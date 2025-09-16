A Netflix által közvetített Canelo vs. Crawford bokszmeccset világszerte több mint 41 millió néző követte figyelemmel a hétvége során.
Vége is a hollywoodi fociálomnak Wrexhamben? Nagy bajban van a sztárszínészek csapata
A Ryan Reynolds által tulajdonolt Wrexham FC nehéz helyzetbe került a Championship-ben a 33 millió fontos nyári igazolások ellenére, ami Phil Parkinson vezetőedző állását is veszélyeztetheti - írta meg a Mirror.
A Wrexham nyári átigazolási költekezése újabb kritikákat kapott, miután Darren Bent korábbi Premier League-csatár bevallotta, hogy "sokkolta" a klub gyenge kezdése a Championshipben. A Ryan Reynolds és társa által tulajdonolt klub körülbelül 33 millió fontot költött új játékosokra, mégis a tabella 21. helyén áll, mindössze egy ponttal a kiesőzóna fölött öt forduló után.
A Vörös Sárkányok eddig négy pontot szereztek a bajnokságban: egy győzelem, egy döntetlen és három vereség a mérlegük. Legutóbb 3-1-re kaptak ki hazai pályán a Queens Park Rangerstől, miközben a hollywoodi társtulajdonos, Ryan Reynolds a díszpáholyból figyelte az eseményeket.
A korábbi Aston Villa-csatár, Bent figyelmeztette a klubot, hogy a jelenlegi gyenge szereplés hamar a vezetőedző állásába kerülhet, ha nem javulnak az eredmények. "Őrültség, amit költöttek" – fogalmazott, utalva olyan játékosok érkezésére, mint Nathan Broadhead, Kieffer Moore és Conor Coady.
"Amikor látom, kiket igazoltak, nem számítottam arra, hogy csak egy ponttal lesznek a kiesőzóna fölött. Körülbelül 30 millió fontot költöttek. Őszintén, ez őrültség" – nyilatkozta a talkSPORT-nak. Arra a kérdésre, hogy szerinte Parkinson túlélheti-e a gyenge eredményeket, Bent egyértelműen válaszolt: "Ha így folytatják, akkor nem."
A nehéz kezdés ellenére Parkinson továbbra is jelentős támogatást élvez korábbi eredményei miatt, hiszen négy év alatt három egymást követő feljutást ért el a csapattal. A nyáron átfogó keretátalakítást hajtott végre, összesen 13 új játékost igazolva. Ian Walsh korábbi walesi válogatott játékos szerint több időt kellene adni Parkinsonnak: "Ha észszerűen gondolkodnak, elég időt adnak Phil Parkinsonnak, hogy fordítson a helyzeten. Nehéz egymás után háromszor feljutni, és sok új játékost hozni a klubhoz... időbe telik, mire összeszoknak."
Parkinson a szombati vereség után a növekvő nyomásról kérdezve magabiztosan nyilatkozott: "Abszolút, mindig is voltak elvárások ennél a klubnál, és ezzel együtt tudok élni, semmi gond. Mindig is úgy éreztem, hogy egy ilyen nagy változásnál lesznek nehézségek az elején, mert nyilvánvalóan amikor ennyire megváltoztatod a keretet, az nehéz lehet."
A Wrexham következő mérkőzése különösen nehéznek ígérkezik, hiszen a Norwich otthonába látogatnak szombaton. A jelenleg a tabella 10. helyén álló Kanárik legutóbb 1-1-es döntetlent játszottak a Coventry csapatával.
A Manchester City elbocsátott egy pultost, aki Manchester United mezt viselt, miközben italokat szolgált fel az Etihad Stadionban a vasárnapi derbi alatt.
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
Mennyi pénzt keres hetente és évente Szoboszlai Dominik, mennyi ez forintban, és meddig él a liverpooli szerződése?
Salah formája nem az igazi mostanában: vajon a Liverpool felkészült a legenda pótlására?
A Vuelta a Espana kerékpárverseny igazgatója, Javier Guillen élesen elítélte a vasárnapi madridi befutót megzavaró tüntetőket,.
Nagyon idegesek a szurkolók, a kilátástalan játék ezúttal kiesést eredményezett a kupában az Újpestnek.
Armand Duplantis ismét egy centivel vitte át saját korábbi világrekordját, ami így alig egy hónapig élt.
A Cincinnati Bengals sztárirányítója, Joe Burrow súlyos lábujjsérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást igényel, így három hónapos kihagyásra kényszeríti.
Csak pár napja rúgták ki Nottinghamben a portugál edzőt, de lehet, hogy hamarosan pakolhat, és indulhat Londonba.
Chris Wilder mindössze három hónap után visszatérhet a Sheffield United kispadjára, miután a klub menesztette Rubén Sellést hat mérkőzésen elszenvedett hat vereség után.
Savannah DeMelo amerikai középpályás stabil állapotban van, miután összeesett a pályán a Racing Louisville NWSL-mérkőzésén
Michael van Gerwen két év után nyert újra tévés dartstornát, miután legyőzte a címvédő Luke Littlert a World Series of Darts döntőjében.
Eb-n is szerzett bronzérmet, egyszer pedig olimpián is járt a most távozott legendás súlyemelő, Lénárt Ferenc.
Gary Neville United-legenda szerint Ruben Amorim állásába kerülhet, ha a csapat a Chelsea elleni mérkőzését is elveszíti.
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 19-21. között rendezik meg a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, ami vasárnap az Azeri Nagydíjjal zárul.
A Fradi a Békéscsaba, a Debrecen pedig a Honvéd ellen lép pályára a 4. körben. A párharcokat október végén rendezik majd.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe, akik egy hónapja még a Marseille öltözőjében verekedtek össze, most új csapataik színeiben találkoznak a Serie A-ban
A brit bokszlegendát otthonában találták meg holtan, de semmi nem utal idegenkezűségre.
Egy fogadási portál 5 millió dollárt fizet kártérítésként közel 20 millió dollárért a Jaguarsnak, amit egy korábbi alkalmazottjuk lopott el, majd költötte el fogadásra.
