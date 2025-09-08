Nem hatódott meg az UEFA a doppingmesén: tíz hónapra elkaszálták az Atleti védőjét

Bár a 30 éves középső védő magyarázkodott egy darabig, és ki is tartott ártatlansága mellett, az UEFA nem kegyelmezett, így majdnem a teljes szezont ki kell hagynia.

Tíz hónapos eltiltással sújtotta az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Yeray Alvarezt. Az Atlético Madrid futballistáját korábban már felfüggesztették, mivel egy doppingellenőrzés során tiltott anyagot találtak a szervezetében - írja a Yahoo Sports.

A futballista akkor azzal védekezett, hogy egy bizonyos fajta hajnövesztő szérum miatt szivároghatott be a szervezetébe az anyag, és fellebbezett a döntés ellen. Erről korábban írtunk is:

Az UEFA a fellebbezés után nyomozni kezdett, és azt állapította meg, hogy a futballista így sem tett eleget a doppingellenőrzés szabályainak, így jövő év április másodikáig eltiltotta. Álvarez egyetlen sorozatban sem léphet pályára.

