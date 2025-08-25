2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Légi felvétel a Stratfordban található London Stadionról, a távolban látható az ArcelorMittal Orbit és a Canary Wharf égboltja.
Sport

Máris jön az első kirúgott edző Angliában? Elfogyott a türelem Londonban, ultimátum következik

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 10:13

Borzalmasan kezdte a szezont a londoni West Ham, és lehet, hogy idén övék lesz az első kirúgott edző "dicsősége".

Bár eleve nem számítottak sem a játékosok, sem a szurkolók még egy európai kupahelyre sem a szezon végeztével, a Premier League-ben szereplő West Ham United még ehhez képest is minden várakozást alulmúlt az első két fordulóban. Előbb a nyolc év után visszajutó Sunderland otthonában kaptak ki 3-0-ra, múlt pénteken pedig saját pályájukon kaptak egy irtózatos, 5-1-es verést a Chelsea-től.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szurkolók már az utóbbi találkozó alatt igen erőteljesen tudatták a véleményüket a csapat teljesítményéről azzal, hogy tíz perccel a lefújás előtt már alig a nézők harmada maradt a helyén a stadionban. A meccs után pedig máris felerősödtek azok a hangok, hogy a csupán januárban kinevezett, korábban a Chelsea-t és a Brightont is irányító vezetőedző, Graham Potter vajon meddig kap türelmet a vezetőségtől?

KATTINTS! Friss eredmények, statisztikák és hírek a Sportonlineon, a Pénzcentrum sportoldalán!

Erre hamar választ is kaphattak: Graeme Bailey szakíró X-oldalán azt írta, exkluzív információja szerint a csapat többségi tulajdonosa és egyben igazgatója, David Sullivan kétmeccses türelmi időt szabott meg Potter részére (a West Ham a hétvégén Nottinghamben játszik, majd szeptember közepén, már a nemzetközi szünet után a két győzelemmel rajtoló, igen impresszív Tottenhamet fogadja). Ha ezeken nem jönnek a kívánt eredmények, vélhetően útilaput kötnek az edző talpára.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A szurkolók Bailey információját csak félig követték kitörő örömmel, ugyanis ez azt is jelentené, hogy a kirúgásra már az átigazolási ablak lezárása után kerülne sor. Vagyis az új edzőnek, legyen az akárki, januárig esélye sem lenne új játékosokat igazolni, amire szintén égető szükség lenne. 
Címlapkép: Getty Images
#sport #london #kirúgás #eredmények #csapat #premier league #edző #chelsea #angol foci #szurkolók #angol bajnokság #west ham united

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:16
11:03
10:45
10:34
10:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 24.
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
2025. augusztus 25.
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia rengeteg fiatal magyarnak ősztől: ez lesz ám a csapás nekik
2025. augusztus 24.
Egyre nagyobb divat a magyarok körében ezt a levest fogyasztani: nem feltétlenül egészséges
2025. augusztus 24.
Ne temessük még a nyarat: így utazhatsz fillérekért augusztus utolsó hétvégéjén
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 25. hétfő
Lajos, Patrícia
35. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
2
2 hete
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
3
2 hete
Szörnyű tragédia: meghalt a 12 éves magyar kosaraslány, aki edzés közben esett össze
4
2 hete
Hatalmasat kaszáltak Szoboszlaiék: ilyen még soha nem volt, minden álmukat felülmúlták
5
2 hete
Legendás újpesti futballista hunyt el: gyászolnak a lilák
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós költség
az a költség, amelyet a bank számol fel azért, hogy a devizát egy másik devizára váltsa

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 11:03
Bejött a Gondosóra program: kiderültek a részletek, ennyit terveznek költeni rá jövőre
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 10:06
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia rengeteg fiatal magyarnak ősztől: ez lesz ám a csapás nekik
Agrárszektor  |  2025. augusztus 25. 10:29
Hogyan kell a fákat nyár végén metszeni? Ezt sokan elrontják a kertben