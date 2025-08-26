Adrien Rabiot és Jonathan Rowe vesztes meccs után mentek egymásnak az öltözőben, a csapat pedig egy percig nem gondolkodott a büntetés mértékén.
Itt a következő nagy teniszkorszak: Sinner és Alcaraz most évekig szórakoztatják majd a rajongókat
Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párharca meghatározhatja a férfi tenisz következő korszakát. A két fiatal játékos már most dominál a sportágban, és a US Open-en ismét összecsaphatnak - írta a CNN.
Több mint hat évvel ezelőtt, egy spanyolországi agyagpályán találkozott először a két tehetség: a 15 éves Carlos Alcaraz és a 17 éves Jannik Sinner. Az ATP Challenger Tour mérkőzésén, mindössze maroknyi néző előtt, a fiatalabb Alcaraz győzedelmeskedett egy közel kétórás csatában. Akkor még senki sem sejthette, hogy ez egy korszakos rivalizálás kezdete.
Azóta 14 alkalommal találkoztak a fő ATP-körversenyen, szinte mindig elődöntőkben vagy döntőkben. Jelenleg Alcaraz vezet 9-5-re, de Sinner a világranglista élén áll 2023 júniusa óta. Az elmúlt hét Grand Slam-tornát kettejük között osztották fel – négy Sinneré, három Alcarazé lett.
A két játékos már most legendás mérkőzéseket produkált: 2022-ben hajnali 3 óráig tartó US Open negyeddöntőt, tavaly háromórás csatát a China Openen, és idén a valaha volt leghosszabb Roland Garros döntőt, ahol Alcaraz két szett és három meccslabda hátrányból fordított.
"Nem csak a lenyűgöző mérkőzéseik teszik érdekessé ezt a rivalizálást, hanem a játékstílusuk és személyiségük közötti kontraszt is" – mondja Giri Nathan, a párharcról szóló "Changeover" című könyv szerzője a CNN-nek. "Carlos imádja a látványos megoldásokat, szinte szemtelen módon próbálkozik új trükkökkel. Jannik módszeresebb, kiszámíthatóbb."
Bár játékstílusuk eltérő – Alcaraz a showman, Sinner nyugodt és visszafogott; Alcaraz látványos és kiszámíthatatlan, Sinner stabil és megbízható – Nathan szerint meglepően sok közös vonásuk van. Mindketten visszafogottak, családcentrikusak és rendkívül elkötelezettek a tenisz iránt.
A pályán mutatott képességeik is hasonlóak: "Ami megkülönbözteti őket, az az alapütéseik kiválósága, a mozgásuk és az a képességük, hogy nemcsak gyorsak és elérik a labdákat, hanem még a legtávolabbi labdáknál is képesek 160 km/órás ütéseket produkálni" – teszi hozzá Nathan.
Elkerülhetetlenek az összehasonlítások Federer, Nadal és Djokovic – a férfi tenisz "Nagy Hármasa" – rivalizálásával. A teniszrajongók kíváncsian figyelik, vajon csatlakozik-e harmadik szereplő Alcaraz és Sinner párharcához, ahogy egykor Djokovic érkezett a Federer-Nadal kettőshöz.
Lehetséges jelöltek között van a 19 éves brazil João Fonseca, az amerikai Ben Shelton és a brit Jack Draper is. "Úgy érzem, hatalmas űr van most, ahol Sinner és Alcaraz lebeg mindenki felett, de óriási lehetőségek vannak bármelyik játékos számára, aki fel tud emelkedni" – mondja Nathan.
Jelenleg a férfi tenisz gyakran kétszereplős versenynek tűnik, az idősödő Djokovic és a "Nagy Hármas" után következő generáció (Medvedev, Zverev) nem tudja felvenni a versenyt Alcaraz és Sinner rendkívüli színvonalával.
Ki kerül végül fölénybe ebben a korszakot meghatározó rivalizálásban? Nathan szerint ez egyáltalán nem egyértelmű, különösen Sinner elmúlt évi fejlődése fényében. "Jelenleg Alcaraz felé hajlok. Azt hiszem, előny számára, hogy két évvel fiatalabb Sinnernél... és az a képessége, hogy folyamatosan új játékmódokat talál, amikor szüksége van rá – hogy igazán koncentrálni tud, amikor az eredményjelző ezt követeli tőle – meglehetősen figyelemreméltó."
Bármelyik irányba is fejlődik ez a rivalizálás, a teniszrajongók számára garantált a szórakozás a következő években.
