A milliárdosokat is átverik: százmilliókat gomboltak le az NBA-csapattulajról

Steve Ballmer, az NBA-ben szereplő Los Angeles Clippers tulajdonosa, volt Microsoft-vezér állítólag csalás áldozata lett, miután 118 millió dollárt fektetett az Aspiration nevű fenntarthatósági cégbe, amely most a fizetési sapka kijátszásával kapcsolatos NBA-vizsgálat középpontjában áll - közölte a Reuters.

A Clippers csütörtökön közleményt adott ki, amelyben reagált az ESPN munkatársa, Pablo Torre által készített vizsgálatra. A riport szerint Kawhi Leonard, a csapat All-Star játékosa 28 millió dollárt kapott volna az Aspirationtől egy "látszat" szponzori szerződés keretében, ami valójában az NBA fizetési sapkájának megkerülését szolgálta volna.

Torre podcastjában azt állította, hogy a Clippers 2022-ben 56 millió dollár értékben vásárolt karbonkrediteket az Aspirationtől, időzítve Leonard szponzori szerződésének aláírásával, két évvel az Intuit Dome megnyitása előtt.

A csapat közleményében hangsúlyozta, hogy Ballmer és családja elkötelezett a fenntarthatóság mellett, ezért az Intuit Dome-ot már a kezdetektől karbonsemleges épületként tervezték. A fejlesztési megállapodások tartalmaztak karbonkreditek vásárlására vonatkozó előírásokat, de a csapat ezen túlmenően is lépéseket tett a semlegesség érdekében.

"Sajnos Ballmer a befektetés és a megállapodás egyes részei kapcsán csalás áldozata lett, ahogyan sok más befektető és alkalmazott is" - áll a közleményben, amely szerint a szponzori megállapodás teljesen független volt a cégbe történő befektetéstől.

Az NBA-nek kell majd eldöntenie, történt-e szabálysértés a Clippers részéről. A jelenlegi kollektív szerződés szerint a fizetési sapka kijátszásának első esetében akár 4,5 millió dolláros bírság, egy első körös draft választás elvesztése és/vagy a szabálysértő szerződések érvénytelenítése lehet a büntetés.

Leonard 2019-ben szerződött a Clippershez, majd 2024 elején mintegy 150 millió dolláros, hároméves szerződéshosszabbítást írt alá. A 34 éves játékos kétszeres NBA-bajnok és Finals MVP, valamint kétszeres Az Év Védőjátékosa díjas. Térdproblémái miatt az elmúlt három szezonban korlátozott számú mérkőzésen tudott csak pályára lépni.