Zalupski ingatlanfejlesztő vezette csoportnak, amely a hírek szerint 1,7 milliárd dollárért vásárolja meg a csapatot - közölte a CBS Sports.
A Tampa Bay Rays hamarosan új többségi tulajdonost kap. A Tampa Bay Times információi szerint hétfőn a Major League Baseball többi tulajdonosa egyhangúlag jóváhagyta a Patrick Zalupski jacksonville-i ingatlanfejlesztő által vezetett csoport ajánlatát.
Zalupski várhatóan a hét későbbi részében zárja le hivatalosan a franchise megvásárlását, amely a hírek szerint 1,7 milliárd dollárba kerül. Ezzel átveszi a csapatot Stuart Sternbergtől, aki 2005 októbere óta irányította a Rays-t, miután körülbelül 200 millió dollárért vásárolta meg. Sternberg kisebbségi tulajdonrészt tart meg a csapatban. Az üzlet részeként nem várható a csapat elköltöztetése.
Zalupski első jelentős feladata vélhetően egy új stadion építéséről szóló megállapodás lesz – ami Sternbergnek többször sem sikerült, legutóbb idén, amikor a Rays bejelentette, hogy nem folytatja az 1,3 milliárd dolláros stadion tervét.
KATTINTS a friss sporthírekért, élő eredményekért a Sportonlinera!
A múlt héten a Rays két csapatelnöke, Matt Silverman és Brian Auld is lemondott pozíciójáról a tulajdonosváltás előtt. Silverman tanácsadó testületben marad, míg Auld vezető tanácsadóként folytatja munkáját. Egyelőre nem világos, kiket szándékozik Zalupski kinevezni az elnöki pozíciókba.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az sem egyértelmű, mit jelent Zalupski érkezése Kevin Cash menedzser és Erik Neander baseball-műveleti vezető jövőjére nézve, bár korábbi sikereik alapján valószínűleg mindketten a franchise hosszú távú terveinek részei maradnak.
A Rays, amely hétfőn 76-80-as mérleggel állt, a hét végén fejezi be a nehéz szezont. Sorozatban második éve maradnak le a rájátszásról, ami 2017-18 óta először fordul elő. A csapat idén minden hazai mérkőzését a New York Yankees tavaszi edzőpályáján, a George M. Steinbrenner Fielden játszotta, miután egy hurrikán megrongálta a Tropicana Field tetejét tavaly ősszel. A Trop várhatóan 2026-ra lesz újra használható.
Lando Norris a hetedik helyről indulva hetedikként ért célba az Azerbajdzsáni Nagydíjon, pedig komoly sanszot kapott jobban felzárkózni a pontversenyben.
Danny Webb mindössze 10 nap után lemondott a Yeovil Town vezetőedzői posztjáról, személyes és családi okokra hivatkozva.
Botswana nemzeti ünnepnapot hirdetett a tokiói atlétikai világbajnokságon aratott történelmi győzelem tiszteletére.
Brutális botrány a Premier League-ben: elképesztően pofátlan, mennyiért árulták a jegyeket a nepperek
A BBC nyomozása feltárta a Premier League jegyeinek feketepiaci kereskedelmét, ahol külföldi cégek több ezer jegyet értékesítenek a hivatalos ár többszöröséért.
A klímaváltozás miatt át kell alakítani az olimpiai sportok versenynaptárát Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint.
A legnagyobb esélyes Dembelé, de a lista nagyon illusztris, sok olyan focista van rajta, akinek bármikor oda lehetne adni a díjat.
A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.
Steve Ballmer, az NBA-ben szereplő Los Angeles Clippers tulajdonosa és volt Microsoft-vezér állítólag csalás áldozata lett.
Piastri hamar kiszállt a versenyből, már az első körben falnak ment a pontversenyben vezető ausztrál. Sainz évek óta a Williams első dobogóját hozta.
A új genetikai tesztelési szabályok súlyos következményekkel járnak az érintett sportolók számára, sok esetben karrierjüket derékba törve
A Christie's aukciósház becslése szerint a történelmi dokumentum 3-5 millió dollárt is érhet.
Az NHL játékosok 12 év után térnek vissza a téli olimpiára, ami Gary Bettman NHL-biztos szerint jelentős hatással lesz a ligára.
Verstappen behúzta magának a pole-t, de arra senki nem számított előzetesen, ami még volt a helyekről döntő időmérőn.
Eszement összeget kaszálnak a legjobb focisták: egymilliárd az összekereset, ki viszi haza a legtöbbet?
Az NFL legjobban fizetett játékosai 2025-ben összesen 1 milliárd dollárt keresnek, a listát Patrick Mahomes vezeti 80 millió dollárral.
Amint előre jelezték, a városban csak egyetlen évre vállalják a csapat működtetését, most elindult az új tulajdonos keresése.
Alan Shearer szerint a Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim akár már a Chelsea elleni hétvégi mérkőzés után elveszítheti állását.
Hamilton és Leclerc jól hozták le a második szabadedzést, majdnem fél másodpercet vertek Russellre.
A 38 éves argentin legenda hosszas tárgyalások után egyezett meg a klubbal, a hivatalos bejelentés várhatóan hamarosan érkezik.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is