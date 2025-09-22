A legnagyobb esélyes Dembelé, de a lista nagyon illusztris, sok olyan focista van rajta, akinek bármikor oda lehetne adni a díjat.
Minden felborul az atlétikában? Nagyon fontos bejelentést tett Sebastian Coe
A klímaváltozás miatt át kell alakítani az olimpiai sportok versenynaptárát Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint, miután a tokiói atlétikai világbajnokságon a sportolóknak 30 Celsius-fok feletti hőmérséklettel és 90% feletti páratartalommal kellett megküzdeniük - közölte a BBC.
Coe a BBC Sportnak nyilatkozva elmondta, hogy a jövőben olyan versenyszámokat, mint a maraton, külön időpontban, az év más szakaszában kellene megrendezni, hogy megvédjék a sportolókat a veszélyes körülményektől. A World Athletics kutatásai szerint az atléták 70%-a számolt be arról, hogy a klímaváltozás és a hőség befolyásolja edzés- és versenyprogramjukat.
"Nem látok más lehetőséget, mint hogy az olimpiai sportágaknak és az olimpiai mozgalomnak kollektíven újra kell terveznie a nemzetközi versenynaptárat" - fogalmazott a 68 éves sportvezető, aki szerint nem lehet tovább elvárni az állóképességi versenyszámok sportolóitól, hogy az év olyan időszakaiban versenyezzenek, amelyek negatívan hatnak a teljesítményükre és kockázatot jelentenek egészségükre.
A kilencnapos tokiói világbajnokság egyébként a sportág legnagyobb neveinek kiemelkedő teljesítményeit hozta. A svéd Armand Duplantis rúdugrásban állított fel új világrekordot, az amerikai Sydney McLaughlin-Levrone és Noah Lyles, valamint a kenyai Faith Kipyegon is lenyűgöző eredményeket ért el a gyakran telt házas, 60 ezres Nemzeti Stadionban.
Coe megerősítette azt is, hogy a világbajnokságon a női kategóriában induló összes versenyző genetikai tesztelésen esett át, és ez a gyakorlat a jövőben is megmarad. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azoknak a sportolóknak az adatai, akiket esetleg kizártak a versenyből a teszt eredménye miatt, bizalmasak maradnak.
A World Athletics jövőre rendezi meg első alkalommal az Ultimate Championships nevű háromnapos versenyét Budapesten, ahol világbajnokok, Gyémánt Liga-győztesek és a 2026-os év legjobb teljesítményt nyújtó sportolói mérik össze tudásukat 10 millió dolláros (7,5 millió fontos) összdíjazásért.
"Négyéves ciklusban gondolkodunk, és ezek közül az egyik évben nem kapjuk meg azt az egymilliárd szemet a sportágunkra. Globális sportként ezt nem engedhetjük meg magunknak" - magyarázta Coe, aki szerint az új versenysorozat lehetőséget ad arra is, hogy olyan újításokat teszteljenek, amelyek később beépülhetnek a sportág nagy versenyeibe.
A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.
Steve Ballmer, az NBA-ben szereplő Los Angeles Clippers tulajdonosa és volt Microsoft-vezér állítólag csalás áldozata lett.
Piastri hamar kiszállt a versenyből, már az első körben falnak ment a pontversenyben vezető ausztrál. Sainz évek óta a Williams első dobogóját hozta.
A új genetikai tesztelési szabályok súlyos következményekkel járnak az érintett sportolók számára, sok esetben karrierjüket derékba törve
A Christie's aukciósház becslése szerint a történelmi dokumentum 3-5 millió dollárt is érhet.
Az NHL játékosok 12 év után térnek vissza a téli olimpiára, ami Gary Bettman NHL-biztos szerint jelentős hatással lesz a ligára.
Verstappen behúzta magának a pole-t, de arra senki nem számított előzetesen, ami még volt a helyekről döntő időmérőn.
Eszement összeget kaszálnak a legjobb focisták: egymilliárd az összekereset, ki viszi haza a legtöbbet?
Az NFL legjobban fizetett játékosai 2025-ben összesen 1 milliárd dollárt keresnek, a listát Patrick Mahomes vezeti 80 millió dollárral.
Amint előre jelezték, a városban csak egyetlen évre vállalják a csapat működtetését, most elindult az új tulajdonos keresése.
Alan Shearer szerint a Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim akár már a Chelsea elleni hétvégi mérkőzés után elveszítheti állását.
Hamilton és Leclerc jól hozták le a második szabadedzést, majdnem fél másodpercet vertek Russellre.
A 38 éves argentin legenda hosszas tárgyalások után egyezett meg a klubbal, a hivatalos bejelentés várhatóan hamarosan érkezik.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain jelenlegi vezetőedzője a jövőben szeretne visszatérni a Barcelona kispadjára, ahol korábban történelmi triplázást ért el.
Hatalmas tettre készül két magyar hegymászó: a hetedik legmagasabb csúcsot támadja Klein Dávid és társa
Klein Dávid és Nagy Márton expedíciója a világ hetedik legmagasabb hegyére, a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsára mászik fel, oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül.
Oscar Piastri szerint ő és csapattársa, Lando Norris saját maguk irányítják sorsukat a Formula–1-es világbajnoki címért folytatott küzdelemben.
Anze Kopitar, a Los Angeles Kings csapatkapitánya bejelentette, hogy a 2025-26-os szezon végén visszavonul a profi jégkorongtól
Az írek elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőn kiállított Sallai Roland két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, így az örmények elleni, októberi meccsen sem játszhat.
