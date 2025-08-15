Máris kezdődik a Premier League új szezonja: itt van minden változás, fontos tudnivaló

A Premier League 2025-26-os szezonjára számos újítás készül, beleértve a játékvezetői kamerák bevezetését és a kapusokra vonatkozó új szabályokat - írja előzetesében a BBC.

A Premier League-címvédő Liverpool ma este a Bournemouth ellen kezdi meg a szezont az Anfielden. A nyitóhétvége további rangadóján a Manchester United az Arsenalt fogadja, míg a Leeds United hétfőn az Everton ellen tér vissza az élvonalba.

A Liverpool, amely a 2024-25-ös szezonban rekordbeállító 20. bajnoki címét szerezte meg, a nyár legnagyobb költekezője. Florian Wirtz német középpályást 100 millió fontért szerződtették a Bayer Leverkusentől, de az összeg a teljesítmény és az elért eredmények függvényében akár 116 millió fontra is rúghat. A klub emellett Hugo Ekitikét az Eintracht Frankfurttól, Milos Kerkezt a Bournemouthtól és Jeremie Frimpongot a Bayer Leverkusentől is megszerezte.

A Vörösök mestere, Arne Slot főleg Wirtztől vár már idén nagy dolgokat, szerinte azonban ehhez a még aktív klubikon, Mohamed Salah szintjére kell elérnie. Erről itt írtunk ma:

Az Arsenal, amely az elmúlt három szezonban ezüstérmes lett, Viktor Gyökerest vásárolta meg a Sportingtól 64 millió fontért, valamint Martin Zubimendit a Real Sociedadtól és Noni Maduekét a Chelsea-től. A Manchester United Benjamin Seskót igazolta az RB Leipzigtől 73,7 millió fontért, valamint Bryan Mbeumót a Brentfordtól és Matheus Cunhát a Wolverhamptontól.

A feljutók között a Leeds United és a Burnley egyaránt 100 ponttal végeztek a Championship élén, míg a Sunderland a rájátszás megnyerésével tért vissza a Premier League-be - 2017 óta először. Mindhárom csapat jelentős összegeket költött, hogy biztosítsa bennmaradását - de igen komoly meglepetés lenne, ha mindhármuknak sikerülne is mindez.

A 2025-26-os szezonban több szabályváltozás is életbe lép. A kapusok nyolc másodpercnél tovább nem tarthatják a labdát, különben szögletet ítélnek az ellenfélnek. Emellett csak a csapatkapitányok közelíthetik meg a játékvezetőket, más játékosok sárga lapot kaphatnak tiszteletlen viselkedésért.

A Premier League új, rekordot jelentő 6,7 milliárd fontos televíziós szerződést kötött a Sky és a TNT Sports csatornákkal, amely négy évre szól. A Sky legalább 215 mérkőzést közvetít majd szezonként, míg a TNT minimum 52 találkozót sugároz.

Újdonság lesz a játékvezetői kamerák tesztelése is, amelyet hat-nyolc héten keresztül próbálnak ki. A bírók a mezükön viselnek majd kamerákat, fülhallgatóval és mikrofonnal kiegészítve. A RefCam nem élő közvetítést biztosít, hanem az ismétléseknél kínál majd egyedi nézőpontot a nézőknek.