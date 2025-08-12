2025. augusztus 12. kedd Klára
Hamburg, 2024. július 5.A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntõjében játszott Portugália - Franciaország mérkõzés elõtt a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.MTI/Koszti
Sport

Leteszed a hajad, milyen gyűrűvel kérte meg szerelme kezét Cristiano Ronaldo: ilyet nem látsz mindennap

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 10:23

Cristiano Ronaldo nyolc év együtt élés után kérte meg menyasszonya kezét, és nem spórolt a gyűrűvel.

Két közös gyermek, valamint nyolc közös év után tegnap este jelentette be Georgina Rodriguez, hogy párja, a világsztár Cristiano Ronaldo megkérte a kezét. A közösségi oldalára feltöltött bejegyzésben a futballista menyasszony a gyűrűt is megmutatta, amire még a szemkápráztató kifejezés is meglehetősen enyhe.

A futballista és menyasszonya találkozása igazi tündérmesébe illő sztori volt. Georgina egy Gucci-boltban dolgozott, ahová nyolc évvel ezelőtt betért a portugál sztár, majd amikor meglátta a lányt, még aznap este visszatért és randira hívta. Georgina természetesen mindenhová követte szerelmét, így most Szaúd-Arábiában élnek együtt, ahol Ronaldo az Al-Nasszr csapatában játszik.

A szakértők azonnal elkezdték megbecsülni a gyűrű típusát és árát, mostanra pedig nagyjából megegyeztek abban, hogy az eljegyzési gyűrű 37 karátos gyémánt lehet, és az értéke elérheti a kétmillió dollárt is. A karátok száma ráadásul egy londoni ékszerés szerint csak a középső kőre vonatkozik, a többi gyémánt még hozzátesz az értékhez.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
