Sport

Hatalmas ékességét tette közszemlére Cristiano Ronaldo menyasszonya: mindenkinek káprázott a szeme

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 17:17

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya, hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon, ahol egy elegáns csipkeruhában jelent meg a Filming Italy Venice Award vörös szőnyegén - írta meg a Daily Mail.

A 31 éves argentin-spanyol modell a közelmúltban mondott igent a 40 éves portugál labdarúgó lánykérésére, és a 82. Velencei Filmfesztivál eseményén büszkén mutatta meg a 30 karátos gyémántot az ujján.

Georgina egy fekete csipkeruhában jelent meg, amely tökéletesen kiemelte alakját. A figyelemfelkeltő eljegyzési gyűrű mellett három másik csillogó ékszert is viselt az ujjain, nyakát pedig egy masszív, szikrázó nyakék díszítette, fülében gyémánt fülbevalókkal. A sötét haját elegáns fonatban viselő influenszer magas sarkú cipőben érkezett az eseményre, ahol többek között Kevin Spacey, Willem Dafoe és Alicia Silverstone is megjelent a vörös szőnyegen. 

A hatalmas eljegyzési gyűrű a szakértők szerint 3 millió dollárba kerülhetett, Ronaldo tehát nem sajnálta a pénzt az ékszerre. Korábban írtunk arról, hogy az "eljegyzések nyara" nem csak náluk, hanem a világ legnépszerűbb popzenésézének, Taylor Swiftnek is jól sikerült: őt sportoló vőlegénye egy szintén komoly értékű gyűrűvel kérte feleségül.

Ronaldo és Georgina nemrégiben jelentették be eljegyzésüket egy Instagram-bejegyzésben, ahol a modell így fogalmazott: "Igen, akarom. Ebben és minden életemben." A pár 2016 óta alkot egy párt, és két közös gyermekük van: a hétéves Alana és a kétéves Bella. Georgina nevelőanyja Ronaldo másik három gyermekének is.

Bár a pár korábban nem volt hivatalosan eljegyezve, Ronaldo gyakran utalt Georginára "feleségeként" nyilvános eseményeken, például a 2024-es dubaji Globe Soccer Awards díjátadón is így mutatta be őt. 
Címlapkép: Getty Images
