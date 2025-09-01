Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Hatalmas ékességét tette közszemlére Cristiano Ronaldo menyasszonya: mindenkinek káprázott a szeme
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya, hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon, ahol egy elegáns csipkeruhában jelent meg a Filming Italy Venice Award vörös szőnyegén - írta meg a Daily Mail.
A 31 éves argentin-spanyol modell a közelmúltban mondott igent a 40 éves portugál labdarúgó lánykérésére, és a 82. Velencei Filmfesztivál eseményén büszkén mutatta meg a 30 karátos gyémántot az ujján.
Georgina egy fekete csipkeruhában jelent meg, amely tökéletesen kiemelte alakját. A figyelemfelkeltő eljegyzési gyűrű mellett három másik csillogó ékszert is viselt az ujjain, nyakát pedig egy masszív, szikrázó nyakék díszítette, fülében gyémánt fülbevalókkal. A sötét haját elegáns fonatban viselő influenszer magas sarkú cipőben érkezett az eseményre, ahol többek között Kevin Spacey, Willem Dafoe és Alicia Silverstone is megjelent a vörös szőnyegen.
KATTINTS a sportvilág híreiért, eredményekért a Pénzcentrum sportoldalára!
A hatalmas eljegyzési gyűrű a szakértők szerint 3 millió dollárba kerülhetett, Ronaldo tehát nem sajnálta a pénzt az ékszerre. Korábban írtunk arról, hogy az "eljegyzések nyara" nem csak náluk, hanem a világ legnépszerűbb popzenésézének, Taylor Swiftnek is jól sikerült: őt sportoló vőlegénye egy szintén komoly értékű gyűrűvel kérte feleségül.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ronaldo és Georgina nemrégiben jelentették be eljegyzésüket egy Instagram-bejegyzésben, ahol a modell így fogalmazott: "Igen, akarom. Ebben és minden életemben." A pár 2016 óta alkot egy párt, és két közös gyermekük van: a hétéves Alana és a kétéves Bella. Georgina nevelőanyja Ronaldo másik három gyermekének is.
Bár a pár korábban nem volt hivatalosan eljegyezve, Ronaldo gyakran utalt Georginára "feleségeként" nyilvános eseményeken, például a 2024-es dubaji Globe Soccer Awards díjátadón is így mutatta be őt.
A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.
Schön Szabolcs a rendszeres játéklehetőségben bízhat, de angliai csapatában az idén még nem jutott szerephez.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy ezt a típusú szabadrúgást még kevesebbet is gyakorolta az elmúlt hetekben.
A most szerzett mesterhármasnak éppen a "közepe" volt Benzema karrierjének ötszázadik találata - nem sokan csinálták ezt meg előtte.
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.
Stan Moody, a 18 éves sznúkerjátékos lehet a sportág új reménysége Nagy-Britanniában.
Jó huszonhat méterről vágott iszonyatosan nagy gólt a Liverpool magyar középpályása, csapata így továbbra is hibátlan a Premier League-ben.
Bocsánatot kért az ellenfelét lebunkózó teniszező: meghallgatásra talált, nincs harag a botrány után
Jelena Ostapenko bocsánatot kért Taylor Townsendtől a US Open második fordulójában tett sértő megjegyzései miatt, amikor "iskolázatlannak" nevezte amerikai ellenfelét.
Norris és a két Ferrari is kiestek a Holland Nagydíjon, Piastri pedig élt a lehetőséggel, és tovább növelte az előnyét.
A Premier League-mérkőzéseken egyre több vitát váltanak ki a VAR-döntések - így volt ez a Manchester United tegnapi meccsén is.
A Packers új sztárjátékosa a legjobban fizetett játékos lett - de ennek nem csak ő, hanem az adóhivatal is nagyon örül.
A liga teljes bevétele meghaladta a 23 milliárd dollárt, messze megelőzve más nagy sportligákat.
José Mourinho távozott az isztambuli csapattól, de egyáltalán nem ment üres kézzel: komoly végkielégítés üti a markát.
A két magyar játékosra egyaránt komoly szerep hárulhat az Arsenal elleni rangadón ma délután, de az előzetes jelekre így is oda kell figyelni.
Az amerikai egyetemi futballcsapatok a játékosok fizetésének fedezésére prémium ülőhelyeket vezetnek be - csakhogy ez nem oldja meg a pénzügyi gondokat.
Piastri feltartóztathatatlan volt a zandvoort-i időmérőn, újra McLarenes első sorral rajtol holnap az F1-mezőny.
Bud Selig, a korábbi MLB-kommisszár támogatja a fizetési sapka bevezetését a baseballban, de óva int a munkaügyi konfliktusoktól.
A korábbi világelső szerb klasszis ezzel pályafutása során a 69. alkalommal játszhat nyolcaddöntőt GS-viadalon.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!