Sötét nap a Ferrarinál: mindkét pilótájuk kiesett Zandvoortban, Piastri nyerte a nagydíjat

Norris és a két Ferrari is kiestek a Holland Nagydíjon, Piastri pedig élt a lehetőséggel, és tovább növelte az előnyét.

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Holland Nagydíjat Zandvoortban, és ezzel 34 pontra növelte az előnyét az összetettben csapattársával, a futamot műszaki hiba miatt feladni kényszerült brit Lando Norrisszal szemben.

A 24 éves Piastrinak ez az idei hetedik és pályafutása kilencedik futamgyőzelme. Mögötte a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen lett a második a Red Bull-lal, a dobogó alsó fokára pedig a pályafutása eddigi legjobb eredményét elérő Isack Hadjar, az RB francia versenyzője állhatott fel.

Norris mellett két kieső volt, mindketten a Ferraritól: Lweis Hamilton egy vezetői hiba után csapódott gumofalnak, nem sokkal később pedig csapattársa, Charles Leclerc is így járt. Igaz, utóbbiban inkább a Mercedes fiatal pilótája, Kimi Antonelli számlájára írható a Ferrari kiesése.

A világbajnokság a jövő hét végén folytatódik az Olasz Nagydíjjal, Monzában - épp a Ferrari hazai pályáján.

