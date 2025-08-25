Hamarosan véget ér a nyári szünet, jövő vasárnap sor kerül a Forma-1 versenynaptár következő versenyére. Lássuk, mikor rendezik a Forma-1 következő versenyét, a 2025-ös versenynaptárat!
Máris jön az első kirúgott edző Angliában? Elfogyott a türelem Londonban, ultimátum következik
Borzalmasan kezdte a szezont a londoni West Ham, és lehet, hogy idén övék lesz az első kirúgott edző "dicsősége".
Bár eleve nem számítottak sem a játékosok, sem a szurkolók még egy európai kupahelyre sem a szezon végeztével, a Premier League-ben szereplő West Ham United még ehhez képest is minden várakozást alulmúlt az első két fordulóban. Előbb a nyolc év után visszajutó Sunderland otthonában kaptak ki 3-0-ra, múlt pénteken pedig saját pályájukon kaptak egy irtózatos, 5-1-es verést a Chelsea-től.
A szurkolók már az utóbbi találkozó alatt igen erőteljesen tudatták a véleményüket a csapat teljesítményéről azzal, hogy tíz perccel a lefújás előtt már alig a nézők harmada maradt a helyén a stadionban. A meccs után pedig máris felerősödtek azok a hangok, hogy a csupán januárban kinevezett, korábban a Chelsea-t és a Brightont is irányító vezetőedző, Graham Potter vajon meddig kap türelmet a vezetőségtől?
KATTINTS! Friss eredmények, statisztikák és hírek a Sportonlineon, a Pénzcentrum sportoldalán!
Erre hamar választ is kaphattak: Graeme Bailey szakíró X-oldalán azt írta, exkluzív információja szerint a csapat többségi tulajdonosa és egyben igazgatója, David Sullivan kétmeccses türelmi időt szabott meg Potter részére (a West Ham a hétvégén Nottinghamben játszik, majd szeptember közepén, már a nemzetközi szünet után a két győzelemmel rajtoló, igen impresszív Tottenhamet fogadja). Ha ezeken nem jönnek a kívánt eredmények, vélhetően útilaput kötnek az edző talpára.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
TBR Football can exclusively reveal that West Ham United owner David Sullivan will give Graham Potter two more games to turn things around in east London.— Graeme Bailey (@GraemeBailey) August 24, 2025
With @FotboltiLucashttps://t.co/iuR1cLOGzH
A szurkolók Bailey információját csak félig követték kitörő örömmel, ugyanis ez azt is jelentené, hogy a kirúgásra már az átigazolási ablak lezárása után kerülne sor. Vagyis az új edzőnek, legyen az akárki, januárig esélye sem lenne új játékosokat igazolni, amire szintén égető szükség lenne.
Bukayo Saka combizom-sérülése kevésbé súlyos, mint azt először feltételezték, és vélhetően a csapatkapitány Martin Odegaard sem hagy ki nagyon sok időt.
Mikel Arteta elárulta, hogy új igazolásuk telefonon kereste, mielőtt az Arsenal leigazolta volna a Tottenham elől.
A lista átlagéletkora 26 év, ami jelentős fiatalodást mutat a korábbi évekhez képest.
A sorsolást eredetileg Las Vegasban tervezték megtartani, ahogy az 1994-es amerikai világbajnokság esetében is történt.
A Liverpool elleni hétfői mérkőzésen Alexander Isak továbbra sem áll Eddie Howe vezetőedző rendelkezésére a Newcastle-nél.
Wayne Rooney szerint a legendás edző, Sir Alex Ferguson soha nem engedte volna meg játékosainak a félidei interjúkat.
A Copa Sudamericana nyolcaddöntőjét kellett félbeszakítani Buenos Airesben, miután súlyos összecsapások törtek ki a lelátókon.
Ha nem költenek el irtózatos pénzt a nagycsapatok edzői, nem is lehetnek sikeresek? Rögtön itt van öt top edző, aki szórja ugyan a pénzt, de...
Antonio Conte vezetésével és Kevin De Bruyne érkezésével a nápolyiak a bajnoki cím első számú esélyesei lehetnek Olaszországban. Szerinted meglesz a címvédés?
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool a Newcastle United vendége lesz az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának zárómérkőzésén.
Lövés érte Andy Reid, a Kansas City Chiefs vezetőedzőjének irodáját, de az edző nem sérült meg az incidensben.
A Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében a Győr csütörtökön hazai pályán kezdi meg a Bolla Bendegúzt soraiban tudó Rapid Wien elleni párharcot.
A Bayern München a Franz Beckenbauer Szuperkupa első kiírásában 2-1-re legyőzte a Stuttgartot, jelezve, hogy Vincent Kompany csapata idén is a Bundesliga fő esélyese lehet.
Az Arsenal az utolsó pillanatban szerezte meg Eberechi Ezét a Tottenham elől, ezzel egyértelmű jelét adva bajnoki ambícióinak.
Rengetegen szeretnék látni a portugál világsztárokat, de a hivatalos jegyek gyorsan elfogytak, az üzérek pedig nem kegyelmeznek.
Carlos Alcaraz számára a legutóbbi versenyen a legnagyobb kihívást a bizonytalan kezdési időpont jelentette, ami a tenisz egyik nehézsége.
Evie Parts transznemű hosszútávfutó pert indított az NCAA és a Swarthmore College ellen, miután a sportszervezet új szabályzata alapján eltávolították a női atlétikai csapatból.
A FIFA fontolóra veszi, hogy 2029-től kétévente rendezze meg a Klubvilágbajnokságot, ami újabb konfliktusokat okozhat a Premier League-el és az UEFA-val is.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.