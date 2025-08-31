2025. augusztus 31. vasárnap Erika, Bella
Mogyoród, 2025. augusztus 3.A második helyezett Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj eredményhirdetésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Sötét nap a Ferrarinál: mindkét pilótájuk kiesett Zandvoortban, Piastri nyerte a nagydíjat

Pénzcentrum
2025. augusztus 31. 16:50

Norris és a két Ferrari is kiestek a Holland Nagydíjon, Piastri pedig élt a lehetőséggel, és tovább növelte az előnyét.  

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Holland Nagydíjat Zandvoortban, és ezzel 34 pontra növelte az előnyét az összetettben csapattársával, a futamot műszaki hiba miatt feladni kényszerült brit Lando Norrisszal szemben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 24 éves Piastrinak ez az idei hetedik és pályafutása kilencedik futamgyőzelme. Mögötte a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen lett a második a Red Bull-lal, a dobogó alsó fokára pedig a pályafutása eddigi legjobb eredményét elérő Isack Hadjar, az RB francia versenyzője állhatott fel.

Norris mellett két kieső volt, mindketten a Ferraritól: Lweis Hamilton egy vezetői hiba után csapódott gumofalnak, nem sokkal később pedig csapattársa, Charles Leclerc is így járt. Igaz, utóbbiban inkább a Mercedes fiatal pilótája, Kimi Antonelli számlájára írható a Ferrari kiesése.

A világbajnokság a jövő hét végén folytatódik az Olasz Nagydíjjal, Monzában - épp a Ferrari hazai pályáján.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
