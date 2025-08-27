Újabb magyar focista igazolt külföldi sztárcsapatba: Pécsről vett kapust a Roma

Kilvinger Levente sikeres próbajáték után költözik Rómába, ahol a határ tényleg a csillagos ég.

Olaszországban, az AS Roma csapatában folytatja pályafutását Kilvinger Levente, aki már egészen kicsi kora óta a Pécsi MFC csapatát erősítette - erről a pécsi klub számolt be büszkén.

A közleményben leírják, hogy a még mindig csak 16 éves kapus egész eddigi karrierjét Pécsen töltötte, a kölyökcsapattól egészen az NB III-as felnőtt csapatig jutott, ahol tétmeccsen is védett több alkalommal. Az AS Roma most átigazolási díj ellenében vitte Olaszországba a tehetséges kapust - igaz, ennek mértékét nem közölték.

Bár szívünk egy darabját most Rómába engedjük, büszkék vagyunk rá, hogy Kilvinger Levente nálunk kezdte meg karrierjét, és PMFC-nevelésként léphet ki a nemzetközi porondra. Tudjuk, hogy amit eddig elért, az csak a kezdet, és mi innen, Pécsről is szurkolunk neki, hogy valóra váltsa minden álmát. Sok sikert kívánunk pályafutása következő fontos fejezetéhez, és kívánjuk, hogy minél magasabb szintre jusson!

- írták a pécsiek.

Ezen a nyáron nem Kilvinger Levente az egyetlen, aki magyar klubból egészen egy külföldi sztárcsapatig jutott. Mi is beszámoltunk róla, hogy a Puskás Akadémia 20 éves kapusát, Pécsi Ármint a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató - valamint júliusban Kerkez Milost is megszerző - Liverpool igazolta le, és Pécsi azóta már kétszer is védett az U21-es csapatban.