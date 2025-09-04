2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Budapest, 2024. december 12.Ilyés Laura a női 200 méteres pllangóúszás előfutamában az úszók rövidpályás világbajnokságán a Duna Arénában 2024. december 12-én.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Bikiniben búcsúztatja a nyarat a dögös magyar úszónő: nézd meg a képeket!

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 18:15

Rendkívül népszerű lehet a budakalászi tó, már sokadszor találni ott magyar sportolót. És mennyire örülünk is neki...

"Utolsó nyári poszt" - mindössze ennyit írt bejegyzésében Ilyés Laura, a még mindig csak 23 éves, magyar bajnok úszónő, amelyben értelemszerűen a nyarat búcsúztatja. Ezt viszont egy remekül passzoló, nagyon dögös bikiniben teszi az Instagramon.

Ilyés Laura napjai most, az iskolakezdéssel meglehetősen sűrítve telnek. A fiatal magyar úszónő ugyanis az élsport mellett a SOTE orvosi karán tanul, amire egyébként 50 éve nem volt példa - utoljára Gyarmati Andrea tett ilyet még a hetvenes években. Ilyés Laura nemrég egy interjúban elmondta, hogy olyan is előfordul, hogy idő hiányában a kocsiban kell ebédelnie.

A fent látható képeken éppen a Lupa Beachen szakított magának időt egy kis lazításra - ez népszerű hely a magyar sportolók körében, korábban a tornász Székely Zója is többször járt ittt az idei nyáron - nem kevésbé dögös szerelésben. Nézd meg újra itt:

Forró fotót posztolt a magyar tornászlány: itt nem csak a homok izzik
EZ IS ÉRDEKELHET
Forró fotót posztolt a magyar tornászlány: itt nem csak a homok izzik
Belföldön piheni ki a szezont Székely Zója, és az is kiderült, melyik strandot látogatja szívesen.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
