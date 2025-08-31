2025. augusztus 31. vasárnap Erika, Bella
monza szó pálya légi felvétel drónról naplementekor, monzai versenypálya, f1, forma 1, monza, olasz nagydíj
Sport

F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen

Pénzcentrum
2025. augusztus 31. 21:02

Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán, ami a Ferrari istálló hazai versenye. Lássuk, mikor érdemes a tévé elé ülni, mikor van az F1 Olasz Nagydíj közvetítése, a verseny?

A F1 Olasz Nagydíj helyszíne Monza, Olaszország. A pálya hossza 5,739km, a versenytáv 53 kör, összesen 306.720 km. Az F1-es olasz nagydíj körrekordját Lando Norris tartja, aki a McLarennel futotta meg az 1:21.432-es leggyorsabb időt. A versenyt 2024-ben a Ferrari monaco-i versenyzője, Charles Leclerc nyerte Oscar Piastri és Lando Norris előtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

F1 menetrend: Formula-1 Olasz Nagydíj, az M4 Sport Forma 1-közvetítése

A Monza, Olaszország helyszínen rendezett F1 olasz nagydíj dátuma: 2025. szeptember 5-6-7. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:

  • Péntek, szeptember 5.

Első F1 szabadedzés: 13:30–14:30

Második F1 szabadedzés: 17:00-18:00

  • Szombat, szeptember 6.

Harmadik F1 szabadedzés: 12:30-13:30

Forma 1 időmérő edzés: 16:00–17:00

  • Vasárnap, szeptember 7.

F1 futam: 15:00

A Forma 1-es olasz nagydíjat 1921 óta rendezik meg, ez az ötödik legrégebbi nagydíjnak számít a Forma 1-ben. A monzai versenypálya a legendás olasz versenyistálló, a Ferrari hazai versenye. Magyarországon a Forma 1-et az M4 közvetítésében láthatjuk.

F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2025-ös szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2025-ben:

  • F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.
  • F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.
  • Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.
  • Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.
  • F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.
  • Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.
  • Imola Forma 1 emilia-romagna-i nagydíj: 2025. május 16-18.
  • F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.
  • Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.
  • Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.
  • Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.
  • Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.
  • Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.
  • F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.
  • F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.
  • Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.
  • Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.
  • F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.
  • Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.
  • F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.
  • Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.
  • USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 20-23.
  • Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.
  • Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.

Formula-1 szabályváltozások 2025-ben

A 2025-ös Forma 1-világbajnokságon az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál a Forma 1-ben.

Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.

Mi történt eddig a 2025-ös Forma 1-szezonban?

A 2025-ös Forma–1-es szezon eddig rendkívül izgalmasan alakult, számos változással a csapatoknál, versenyzőknél egyaránt. Néhány érdekes információ az eddigi F1-szezonról:

Oscar Piastri és Lando Norris kiváló formában versenyeznek, jelenleg ők vezetik a bajnokságot. Az előző verseny, a Forma-1 Holland Nagydíjon bár Norris kiesett, az első helyen Piastri futott be. A legutóbbi, Zandvoortban rendezett F1-es holland nagydíjon egyébként mindkét Ferrari kiesett, van tehát mit kijavítaniuk Monzában.

Lewis Hamilton még a szezon előtt 12 év után elhagyta a Mercedest, és a Ferrarihoz csatlakozott a szezon elején. Bár eddig még nem állt dobogóra, csapattársa, Charles Leclerc már több dobogós helyezést is elért - legutóbb az Osztrák Nagydíjon.

Még a Magyar Nagydíj előtt alaposan felbolydult az F1-es állóvíz, hiszen a Red Bull pár nappal a Brit Nagydíj után bejelentette, hogy kirúgta a csapatot húsz éven át vezető csapatfőnököt, Christian Hornert. A volt csapatfőnökrő később kiszivárgott egy videó, ahol könnyeivel küszködve búcsúzott a munkatársaitól.
Címlapkép: Getty Images
#autó #sport #olaszország #forma-1 #olasz #szezon #autóverseny #autósport #f1 #szabadedzés #versenynaptár

