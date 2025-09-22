2025. szeptember 22. hétfő Móric
Sport

Minden felborul az atlétikában? Nagyon fontos bejelentést tett Sebastian Coe

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 11:13

A klímaváltozás miatt át kell alakítani az olimpiai sportok versenynaptárát Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint, miután a tokiói atlétikai világbajnokságon a sportolóknak 30 Celsius-fok feletti hőmérséklettel és 90% feletti páratartalommal kellett megküzdeniük - közölte a BBC.

Coe a BBC Sportnak nyilatkozva elmondta, hogy a jövőben olyan versenyszámokat, mint a maraton, külön időpontban, az év más szakaszában kellene megrendezni, hogy megvédjék a sportolókat a veszélyes körülményektől. A World Athletics kutatásai szerint az atléták 70%-a számolt be arról, hogy a klímaváltozás és a hőség befolyásolja edzés- és versenyprogramjukat.

"Nem látok más lehetőséget, mint hogy az olimpiai sportágaknak és az olimpiai mozgalomnak kollektíven újra kell terveznie a nemzetközi versenynaptárat" - fogalmazott a 68 éves sportvezető, aki szerint nem lehet tovább elvárni az állóképességi versenyszámok sportolóitól, hogy az év olyan időszakaiban versenyezzenek, amelyek negatívan hatnak a teljesítményükre és kockázatot jelentenek egészségükre.

A kilencnapos tokiói világbajnokság egyébként a sportág legnagyobb neveinek kiemelkedő teljesítményeit hozta. A svéd Armand Duplantis rúdugrásban állított fel új világrekordot, az amerikai Sydney McLaughlin-Levrone és Noah Lyles, valamint a kenyai Faith Kipyegon is lenyűgöző eredményeket ért el a gyakran telt házas, 60 ezres Nemzeti Stadionban.

Coe megerősítette azt is, hogy a világbajnokságon a női kategóriában induló összes versenyző genetikai tesztelésen esett át, és ez a gyakorlat a jövőben is megmarad. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azoknak a sportolóknak az adatai, akiket esetleg kizártak a versenyből a teszt eredménye miatt, bizalmasak maradnak.

A World Athletics jövőre rendezi meg első alkalommal az Ultimate Championships nevű háromnapos versenyét Budapesten, ahol világbajnokok, Gyémánt Liga-győztesek és a 2026-os év legjobb teljesítményt nyújtó sportolói mérik össze tudásukat 10 millió dolláros (7,5 millió fontos) összdíjazásért.

"Négyéves ciklusban gondolkodunk, és ezek közül az egyik évben nem kapjuk meg azt az egymilliárd szemet a sportágunkra. Globális sportként ezt nem engedhetjük meg magunknak" - magyarázta Coe, aki szerint az új versenysorozat lehetőséget ad arra is, hogy olyan újításokat teszteljenek, amelyek később beépülhetnek a sportág nagy versenyeibe.
Címlapkép: Getty Images
