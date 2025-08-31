2025. augusztus 31. vasárnap Erika, Bella
amerikai futball pálya, yardok, amerikai foci, nfl, usa, 50 yardos vonal
Degeszre keresik magukat a befektetők ebben a sportágban: te is kaszálhatsz!

Pénzcentrum
2025. augusztus 31. 11:00

Az NFL csapatai 2024-ben rekordszintű, 22,2 milliárd dolláros bevételt értek el, ami 8%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A liga teljes bevétele meghaladta a 23 milliárd dollárt, messze megelőzve más nagy sportligákat - írta meg a Sportico.

Az NFL továbbra is a sportvilág pénzügyi királya. Míg a Premier League globális elérése nagyobb, az MLB története pedig 150 évre nyúlik vissza, az amerikai futball liga bevételtermelő képessége egyedülálló. A 22,2 milliárd dolláros csapatbevétel 74%-kal magasabb, mint az MLB-é, miközben húsz évvel ezelőtt ez a különbség csak 29% volt.

A liga jó úton halad Roger Goodell biztos 2010-ben kitűzött célja felé, hogy 2027-re elérje a 25 milliárd dolláros bevételt. Összehasonlításképpen: a Premier League 8 milliárd dolláros bevétele inkább az NHL-hez (7,5 milliárd dollár) hasonlítható, míg az NBA csapatai a 2023-24-es szezonban körülbelül 11,6 milliárd dollárt termeltek.

Az NFL franchise-ok átlagos értéke 7,13 milliárd dollár, ami 20%-os növekedést jelent 2024-hez képest, és kétszerese a négy évvel ezelőtti átlagnak. A liga egyenlően elosztott központi bevételének köszönhetően minden csapat legalább 5,5 milliárd dollárt ér.

2024-ben az NFL csapatok közel 14 milliárd dollárt, vagyis egyenként 433 millió dollárt kaptak a ligaszintű média-, szponzorációs, licenc- és merchandising-üzletekből, ami az összbevétel 62%-át tette ki. A Dallas Cowboys volt az egyetlen franchise, amely több bevételt generált helyi forrásokból, mint a nemzeti elosztásból.

A televíziós közvetítések jelentik a liga bevételeinek fő hajtóerejét. A jelenlegi TV-szerződések évi 12 milliárd dollárt érnek, és a tulajdonosok várhatóan 2029-ben kilépnek ezekből a megállapodásokból, miután látták, hogy az ESPN, az NBC és az Amazon mennyit fizetett az NBA-nek a tavalyi 11 éves, 77 milliárd dolláros megállapodásban.

A jegybevételek és a luxuspáholyok jelentik a második legnagyobb bevételi forrást az NFL csapatok számára, összesen 4,1 milliárd dollárt, ami a teljes bevétel 19%-a. A San Francisco 49ers vezette a ligát a jegybevételek terén 176 millió dollárral, őket követte a Cowboys (136 millió dollár), a Philadelphia Eagles (130 millió dollár), a Denver Broncos (129 millió dollár) és a Miami Dolphins (127 millió dollár).

A csapatszponzorációs bevételek becslések szerint 2,3 milliárd dollárt tettek ki tavaly, ami a liga teljes bevételének 10%-a. A Dallas ismét vezette a mezőnyt több mint 250 millió dollárral, míg az Atlanta Falcons, a Rams és a New England Patriots mind több mint 100 millió dollárt kerestek a szponzoroktól.

Az étel-ital értékesítés, parkolás, csapatboltok és nem NFL-eseményekből származó bevétel 1,55 milliárd dollár volt, ami a teljes bevétel 7%-át jelentette. A helyi média kevesebb mint 2%-ot képviselt az összesített bevételből, szemben az MLB nemrég csökkentett 19%-ával.

Az NFL tulajdonosok a magas bevételek mellett egy viszonylag szigorú fizetési sapkából is profitálnak, amely tavaly 255 millió dollár volt. Az eredmény: átlagosan 151 millió dolláros nyereség csapatonként, a kamatok, adók, értékcsökkenés és amortizáció levonása előtt. A skála a 49ers 80 millió dollárjától a Cowboys 490 millió dollárjáig terjedt.
Címlapkép: Getty Images
