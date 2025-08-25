Máris jön az első kirúgott edző Angliában? Elfogyott a türelem Londonban, ultimátum következik

Borzalmasan kezdte a szezont a londoni West Ham, és lehet, hogy idén övék lesz az első kirúgott edző "dicsősége".

Bár eleve nem számítottak sem a játékosok, sem a szurkolók még egy európai kupahelyre sem a szezon végeztével, a Premier League-ben szereplő West Ham United még ehhez képest is minden várakozást alulmúlt az első két fordulóban. Előbb a nyolc év után visszajutó Sunderland otthonában kaptak ki 3-0-ra, múlt pénteken pedig saját pályájukon kaptak egy irtózatos, 5-1-es verést a Chelsea-től.

A szurkolók már az utóbbi találkozó alatt igen erőteljesen tudatták a véleményüket a csapat teljesítményéről azzal, hogy tíz perccel a lefújás előtt már alig a nézők harmada maradt a helyén a stadionban. A meccs után pedig máris felerősödtek azok a hangok, hogy a csupán januárban kinevezett, korábban a Chelsea-t és a Brightont is irányító vezetőedző, Graham Potter vajon meddig kap türelmet a vezetőségtől?

Erre hamar választ is kaphattak: Graeme Bailey szakíró X-oldalán azt írta, exkluzív információja szerint a csapat többségi tulajdonosa és egyben igazgatója, David Sullivan kétmeccses türelmi időt szabott meg Potter részére (a West Ham a hétvégén Nottinghamben játszik, majd szeptember közepén, már a nemzetközi szünet után a két győzelemmel rajtoló, igen impresszív Tottenhamet fogadja). Ha ezeken nem jönnek a kívánt eredmények, vélhetően útilaput kötnek az edző talpára.

TBR Football can exclusively reveal that West Ham United owner David Sullivan will give Graham Potter two more games to turn things around in east London.



With @FotboltiLucashttps://t.co/iuR1cLOGzH — Graeme Bailey (@GraemeBailey) August 24, 2025

A szurkolók Bailey információját csak félig követték kitörő örömmel, ugyanis ez azt is jelentené, hogy a kirúgásra már az átigazolási ablak lezárása után kerülne sor. Vagyis az új edzőnek, legyen az akárki, januárig esélye sem lenne új játékosokat igazolni, amire szintén égető szükség lenne.