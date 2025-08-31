Stan Moody, a 18 éves sznúkerjátékos lehet a sportág új reménysége Nagy-Britanniában.
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán, ami a Ferrari istálló hazai versenye. Lássuk, mikor érdemes a tévé elé ülni, mikor van az F1 Olasz Nagydíj közvetítése, a verseny?
A F1 Olasz Nagydíj helyszíne Monza, Olaszország. A pálya hossza 5,739km, a versenytáv 53 kör, összesen 306.720 km. Az F1-es olasz nagydíj körrekordját Lando Norris tartja, aki a McLarennel futotta meg az 1:21.432-es leggyorsabb időt. A versenyt 2024-ben a Ferrari monaco-i versenyzője, Charles Leclerc nyerte Oscar Piastri és Lando Norris előtt.
F1 menetrend: Formula-1 Olasz Nagydíj, az M4 Sport Forma 1-közvetítése
A Monza, Olaszország helyszínen rendezett F1 olasz nagydíj dátuma: 2025. szeptember 5-6-7. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:
- Péntek, szeptember 5.
Első F1 szabadedzés: 13:30–14:30
Második F1 szabadedzés: 17:00-18:00
- Szombat, szeptember 6.
Harmadik F1 szabadedzés: 12:30-13:30
Forma 1 időmérő edzés: 16:00–17:00
- Vasárnap, szeptember 7.
F1 futam: 15:00
A Forma 1-es olasz nagydíjat 1921 óta rendezik meg, ez az ötödik legrégebbi nagydíjnak számít a Forma 1-ben. A monzai versenypálya a legendás olasz versenyistálló, a Ferrari hazai versenye. Magyarországon a Forma 1-et az M4 közvetítésében láthatjuk.
F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár
A Formula-1 2025-ös szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2025-ben:
- F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.
- F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.
- Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.
- Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.
- F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.
- Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.
- Imola Forma 1 emilia-romagna-i nagydíj: 2025. május 16-18.
- F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.
- Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.
- Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.
- Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.
- Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.
- Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.
- F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.
- F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.
- Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.
- Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.
- F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.
- Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.
- F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.
- Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.
- USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 20-23.
- Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.
- Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.
Formula-1 szabályváltozások 2025-ben
A 2025-ös Forma 1-világbajnokságon az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál a Forma 1-ben.
Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.
Mi történt eddig a 2025-ös Forma 1-szezonban?
A 2025-ös Forma–1-es szezon eddig rendkívül izgalmasan alakult, számos változással a csapatoknál, versenyzőknél egyaránt. Néhány érdekes információ az eddigi F1-szezonról:
Oscar Piastri és Lando Norris kiváló formában versenyeznek, jelenleg ők vezetik a bajnokságot. Az előző verseny, a Forma-1 Holland Nagydíjon bár Norris kiesett, az első helyen Piastri futott be. A legutóbbi, Zandvoortban rendezett F1-es holland nagydíjon egyébként mindkét Ferrari kiesett, van tehát mit kijavítaniuk Monzában.
Lewis Hamilton még a szezon előtt 12 év után elhagyta a Mercedest, és a Ferrarihoz csatlakozott a szezon elején. Bár eddig még nem állt dobogóra, csapattársa, Charles Leclerc már több dobogós helyezést is elért - legutóbb az Osztrák Nagydíjon.
Még a Magyar Nagydíj előtt alaposan felbolydult az F1-es állóvíz, hiszen a Red Bull pár nappal a Brit Nagydíj után bejelentette, hogy kirúgta a csapatot húsz éven át vezető csapatfőnököt, Christian Hornert. A volt csapatfőnökrő később kiszivárgott egy videó, ahol könnyeivel küszködve búcsúzott a munkatársaitól.
Piastri feltartóztathatatlan volt a zandvoort-i időmérőn, újra McLarenes első sorral rajtol holnap az F1-mezőny.
Hamilton az első 14 futam nehézségei után újra szeretné megtalálni a versenyzés örömét a Ferrarinál.
Alaposan felbolydult csütörtök este a tengerentúli amerikaifutball-bajnokság, amikor a Dallas Cowboys elcserélte Micah Parsons sztárvédőjét a Green Bay Packershez.
José Mourinho alig több mint egy év után távozott a Fenerbahçe vezetőedzői posztjáról.
