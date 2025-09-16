2025. szeptember 16. kedd Edit
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Vége is a hollywoodi fociálomnak Wrexhamben? Nagy bajban van a sztárszínészek csapata

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 18:22

A Ryan Reynolds által tulajdonolt Wrexham FC nehéz helyzetbe került a Championship-ben a 33 millió fontos nyári igazolások ellenére, ami Phil Parkinson vezetőedző állását is veszélyeztetheti - írta meg a Mirror.

A Wrexham nyári átigazolási költekezése újabb kritikákat kapott, miután Darren Bent korábbi Premier League-csatár bevallotta, hogy "sokkolta" a klub gyenge kezdése a Championshipben. A Ryan Reynolds és társa által tulajdonolt klub körülbelül 33 millió fontot költött új játékosokra, mégis a tabella 21. helyén áll, mindössze egy ponttal a kiesőzóna fölött öt forduló után.

A Vörös Sárkányok eddig négy pontot szereztek a bajnokságban: egy győzelem, egy döntetlen és három vereség a mérlegük. Legutóbb 3-1-re kaptak ki hazai pályán a Queens Park Rangerstől, miközben a hollywoodi társtulajdonos, Ryan Reynolds a díszpáholyból figyelte az eseményeket.

A korábbi Aston Villa-csatár, Bent figyelmeztette a klubot, hogy a jelenlegi gyenge szereplés hamar a vezetőedző állásába kerülhet, ha nem javulnak az eredmények. "Őrültség, amit költöttek" – fogalmazott, utalva olyan játékosok érkezésére, mint Nathan Broadhead, Kieffer Moore és Conor Coady.

"Amikor látom, kiket igazoltak, nem számítottam arra, hogy csak egy ponttal lesznek a kiesőzóna fölött. Körülbelül 30 millió fontot költöttek. Őszintén, ez őrültség" – nyilatkozta a talkSPORT-nak. Arra a kérdésre, hogy szerinte Parkinson túlélheti-e a gyenge eredményeket, Bent egyértelműen válaszolt: "Ha így folytatják, akkor nem."

A nehéz kezdés ellenére Parkinson továbbra is jelentős támogatást élvez korábbi eredményei miatt, hiszen négy év alatt három egymást követő feljutást ért el a csapattal. A nyáron átfogó keretátalakítást hajtott végre, összesen 13 új játékost igazolva. Ian Walsh korábbi walesi válogatott játékos szerint több időt kellene adni Parkinsonnak: "Ha észszerűen gondolkodnak, elég időt adnak Phil Parkinsonnak, hogy fordítson a helyzeten. Nehéz egymás után háromszor feljutni, és sok új játékost hozni a klubhoz... időbe telik, mire összeszoknak."

Parkinson a szombati vereség után a növekvő nyomásról kérdezve magabiztosan nyilatkozott: "Abszolút, mindig is voltak elvárások ennél a klubnál, és ezzel együtt tudok élni, semmi gond. Mindig is úgy éreztem, hogy egy ilyen nagy változásnál lesznek nehézségek az elején, mert nyilvánvalóan amikor ennyire megváltoztatod a keretet, az nehéz lehet."

A Wrexham következő mérkőzése különösen nehéznek ígérkezik, hiszen a Norwich otthonába látogatnak szombaton. A jelenleg a tabella 10. helyén álló Kanárik legutóbb 1-1-es döntetlent játszottak a Coventry csapatával.
Címlapkép: Getty Images
#sport #millió #milliárd #átigazolás #másodosztály #angol foci #wrexham

