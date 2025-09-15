Chris Wilder mindössze három hónap után visszatérhet a Sheffield United kispadjára, miután a klub menesztette Rubén Sellést hat mérkőzésen elszenvedett hat vereség után.
Jöhet az újabb PL-edzőcsere? Lehet, hogy percei vannak hátra a West Ham menedzserének
Csak pár napja rúgták ki Nottinghamben a portugál edzőt, Nuno Espirito Santót, de lehet, hogy hamarosan pakolhat, és indulhat Londonba.
Lehet, hogy hamarosan meglesz a Premier League idei szezonjának második edzőváltása - erről egy angol újságíró írt ma először. Alan Nixon szerint a szezont borzalmasan rosszul kezdő, az első négy meccsen mindössze három pontot szerző West Ham United komolyan gondolkodik a vezetőedző Graham Potter kirúgásán - és lehet, hogy az utódra is van ötletük.
Nixon úgy tudja, hogy Potter után az a Nuno Espirito Santo ülhetne le a kispadra, akit csak pár napja rúgtak ki egy másik Premier League-csapattól, a Notthingham Foresttől. Nuno alaposan összeveszett a sportigazgató Eduval, és Evangelosz Marinakisz tulajdonossal sem volt felhőtlen a viszonya.
🚨 West Ham are considering a move for Nuno Espirito Santo should they sack manager Graham Potter.
(Source: @reluctantnicko) pic.twitter.com/5yMoNnIGTD— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 15, 2025
A West Ham a szombati mérkőzésen nagyon simán, 3-0-ra kapott ki otthon az ősi rivális Tottenhamtől, ami felerősítette a Potter távozását követelő hangokat. Ha valóban a portugál mester lenne az utód, akkor az már pályafutása negyedik PL-klubja lehetne - korábban dolgozott a Wolverhamptonnál, a Tottenhamnél és legutóbb a Nottingham Forestnél. A West Ham hivatalosan egyelőre semmit nem közölt az edzőváltást övező hírekről.
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 19-21. között rendezik meg a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, ami vasárnap az Azeri Nagydíjjal zárul.
A Fradi a Békéscsaba, a Debrecen pedig a Honvéd ellen lép pályára a 4. körben. A párharcokat október végén rendezik majd.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe, akik egy hónapja még a Marseille öltözőjében verekedtek össze, most új csapataik színeiben találkoznak a Serie A-ban
A brit bokszlegendát otthonában találták meg holtan, de semmi nem utal idegenkezűségre.
Egy fogadási portál 5 millió dollárt fizet kártérítésként közel 20 millió dollárért a Jaguarsnak, amit egy korábbi alkalmazottjuk lopott el, majd költötte el fogadásra.
Haaland szerint nem elég jó a Manchester City szezonkezdése, a vasárnapi városi derbit tökéletes lehetőségnek tartja a fordulatra
A WWE bejelentette, hogy a WrestleMania 43 rendezvényt 2027-ben Szaúd-Arábiában, Rijádban rendezik meg, ami azonban jellemzően negatív rajongói reakciókat váltott ki.
Nem közölték, hogy miért, csak "biztonsági okokra" hivatkozva jelentették be az eltiltását az edzőnek.
A 16 éves Cooper Lutkenhaus lesz a legfiatalabb versenyző a tokiói atlétikai világbajnokságon, aki iskolai tanulmányai mellett készül élete legnagyobb versenyére
Alissa nem csak a pályán, hanem azon kívül is több mindenről ismert - megmutatjuk, milyen szettben tolta a tengerparti nyaralását.
A Nottingham Forest védője, Ola Aina három hónapra kidőlt egy válogatott mérkőzésen szerzett sérülés miatt.
Eltűntek a Manchester United focistáinak cipői: csak a meccs előtt vették észre, mehettek a boltba újakért
A Manchester United női csapata kínos helyzetbe került a Bajnokok Ligája selejtezőjén: a játékosok cipői eltűntek a norvégiai úton.
Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni mérkőzésen lőtt szabadrúgásgóljával elnyerte a 2025 augusztusi Hónap Gólja-díjat.
Keely Hodgkinson, olimpiai 800 méteres bajnok súlyos sérülésből felépülve készül az atlétikai világbajnokságra.
Dana White UFC-vezér és egy riporter közötti heves vita majdnem beárnyékolta a Saul 'Canelo' Alvarez és Terence Crawford közötti szupermérkőzés sajtótájékoztatóját
Ruben Neves felháborodottan reagált egy portugál magazin címlapjára, amely félreérthetően ábrázolta őt a tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota özvegyével, Rute Cardosóval.
Jamie Vardy, a Leicester City legendája 38 évesen új fejezetet nyit karrierjében az olasz Cremonese csapatánál.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) 74 rendbeli szabálysértéssel vádolja a klubvilágbajnok Chelsea-t.