2025. augusztus 27. szerda Gáspár
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
focikapus, kapus, gól, kapu, labdarúgás, gyep
Sport

Újabb magyar focista igazolt külföldi sztárcsapatba: Pécsről vett kapust a Roma

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 11:44

Kilvinger Levente sikeres próbajáték után költözik Rómába, ahol a határ tényleg a csillagos ég.

Olaszországban, az AS Roma csapatában folytatja pályafutását Kilvinger Levente, aki már egészen kicsi kora óta a Pécsi MFC csapatát erősítette - erről a pécsi klub számolt be büszkén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közleményben leírják, hogy a még mindig csak 16 éves kapus egész eddigi karrierjét Pécsen töltötte, a kölyökcsapattól egészen az NB III-as felnőtt csapatig jutott, ahol tétmeccsen is védett több alkalommal. Az AS Roma most átigazolási díj ellenében vitte Olaszországba a tehetséges kapust - igaz, ennek mértékét nem közölték.

Bár szívünk egy darabját most Rómába engedjük, büszkék vagyunk rá, hogy Kilvinger Levente nálunk kezdte meg karrierjét, és PMFC-nevelésként léphet ki a nemzetközi porondra. Tudjuk, hogy amit eddig elért, az csak a kezdet, és mi innen, Pécsről is szurkolunk neki, hogy valóra váltsa minden álmát. Sok sikert kívánunk pályafutása következő fontos fejezetéhez, és kívánjuk, hogy minél magasabb szintre jusson!

- írták a pécsiek. 

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ezen a nyáron nem Kilvinger Levente az egyetlen, aki magyar klubból egészen egy külföldi sztárcsapatig jutott. Mi is beszámoltunk róla, hogy a Puskás Akadémia 20 éves kapusát, Pécsi Ármint a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató - valamint júliusban Kerkez Milost is megszerző - Liverpool igazolta le, és Pécsi azóta már kétszer is védett az U21-es csapatban.
Címlapkép: Getty Images
#facebook #sport #roma #külföldi #magyar #átigazolási hírek #olasz foci #kapus #serie a #olasz bajnokság #as roma #magyarok külföldön

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:41
12:31
12:20
12:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 27.
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 27.
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
2025. augusztus 27.
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 27. szerda
Gáspár
35. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
2
3 napja
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
3
1 hete
Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett
4
2 hete
Aratnak a magyar csapatok Európában: a jó szerepléssel a pénz is ömlik
5
1 hete
Elképesztően dögös a brit tévés sportműsorvezető: így készült rá a szezonra
PÉNZÜGYI KISOKOS
Egyszerű (clean) inkasszó
Olyan beszedési megbízás, melynél a fizetési okmányok mellé a megbízó nem mellékeli a kereskedelmi okmányokat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 11:03
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 10:02
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
Agrárszektor  |  2025. augusztus 27. 12:29
Kemény vihar közelít felénk: nagy eső jön, mutatjuk, hova, mikor ér