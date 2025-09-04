Nagy-Britannia kosárlabda-válogatottja 12 év után aratott újra győzelmet kosár Eb-n, miután meglepetésre 89-83-ra legyőzte Montenegrót.
Bikiniben búcsúztatja a nyarat a dögös magyar úszónő: nézd meg a képeket!
Rendkívül népszerű lehet a budakalászi tó, már sokadszor találni ott magyar sportolót. És mennyire örülünk is neki...
"Utolsó nyári poszt" - mindössze ennyit írt bejegyzésében Ilyés Laura, a még mindig csak 23 éves, magyar bajnok úszónő, amelyben értelemszerűen a nyarat búcsúztatja. Ezt viszont egy remekül passzoló, nagyon dögös bikiniben teszi az Instagramon.
Ilyés Laura napjai most, az iskolakezdéssel meglehetősen sűrítve telnek. A fiatal magyar úszónő ugyanis az élsport mellett a SOTE orvosi karán tanul, amire egyébként 50 éve nem volt példa - utoljára Gyarmati Andrea tett ilyet még a hetvenes években. Ilyés Laura nemrég egy interjúban elmondta, hogy olyan is előfordul, hogy idő hiányában a kocsiban kell ebédelnie.
A fent látható képeken éppen a Lupa Beachen szakított magának időt egy kis lazításra - ez népszerű hely a magyar sportolók körében, korábban a tornász Székely Zója is többször járt ittt az idei nyáron - nem kevésbé dögös szerelésben. Nézd meg újra itt:
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Futóverseny miatt útlezárások lesznek Budapesten vasárnap, a korlátozások főképp a pesti és a budai alsó rakpartokat, valamint a Szabadsághidat érintik.
Hat hónapnyi várakozás után végre újraindul a legnézettebb amerikaifutball-liga, és talán soha nem volt ilyen túljelentkezés a bajnoki címre.
Nem vallotta magát bűnösnek az a férfi, aki még májusban autóval hajtott a Liverpool szurkolói közé egy parádén, és több mint 130 ember sérülését okozta.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) súlyos kritikákat kapott a Lucas Paquetá ügyében eljáró szabályozó bizottságtól.
Korábbi Premier League-labdarúgók egy csoportja tízmillió fontokat veszített pénzügyi tanácsadóik miatt, és most adóhatósági követelésekkel is szembesülnek.
Nikitscher Tamást a fodrásznál érte menedzsere hívása, hogy amint lehet, induljon. Kicentizték, de meglett az új klub egy új országban.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján.
Oliver Glasner vezetőedző lemondással fenyegetőzött a játékos eladása esetén, Guéhi most nagyon zabos a klubra.
Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.
Az olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak.
Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.
A napokon belül induló NFL-szezon előtt összeszedték, melyik stadionban mennyibe kerül egy sör: komoly különbségeket lehet találni, de az elején semmi meglepetés.
Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú ökölvívó, aki kétszer magáénak tudhatta a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet.
Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.
A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon.
Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
