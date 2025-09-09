A 2026-os észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság lehet az utolsó, amelyet súlyos éghajlati problémák nélkül rendezhetnek meg a térségben.
Így ki lehet kapni: nagyot harcolt, de veszített a magyar válogatott a portugálok ellen
Varga Barnabás duplázott, Cristiano Ronaldo pedig büntetőből szerzett gólt, de végül Cancelo gólja döntött a Puskás Arénában.
A magyar labdarúgó-válogatott kedden 3-2-re kikapott Portugáliától a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában, így a csoport harmadik helyére csúszott vissza.
Marco Rossi csapata hatalmas meglepetést okozott azzal, hogy a meccs 21. percében megszerezte a vezetést, annak ellenére, hogy a portugálok ekkorra már mezőnyfölényben voltak. Negyedórával később viszont Bernardo Silva egyenlített egy jól kijátszott lehetőség után, amit ugyan a VAR megnézett, ám a lescsapda nem működött - 1-1.
A második félidő elején a portugálok aztán fordítottak is, amikor Loic Nego kezezése után büntetőt kaptak. Ezt a csapatkapitány Cristiano Ronaldo váltotta gólra, és ezután sem álltak le, sorra dolgozták ki a veszélyes helyzeteket a vendégek.
Az utolsó tíz percre a magyar válogatott ritmust tudott váltani, és a nyolcvannegyedik percben újra Varga Barnabás fejese után robbanhatott a Puskás Aréna: a Fradi csatára szép góllal egyenlített. Sokáig viszont nem örülhettünk ennek sem, mert Joao Cancelo Jereván után ismét villant, és egy 18 méteres, lapos lövéssel beállította a 3-2-es végererdményt.
A magyar válogatott legközelebb egy hónap múlva játszik vb-selejtezőt, akkor Örményország lesz az ellenfél.
