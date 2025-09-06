2025. szeptember 6. szombat Zakariás
Mogyoród, 2025. augusztus 3. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án. MTI/Vasvári Tamás
Sport

Nem adja fel a vb-harcot Lando Norris: nagyon fogadkozik a fiatal McLaren-pilóta

Pénzcentrum
2025. szeptember 6. 14:30

A McLaren pilótája szerint túl szoros a verseny a riválisokkal, de Monzában ismét nagy dobásra készül - írta meg a BBC.

Norris mindössze 0,083 másodperccel előzte meg a Ferrari versenyzőjét, Charles Leclerc-t a második pénteki szabadedzésen. Mögöttük Carlos Sainz (Williams), Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari) és Max Verstappen (Red Bull) következett a sorban.

"Csak egy kicsit nagyobbá kell tennem az előnyt, hogy kényelmesebb legyen a helyzet" - nyilatkozta a brit pilóta, akinek 34 pontos hátrányban van csapattársával, Piastrival szemben a bajnokságban, miután kiesett a múlt hétvégi Holland Nagydíjon.

A nagy sebességű monzai pályán több versenyző is nehézségekkel küzdött. Norris a második sikánban csúszott meg, míg Piastri a második Lesmo kanyarban futott ki a kavicságyra. A legnagyobb incidens Kimi Antonelli (Mercedes) nevéhez fűződött, aki piros zászlós megszakítást okozott, amikor megpördült a második kanyarban.

"Ez a pálya teljesen ellentétes leszorítóerőt igényel, mint Zandvoort" - magyarázta Norris. "Zandvoortban egyértelműen mi voltunk a leggyorsabbak és fantasztikusan éreztük magunkat. Itt ennek az ellenkezője igaz. Nem meglepő, valószínűleg erre számítottunk, de nem teljesítünk ugyanolyan szinten alacsony leszorítóerővel, mint magas leszorítóerővel."

Piastri figyelemreméltó teljesítményt nyújtott, tekintve, hogy kihagyta az első gyakorlást, miután átadta autóját Alex Dunne-nak, a McLaren ír tehetségének. Az ausztrál pilóta mindössze 0,181 másodperccel maradt el Norristól, annak ellenére, hogy legjobb idejét a lágy gumik második körén futotta, amikor azok már túl voltak a csúcsteljesítményükön.

Az első gyakorláson Hamilton vezetett egy Ferrari kettős előtt, Norris a hatodik helyen végzett Sainz, Verstappen és Antonelli mögött. A hétszeres világbajnok, aki öthelyes rajtbüntetést kapott a Holland Nagydíjon elkövetett szabálysértésért, "elképesztőnek" nevezte első élményét a Ferrari volánja mögött Monzában.

A nap meglepetése Sainz volt, aki mindkét edzésen a harmadik helyen végzett. A spanyol versenyző elmondta: "Az időeredmények és a teljesítmény tekintetében ez egy biztató nap volt, jó beállításokkal és egyensúllyal kezdtünk, ami tisztességes köridőket eredményezett. A magabiztosság terén még nem vagyok teljesen ott, kicsit küzdöttem a 11-es és 7-es kanyarban, az autó egészen más érzetet ad itt, mint egy Ferrari."

EZ IS ÉRDEKELHET
Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.

címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
Címlapkép: Getty Images
#sport #verseny #forma-1 #pilóta #olasz #ferrari #autóverseny #mclaren #f1

