Újabb magyar focista igazolt külföldi sztárcsapatba: Pécsről vett kapust a Roma
Kilvinger Levente sikeres próbajáték után költözik Rómába, ahol a határ tényleg a csillagos ég.
Olaszországban, az AS Roma csapatában folytatja pályafutását Kilvinger Levente, aki már egészen kicsi kora óta a Pécsi MFC csapatát erősítette - erről a pécsi klub számolt be büszkén.
A közleményben leírják, hogy a még mindig csak 16 éves kapus egész eddigi karrierjét Pécsen töltötte, a kölyökcsapattól egészen az NB III-as felnőtt csapatig jutott, ahol tétmeccsen is védett több alkalommal. Az AS Roma most átigazolási díj ellenében vitte Olaszországba a tehetséges kapust - igaz, ennek mértékét nem közölték.
Bár szívünk egy darabját most Rómába engedjük, büszkék vagyunk rá, hogy Kilvinger Levente nálunk kezdte meg karrierjét, és PMFC-nevelésként léphet ki a nemzetközi porondra. Tudjuk, hogy amit eddig elért, az csak a kezdet, és mi innen, Pécsről is szurkolunk neki, hogy valóra váltsa minden álmát. Sok sikert kívánunk pályafutása következő fontos fejezetéhez, és kívánjuk, hogy minél magasabb szintre jusson!
- írták a pécsiek.
Ezen a nyáron nem Kilvinger Levente az egyetlen, aki magyar klubból egészen egy külföldi sztárcsapatig jutott. Mi is beszámoltunk róla, hogy a Puskás Akadémia 20 éves kapusát, Pécsi Ármint a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató - valamint júliusban Kerkez Milost is megszerző - Liverpool igazolta le, és Pécsi azóta már kétszer is védett az U21-es csapatban.
Alan Shearer szerint a Unitednek már ezen a hétvégén meg kell kezdenie a győzelmek gyártását, mert később ez mind nehezebb lesz.
A Tampa Bay Buccaneers kivágta a csapatból Desmond Watsont, az NFL történetének legnehezebbként számon tartott játékosát, miután nem tudott megfelelő mértékben lefogyni.
Gera Zoltánt két év alatt másodszor rúgja ki másodosztályban szereplő klub, ezúttal Kecskeméten köszönték meg a munkáját.
A Cadillac Forma–1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül majd a versenyautóikba
Marco Rossi természetesen most is számít Szoboszlaira, Kerkezre és Dibusz Dénesre is, amikor Írország és Portugália ellen igyekszünk lépni kettőt a világbajnoki részvétel felé.
David Gaudu meglepetésszerű győzelmet aratott a Vuelta a Espana harmadik szakaszán, miközben Jonas Vingegaard megőrizte összetett vezetői pozícióját
Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párharca meghatározhatja a férfi tenisz következő korszakát.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe vesztes meccs után mentek egymásnak az öltözőben, a csapat pedig egy percig nem gondolkodott a büntetés mértékén.
Frank Ilett egy éve fogadta meg, hogy addig nem vághatják le haját, amíg csapata nem nyer zsinórban öt meccset. Az eredmény pedig szemmel messziről is...
A Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba otthonában lép majd pályára.
Lecserélték a játékost, apja berontott az öltőzőbe: nem megyekettőben, Bundesligában történt az eset
A Borussia Dortmund egy komoly incidens miatt megtiltotta a játékosok családtagjainak a belépést az öltözőbe
A Jagelloniában játszó csatárért komoly ajánlatot tehetett a Fradi, de állítólag akkor is nagyon szeretnék Budapestre hozni, ha Varga mégsem távozik.
Megint egy keleti rangadón voltak a legtöbben a hétvégén, a kupacsapatok miatt pedig most csonka fordulót rendeztek.
Rekordáron kelt el egy Michael Jordan és Kobe Bryant aláírásával ellátott kosárlabdakártya: 12,9 millió dollárt fizettek érte egy árverésen.
Novak Djokovic fizikai nehézségekkel küzdött az US Open első fordulójában aratott győzelme során
Tényleg retteghet a Manchester United? Borzasztó statisztika született, ettől nem lesznek vidámabbak
A hideg rázhatja a United-szurkolókat attól a számadattól, amit Amorim mostanra összehozott - kérdés, meddig tűri ezt a vezetőség.
Minden topliga elindult a hétvégén, de nem csak innen válogattunk nagy gólt, magyar találat is szerepel összesítésünkben.
