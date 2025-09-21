2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
20 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hackerek kriptovaluta csalás vírus szoftver segítségével
Sport

A milliárdosokat is átverik: százmilliókat gomboltak le az NBA-csapattulajról

Pénzcentrum
2025. szeptember 21. 19:28

Steve Ballmer, az NBA-ben szereplő Los Angeles Clippers tulajdonosa, volt Microsoft-vezér állítólag csalás áldozata lett, miután 118 millió dollárt fektetett az Aspiration nevű fenntarthatósági cégbe, amely most a fizetési sapka kijátszásával kapcsolatos NBA-vizsgálat középpontjában áll - közölte a Reuters.

A Clippers csütörtökön közleményt adott ki, amelyben reagált az ESPN munkatársa, Pablo Torre által készített vizsgálatra. A riport szerint Kawhi Leonard, a csapat All-Star játékosa 28 millió dollárt kapott volna az Aspirationtől egy "látszat" szponzori szerződés keretében, ami valójában az NBA fizetési sapkájának megkerülését szolgálta volna.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Torre podcastjában azt állította, hogy a Clippers 2022-ben 56 millió dollár értékben vásárolt karbonkrediteket az Aspirationtől, időzítve Leonard szponzori szerződésének aláírásával, két évvel az Intuit Dome megnyitása előtt.

A csapat közleményében hangsúlyozta, hogy Ballmer és családja elkötelezett a fenntarthatóság mellett, ezért az Intuit Dome-ot már a kezdetektől karbonsemleges épületként tervezték. A fejlesztési megállapodások tartalmaztak karbonkreditek vásárlására vonatkozó előírásokat, de a csapat ezen túlmenően is lépéseket tett a semlegesség érdekében.

KATTINTS a friss hírekért, élő eredményekért a Sportonlinera!

"Sajnos Ballmer a befektetés és a megállapodás egyes részei kapcsán csalás áldozata lett, ahogyan sok más befektető és alkalmazott is" - áll a közleményben, amely szerint a szponzori megállapodás teljesen független volt a cégbe történő befektetéstől.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az NBA-nek kell majd eldöntenie, történt-e szabálysértés a Clippers részéről. A jelenlegi kollektív szerződés szerint a fizetési sapka kijátszásának első esetében akár 4,5 millió dolláros bírság, egy első körös draft választás elvesztése és/vagy a szabálysértő szerződések érvénytelenítése lehet a büntetés.

Leonard 2019-ben szerződött a Clippershez, majd 2024 elején mintegy 150 millió dolláros, hároméves szerződéshosszabbítást írt alá. A 34 éves játékos kétszeres NBA-bajnok és Finals MVP, valamint kétszeres Az Év Védőjátékosa díjas. Térdproblémái miatt az elmúlt három szezonban korlátozott számú mérkőzésen tudott csak pályára lépni.
Címlapkép: Getty Images
#csalás #milliárdos #sport #microsoft #millió #milliárd #csapat #kosárlabda #NBA

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:34
20:04
19:28
19:06
18:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 20.
Újabb ismert borász szólalt meg a zéró toleranciáról: a hazai borkultúra nem egyenlő az alkoholizmussal!
2025. szeptember 21.
Csendben szedi áldozatait ez a jelenség: magyar dolgozók ezrei lehetnek veszélyben hétfőn
2025. szeptember 21.
Kimondták az igazságot az Otthon Startól: fölösleges a pánikkeltés, vagy tényleg fájdalmas drágulás jön?
2025. szeptember 20.
Itt még az AI szerint is kolbászból van a kerítés: kanyarban sincsen Svájc vagy Ausztria
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 21. vasárnap
Máté, Mirella
38. hét
Szeptember 21.
ENSZ nemzetközi békenap
Szeptember 21.
A hála világnapja
Szeptember 21.
Alzheimer világnap
Szeptember 21.
A magyar termék napja
Szeptember 21.
A magyar dráma ünnepe
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
2 napja
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
3
2 napja
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
4
5 napja
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
5
7 napja
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósságlevél
Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír. A kibocsátó garanciát vállal, hogy meghatározott időpontban a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait visszafizeti. Hitelviszonyt testesít meg, tartalmi-formai követelményei vannak, amelyet a polgárjog szabályoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 21. 19:06
A közoktatásból menekíti gyermekeit a magyar elit, milliós tandíjak kifizetésére is hajlandóak
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 21. 17:58
Kvíz: Nagy Tolkien-fan vagy, sokat tudsz a hobbitokról? Lássuk, hány pontot érsz el a 10-ből a hobbit-kvízen!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 21. 18:06
Bekeményít az időjárás jövő héten itthon: erre jó, ha mindenki felkészül