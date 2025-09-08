Fernando Santosnak esze ágában nem volt lemondani a súlyos verés után sem, de az azeri szövetség nem így gondolta, és már az első selejtező után...
Nem hatódott meg az UEFA a doppingmesén: tíz hónapra elkaszálták az Atleti védőjét
Bár a 30 éves középső védő magyarázkodott egy darabig, és ki is tartott ártatlansága mellett, az UEFA nem kegyelmezett, így majdnem a teljes szezont ki kell hagynia.
Tíz hónapos eltiltással sújtotta az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Yeray Alvarezt. Az Atlético Madrid futballistáját korábban már felfüggesztették, mivel egy doppingellenőrzés során tiltott anyagot találtak a szervezetében - írja a Yahoo Sports.
A futballista akkor azzal védekezett, hogy egy bizonyos fajta hajnövesztő szérum miatt szivároghatott be a szervezetébe az anyag, és fellebbezett a döntés ellen. Erről korábban írtunk is:
Az UEFA a fellebbezés után nyomozni kezdett, és azt állapította meg, hogy a futballista így sem tett eleget a doppingellenőrzés szabályainak, így jövő év április másodikáig eltiltotta. Álvarez egyetlen sorozatban sem léphet pályára.
Balhé van készülőben a McLarennél? Reagáltak a pilóták a csapatutasításra, ezt mondta Norris és Piastri
A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában
Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen.
Verstappent már a rajtnál sem lehetett megfogni, nagyon simán húzta be a monzai versenyt. A két McLaren azonban nem hagyja felzárkózni az összetettben.
Az úszónő terhessége már eléggé előrehaladt, a kép tanúsága alapján hamarosan bővül a család.
Geraint Thomas, a 2018 Tour de France győztese és olimpiai aranyérmes kerékpáros ma fejezi be pályafutását a Tour of Britain utolsó szakaszán.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője kerékpáros balesetet szenvedett, és törött kulcscsontja miatt műtétre szorul.
Nemzetközi összefogással, egy évekig tartó nyomozás végén felszámolták a Streameast nevű illegális streamhálózatot.
Két gólós előnyt játszott el a válogatott, egy pontot hoztak el Dublinból. Folytatás jövő kedden Portugália ellen.
A Ferrarik a negyedik, illetve ötödik helyet szerezték meg, Verstappen azonban most tudott extrát nyújtani, így övé a pole Monzában.
A McLaren pilótája szerint túl szoros a verseny a riválisokkal, de Monzában ismét nagy dobásra készül.
René Higuita, a kolumbiai labdarúgás legendás kapusa örökre beírta nevét a futballtörténelembe ezzel a mozdulattal.
Sorozatban négy bajnokcsapat tagja is volt a legendás kapus, Ken Dryden, összesen hat aranygyűrűt nyert.
A statisztikák azt mutatják, hogy az írek az elmúlt pár évtizedben igazi mumusai voltak a magyar válogatottnak - extra teljesítménnyel azonban hozható a meccs.
A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szervezői négy évvel meghosszabbították a Monacói Nagydíjnak otthon adó Monte-Carlo szerződését,.
Mike Tyson és Floyd Mayweather, a boksz két legendás alakja jövőre bemutató mérkőzésen csap össze.
Paraguay jövő nyáron visszatér a labdarúgó-világbajnokságra, miután az Ecuador elleni 0-0-s döntetlennel biztosította helyét a 2026-os tornán.
A két Ferrari végzett az első edzésen hazai versenyükön, ami bizakodást adhat a százezernyi olasz fanatikusnak a hétvége további részére.
Brett Favre, a legendás NFL-játékos részletesen beszélt a Parkinson-kórral vívott küzdelméről.
