Így ki lehet kapni: nagyot harcolt, de veszített a magyar válogatott a portugálok ellen

Varga Barnabás duplázott, Cristiano Ronaldo pedig büntetőből szerzett gólt, de végül Cancelo gólja döntött a Puskás Arénában.

A magyar labdarúgó-válogatott kedden 3-2-re kikapott Portugáliától a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában, így a csoport harmadik helyére csúszott vissza.

Marco Rossi csapata hatalmas meglepetést okozott azzal, hogy a meccs 21. percében megszerezte a vezetést, annak ellenére, hogy a portugálok ekkorra már mezőnyfölényben voltak. Negyedórával később viszont Bernardo Silva egyenlített egy jól kijátszott lehetőség után, amit ugyan a VAR megnézett, ám a lescsapda nem működött - 1-1.

A második félidő elején a portugálok aztán fordítottak is, amikor Loic Nego kezezése után büntetőt kaptak. Ezt a csapatkapitány Cristiano Ronaldo váltotta gólra, és ezután sem álltak le, sorra dolgozták ki a veszélyes helyzeteket a vendégek.

Az utolsó tíz percre a magyar válogatott ritmust tudott váltani, és a nyolcvannegyedik percben újra Varga Barnabás fejese után robbanhatott a Puskás Aréna: a Fradi csatára szép góllal egyenlített. Sokáig viszont nem örülhettünk ennek sem, mert Joao Cancelo Jereván után ismét villant, és egy 18 méteres, lapos lövéssel beállította a 3-2-es végererdményt.

A magyar válogatott legközelebb egy hónap múlva játszik vb-selejtezőt, akkor Örményország lesz az ellenfél.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA