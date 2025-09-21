2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
30 °C Budapest
Mogyoród, 2024. július 21.Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 21-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Hatalmas Verstappen-győzelem Bakuban: nem csak ő, Sainz is nagyot ünnepelt

MTI
2025. szeptember 21. 15:15

Piastri hamar kiszállt a versenyből, már az első körben falnak ment a pontversenyben vezető ausztrál. Sainz évek óta a Williams első dobogóját hozta.

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma-1-es Azeri Nagydíjat vasárnap Bakuban. A 27 éves holland pilóta az idei negyedik, karrierje 67. futamgyőzelmét aratta.

A dobogó második fokára a brit George Russell (Mercedes) állhatott fel, harmadikként pedig a spanyol Carlos Sainz Jr. (Williams) végzett. A világbajnoki pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri - akinek már az időmérő sem sikerült - rosszul rajtolt a kilencedik helyről, majd a falba vezette McLarenjét.

Csapattársa, a második helyen álló brit Lando Norris hetedik lett, ezzel 25 pontra csökkentette hátrányát. A McLaren ezen a hétvégén még nem tudta megnyerni a konstruktőri vb-címet. A világbajnoki idény két hét múlva Szingapúrban folytatódik.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#sport #forma-1 #autóverseny #max verstappen #lando norris #autósport #f1 #oscar piastri #red bull

