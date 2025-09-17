Máris áldozatot mutatott be a BL: megvan az első kirúgott edző, felkészül Mourinho?

A Benfica menesztette Bruno Lage vezetőedzőt, miután a csapat hazai pályán kikapott a Qarabagtól a Bajnokok Ligájában. A klub elnöke José Mourinhót szeretné utódnak - írta meg a PortuGoal.

A Benfica vezetősége azonnali hatállyal felmentette Bruno Lage vezetőedzőt, miután a csapat meglepő 3-2-es vereséget szenvedett a Qarabagtól a Bajnokok Ligájában. A döntés nem előzmény nélküli, hiszen a lisszaboni együttes a legutóbbi bajnoki mérkőzésén is csak 1-1-es döntetlent ért el a Santa Clara ellen, annak ellenére, hogy egy órán keresztül emberelőnyben játszott.

Rui Costa, a klub elnöke egy hajnali sajtótájékoztatón jelentette be, hogy közös megegyezéssel felbontották Lage szerződését. Az elnök közölte, hogy a szombati mérkőzésen már új edző ül majd a kispadon, de nem árulta el, kiről van szó.

Bár Costa nem erősítette meg a José Mourinhóval kapcsolatos pletykákat, annyit elárult, hogy a következő edzőnek "nyerő típusnak" kell lennie. A sajtótájékoztató után nem sokkal a portugál CMTV televízió azt állította, megerősített információik szerint Mourinho visszatér a Benfica kispadjára, ahol 2000-ben kezdte vezetőedzői pályafutását.

A háttérben zajló események különös jelentőséggel bírnak a Benfica egy hónap múlva esedékes elnökválasztása miatt. Rui Costa jelenleg lemaradásban van kihívójával, João Noronha Lopesszel szemben a közvélemény-kutatások szerint. A jelenlegi elnök vélhetően arra számít, hogy Mourinho látványos kinevezése nemcsak a csapat eredményességét javítja majd, hanem az ő újraválasztási esélyeit is növeli.

Costa négyéves elnöksége alatt a Benfica mindössze egyszer nyerte meg a portugál bajnokságot, így a szurkolók részéről is jelentős a nyomás a változásra.