Légi felvétel a Stratfordban található London Stadionról, a távolban látható az ArcelorMittal Orbit és a Canary Wharf égboltja.
Sport

Jöhet az újabb PL-edzőcsere? Lehet, hogy percei vannak hátra a West Ham menedzserének

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 14:44

Csak pár napja rúgták ki Nottinghamben a portugál edzőt, Nuno Espirito Santót, de lehet, hogy hamarosan pakolhat, és indulhat Londonba.

Lehet, hogy hamarosan meglesz a Premier League idei szezonjának második edzőváltása - erről egy angol újságíró írt ma először. Alan Nixon szerint a szezont borzalmasan rosszul kezdő, az első négy meccsen mindössze három pontot szerző West Ham United komolyan gondolkodik a vezetőedző Graham Potter kirúgásán - és lehet, hogy az utódra is van ötletük.

Nixon úgy tudja, hogy Potter után az a Nuno Espirito Santo ülhetne le a kispadra, akit csak pár napja rúgtak ki egy másik Premier League-csapattól, a Notthingham Foresttől. Nuno alaposan összeveszett a sportigazgató Eduval, és Evangelosz Marinakisz tulajdonossal sem volt felhőtlen a viszonya. 

A West Ham a szombati mérkőzésen nagyon simán, 3-0-ra kapott ki otthon az ősi rivális Tottenhamtől, ami felerősítette a Potter távozását követelő hangokat. Ha valóban a portugál mester lenne az utód, akkor az már pályafutása negyedik PL-klubja lehetne - korábban dolgozott a Wolverhamptonnál, a Tottenhamnél és legutóbb a Nottingham Forestnél. A West Ham hivatalosan egyelőre semmit nem közölt az edzőváltást övező hírekről.
Címlapkép: Getty Images
