Kitört a sportolók luxusháborúja: vagyonokért veszik a gyűrűket párjuknak

Travis Kelce se sajnálta a pénzt a Taylor Swiftnek adott eljegyzési gyűrűre, de valaki még őt is lepipálja, ha luxusról van szó.

Amint arról tegnap este a Pénzcentrum is beszámolt, két év együtt járás után eljegyezte futballista párja Taylor Swiftet, a világ jelenleg talán legnépszerűbb és leghallgatottabb énekesnőjét. A hír a sport- és a celebvilágban is hihetetlen hullámokat keltett, pláne akkor, amikor meglátták a gyűrűt is a képeken.

Azt is a Pénzcentrum írta ma meg, hogy a szakértők szerint az ékszer igazi luxusminőség: Travis Kelce, a Kansas City Chiefs játékosa nem sajnálta a pénzt, amikor kiválasztotta az eljegyzési gyűrűt menyasszonyának. A szakértők becslése szerint a gyűrűben egy 8–15 karát közötti gyémánt van, értéke minimum 550 000 dollár (188 305 150 forint). A gyűrűről készült kép a lenti posztban a harmadik képen látható közelebbről:

Kelce a híres ékszerész, Kindred Lubeck segítségével tervezte a gyűrűt az Artifex Fine Jewelrynél. Lubeck életrajza szerint a floridai Neptune Beachen született ékszertervező „ötvös, kézi gravírozó és vintage ékszergyűjtő”, aki most egyedi darabokat készít New Yorkban.

Ám nem ez volt mostanában az egyetlen komoly értékű ékszer, ami komoly hullámokat keltett a sportvilágban. Nlhány héttel ezelőtt a világ egyik leghíresebb labdarúgója, Cristiano Ronaldo robbantotta fel az internetet azzal, hogy ő is eljegyezte párját és egyben két gyermeke anyját - erről szintén beszámoltunk akkor.

Ha a sportvilágban eljegyzési gyűrűháborúról beszélünk, akkor értékben egészen biztos, hogy azt a portugál szupersztár nyerte, mégpedig alaposan lekörözve Kelce-t. Cristiano Ronaldo a szakértők szerint az eljegyzési gyűrű 37 karátos gyémánt lehet, és az értéke elérheti a kétmillió dollárt is. Szintén itt egy kép erről is:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Attól persze egyikük esetében sem kell félni, hogy a konyhapénz, vagy a nehezen kuporgatott megtakarítás egésze ráment volna életük szerelmének adott gyűrűikre. Travis Kelce, bár vélhetően utolsó szezonjára készül, szerződése szerint még egy évig tartozik a Chiefs kötelékébe, és ez idő alatt valamivel több, mint 17 millió dollárt fog keresni - éppen annyit, mint az előző szezonban.

Cristiano Ronaldo keresetéről pedig gyakorlatilag mindent, amit lehetséges volt, leírtak már: azon túl, hogy vége-hossza nincsen szponzori szerződéseinek, és állítólag egyetlen reklámposzttal is egymillió dollárt legalább megkeres, a szaúdi al-Hilalnál az éves fizetése egészen elképesztő 700 millió dollárt tesz ki. Nem csoda hát, hogy drágább gyűrűre neki inkább futja...