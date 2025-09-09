2025. szeptember 9. kedd Ádám
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. február 6.Burján Csaba olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, kezében a milánó-cortinai téli olimpiai játékok kabalafigurája a játékok előtt egy évvel tartott sajtótájékoztató kezdete előtt a Fővárosi Állat- és
Sport

Alig pár hónap múlva lobban fel újra a láng: ennyi magyar olimpikon lehet ott Milánóban

MTI
2025. szeptember 9. 13:15

Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára szerint a februári téli olimpián tizennégy magyar versenyző részvétele várható.

A sportvezető az M4 Sporton a kedd reggeli Nemzeti Sporthíradóban beszélt az előkészületekről és a várakozásokról annak apropóján, hogy a milanói-cortinai játékok kezdetéig százötven nap van hátra. "Nem vagyunk téli olimpiai nemzet, bár az előző két játékokon egy-egy aranyérmet is szereztünk" - emlékeztetett rá a főtitkár. - "Most azért az esélyeink és a várakozásaink is szerényebbek. Ideális esetben tizennyolc, de inkább tizennégy magyar induló várható."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az olimpiai bronzérmes gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra térdműtétje miatt nem indul az olimpián, s erre Fábián László is kitért. "Hamarosan kezdődik a világkupa-sorozat, melynek állomásai kvalifikációs versenyek. Ezeken férfi és női csapatunk is indul, de Petra hiányában szemmel láthatóan módosultak az erőviszonyok a női mezőnyben. A kiesése befolyásolja a vegyes váltó erősségét is." - fogalmazott.

Szörnyű hír érte a magyar olimpiai csapatot: nagyon fontos sportolót veszítettek el
EZ IS ÉRDEKELHET
Szörnyű hír érte a magyar olimpiai csapatot: nagyon fontos sportolót veszítettek el
Biztosan nem épül fel februárig Jászapáti Petra a sérüléséből, így nem indulhat harmadik téli olimpiáján. A sportolónő keresű posztban tudatta mindezt.

Hozzátette, az alpesi és északi sí mellett műkorcsolyában is bővülhet a magyar indulók száma, utóbbi sportágban szeptemberben pótkvalifikációs versenyt rendeznek Kínában.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
#olimpia #sport #magyar #magyarok #láng #olimpikon #téli olimpia #olimpia2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:32
13:15
13:03
12:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 9.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
2025. szeptember 9.
Komoly ATM-limit a hazai bankokban: ennyit az ingyenes pénzfelvételről, sokan szívhatják a fogukat
2025. szeptember 8.
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 9. kedd
Ádám
37. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
2
1 hete
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
3
2 hete
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
4
1 hete
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
5
6 napja
Szexi szettben nézett focimeccset a fiatal magyar úszónő: szerencsét hozott a csapatának
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hedge
Fedezeti ügylet, amellyel az árfolyam nem kívánt változásából adódó kockázatot igyekeznek kivédeni a piaci szereplők. Ennek érdekében jövőbeli időpontra, devizára, összegre szóló vételi vagy eladási opciót, jogot vásárolnak díj ellenében.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 13:03
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 10:05
Komoly ATM-limit a hazai bankokban: ennyit az ingyenes pénzfelvételről, sokan szívhatják a fogukat
Agrárszektor  |  2025. szeptember 9. 13:31
Túl sok a kérdőjel: ez a növény lehet a magyar termelők mentőöve?