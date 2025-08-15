A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőr pénteken közös megegyezéssel szerződést bontott két légiósával, a szlovén Rudi Pozeg Vancasszal és a bosnyák Sinisa Sanicaninnal.
Máris kezdődik a Premier League új szezonja: itt van minden változás, fontos tudnivaló
A Premier League 2025-26-os szezonjára számos újítás készül, beleértve a játékvezetői kamerák bevezetését és a kapusokra vonatkozó új szabályokat - írja előzetesében a BBC.
A Premier League-címvédő Liverpool ma este a Bournemouth ellen kezdi meg a szezont az Anfielden. A nyitóhétvége további rangadóján a Manchester United az Arsenalt fogadja, míg a Leeds United hétfőn az Everton ellen tér vissza az élvonalba.
A Liverpool, amely a 2024-25-ös szezonban rekordbeállító 20. bajnoki címét szerezte meg, a nyár legnagyobb költekezője. Florian Wirtz német középpályást 100 millió fontért szerződtették a Bayer Leverkusentől, de az összeg a teljesítmény és az elért eredmények függvényében akár 116 millió fontra is rúghat. A klub emellett Hugo Ekitikét az Eintracht Frankfurttól, Milos Kerkezt a Bournemouthtól és Jeremie Frimpongot a Bayer Leverkusentől is megszerezte.
A Vörösök mestere, Arne Slot főleg Wirtztől vár már idén nagy dolgokat, szerinte azonban ehhez a még aktív klubikon, Mohamed Salah szintjére kell elérnie. Erről itt írtunk ma:
Az Arsenal, amely az elmúlt három szezonban ezüstérmes lett, Viktor Gyökerest vásárolta meg a Sportingtól 64 millió fontért, valamint Martin Zubimendit a Real Sociedadtól és Noni Maduekét a Chelsea-től. A Manchester United Benjamin Seskót igazolta az RB Leipzigtől 73,7 millió fontért, valamint Bryan Mbeumót a Brentfordtól és Matheus Cunhát a Wolverhamptontól.
A Premier League összes eredménye, statisztikája a Pénzcentrum sportoldalán: KATTINTS!
A feljutók között a Leeds United és a Burnley egyaránt 100 ponttal végeztek a Championship élén, míg a Sunderland a rájátszás megnyerésével tért vissza a Premier League-be - 2017 óta először. Mindhárom csapat jelentős összegeket költött, hogy biztosítsa bennmaradását - de igen komoly meglepetés lenne, ha mindhármuknak sikerülne is mindez.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A 2025-26-os szezonban több szabályváltozás is életbe lép. A kapusok nyolc másodpercnél tovább nem tarthatják a labdát, különben szögletet ítélnek az ellenfélnek. Emellett csak a csapatkapitányok közelíthetik meg a játékvezetőket, más játékosok sárga lapot kaphatnak tiszteletlen viselkedésért.
A Premier League új, rekordot jelentő 6,7 milliárd fontos televíziós szerződést kötött a Sky és a TNT Sports csatornákkal, amely négy évre szól. A Sky legalább 215 mérkőzést közvetít majd szezonként, míg a TNT minimum 52 találkozót sugároz.
Újdonság lesz a játékvezetői kamerák tesztelése is, amelyet hat-nyolc héten keresztül próbálnak ki. A bírók a mezükön viselnek majd kamerákat, fülhallgatóval és mikrofonnal kiegészítve. A RefCam nem élő közvetítést biztosít, hanem az ismétléseknél kínál majd egyedi nézőpontot a nézőknek.
Az Aberystwyth Town Football Club egyedi kezdeményezéssel, saját matricás albummal próbálja újraépíteni kapcsolatát szurkolóival.
Moses Itauma, a 20 éves brit nehézsúlyú ökölvívó tehetség szombaton Dillian Whyte ellen lép ringbe Szaúd-Arábiában, ami karrierje eddigi legnagyobb kihívása lehet.
Ez aztán a magas léc: a sztárigazolásról nyilatkozott a Liverpool edzője, szerinte ezt kell megugrania
Arne Slot szerint Florian Wirtznek Mohamed Salah szintjét kell elérnie, hogy megfeleljen a csapat és a szurkolók elvárásainak.
Az RB Leipzignél zajló fiatalítás nem érinti a kapusposztot: a rutinos, 35 éves Peter Gulácsi továbbra is a első számú kapusként, állhat a csapat rendelkezésére...
Erik ten Hag, a Bayer Leverkusen új vezetőedzője figyelmeztette a szurkolókat, hogy nem képes azonnal sikeres csapatot építeni
A Tottenham csapata elítélte a Mathys Tel ellen irányuló rasszista támadásokat, amelyek a játékost az UEFA Szuperkupa-döntőben kihagyott tizenegyese után érték a közösségi médiában.
Valter Attila hosszú évek óta először egyik háromhetesen sem kap lehetőséget, annak ellenére, hogy a Vueltára eddig mindig nevezte a csapata.
Mondo Duplantis folyamatosan dönti a világcsúcsokat, és ezzel lassan kifosztja szponzorait.
Már csaknem negyedszázada az ezredforduló egyik legnagyobb magyar focisikerének, ahol egy kis magyar csapat hatalmas vadat tudott ejteni - több tízezer tomboló néző előtt.
Korábban a Vidi korosztályos csapataiban szerepelt Varga Zsombor, aki most nagyon fiatalon hagyta itt a földi világot.
Thomas Frank első mérkőzésén a Tottenham új vezetőedzőjeként ígéretes játékot mutatott a csapat a PSG ellen a Szuperkupa-döntőben.
Tom Brady, az egykori hétszeres bajnok NFL-irányító őszintén beszélt a Fox Sports NFL-elemzőjeként átélt kezdeti nehézségeiről.
A PSG esélyesebbnek számít, de a Szuperkupában gyakori a meglepetés, így izgalmas meccsre van kilátás ma este.
Távozhat a sikerkovács olasz kapus a PSG-től: nagyon összeveszett az edzővel, menthetetlen a helyzet?
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője megerősítette, hogy a klub támogatja döntését Gianluigi Donnarumma kapus mellőzéséről.
146 alkalommal viselhette a címeres mezt, négyszer nyert magyar bajnoki címet a most eltávozott Pálffy Tamás.
Szeles Mónika, a kilencszeres Grand Slam-győztes teniszező nyilvánosságra hozta, hogy három évvel ezelőtt myasthenia gravis diagnózist kapott.
A játékvezető a közösségi médiában sértő megjegyzéseket tett Jürgen Klopp volt Liverpool-menedzser nemzetiségére vonatkozóan.
Robbie Keane elárulta, szerinte mi kell a továbbjutáshoz, amit a Fradi ma este akar kiharcolni hazai pályán.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.