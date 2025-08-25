Szabadrúgás, felső sarkos bomba és más finomságok: mutatunk pár eszméletlen gólt a hétvégéről

Minden topliga elindult a hétvégén, de nem csak innen válogattunk nagy gólt: magyar találat is szerepel összesítésünkben.

A hétvégén már az összes topligában megkezdődött a bajnokság, és a több mérkőzés persze azt is jelentette, hogy sokkal több nagy gólt láthattunk a tévében, ha épp szerencsések voltunk. A Pénzcentrum összegyűjtött néhányat azok kedvéért, akik a durva meccsdömpingben esetleg lemaradtak volna egyik-másikról - és volt is mit nézni!

Még pénteken este, az első mérkőzését elveszítő West Ham fogadta a Premier League-ben a friss klubvilágbajnok londoni riválist, a Chelsea-t, és a szakírók kevés esélyt jósoltak a kelet-londoniaknak. Igazuk is lett ugyan, de a West Ham braziljának, Lucas Paquetának erről vélhetően nem szóltak előzetesen: rögtön a hatodik percben egy tizenhét méteres bombával avatta fel a London Stadium egyik kapuját az idei szezonra.

A szurkolók nagy bánatára azonban a West Ham még így is kikapott 1-5-re, és komoly kérdések merültek fel a vezetőedző, Graham Potter jövőjéről. A Hammers két meccs után pont nélkül, egy rúgott és nyolc kapott góllal áll a PL legutolsó helyén. A szenvedésükről ma itt írtunk:

Ugorjunk át Olaszországba, ahol a frissen feljutott Cremonense rögtön egy nagyvadat ejtett el azzal, hogy hatalmas meglepetésre a San Siróban verte meg 2-1-re az AC Milant. Ehhez kellett a korábban az Intert is megjárt veterán csatár, Federico Bonazzoli elképesztő gólja is, ami egyébként magát a győzelmet is jelentette. Íme:

Maradunk még Olaszországban, ahol a Como egy római csapatot, a Laziot verte meg, szintén nem kis döbbenetet kiváltva. A második félidőben, már comói vezetésnél kaptak a hazaiak szabadrúgást, amelyet Nico Paz köszönt szépen, és úgy varrt fel a római kapuba, mintha rajzolta volna egy papíron. A Como 2-0-ra nyert, és csak tovább növelte a Lazio-szurkolók aggodalmait a szezonra vonatkozóan.

🚨🇦🇷 WHAT A FANTASTIC FREE KICK FROM NICO PAZ WITH COMO! 🤯pic.twitter.com/kyaSynR2Uh — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 24, 2025

Elindult közben a német bajnokság is, ahol szintén nem egy és nem két meglepetéseredmény született a nyitányon. Ezek közül kiemelkedik a Bundesligába tizenhárom év után visszajutó St. Pauli meccse, amely a titkon bajnoki reményeket kergető Dortmundot fogadta, és nem is engedték őket három ponttal távozni: ehhez a csapatkapitány Eric Smith azzal tette hozzá a magáét, hogy a 89. percben egy távoli lövéssel egyenlített, így mentve meg a nyitányon egy pontot csapatának. Itt érdemes az egész akciót megnézni, a tiki-taka legszebb pillanatait láthatjuk:

ERIC SMITH DRAWS LEVEL WITH A GOLAZO!!! (Pain 😭)pic.twitter.com/9H1VIzLim5 — Football Report (@FootballReprt) August 23, 2025

Végül pedig a hazai bajnokságból is hoztunk valamit, hiszen mind tudjuk, hogy nagy gólokért az NB I-et is érdemes nézni. Szintén pénteken történt a Debrecen felcsúti vendégjátéka, és amellett, hogy a Loki komoly meglepetést okozva simán győzött, a meccs a már 39 éves, egykori válogatott csapatkapitány Dzsudzsák Balázs gólja miatt is benne lesz az év végi összefoglalókban. Lássuk: