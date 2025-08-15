Hoppá, új edzőt nevezett ki az Arsenal: erre ki számított a rajt előtt ennyivel?

Korábban már több korosztályos csapatnál is dolgozott az új tréner, aki most átveszi az Ágyúsok fiataljait - számolt be a Daily Cannon.

Porter kinevezése azt követően vált véglegessé, hogy Mehmet Ali nyáron távozott a Brentford első csapatának stábjához. Az Arsenal tárgyalásokat folytatott Jack Wilshere-rel is a pozícióról, de a korábbi játékos végül elutasította az ajánlatot, mivel a felnőtt labdarúgásban szeretne edzői karriert építeni.

Per Mertesacker, az Arsenal akadémiájának vezetője így nyilatkozott az új edzőről: "Max rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek egy sikeres vezetőhöz és edzőhöz szükségesek. A környezet, amit a stáb és a fiatal játékosok számára teremt, mindig magas követelményeket támaszt, miközben maximális gondoskodást biztosít. Max a legmagasabb színvonalat képviseli, kiváló kolléga és edző."

A klub megerősítette, hogy Ken Gillard fogja támogatni Porter munkáját a szezon során. Korábbi hírek szerint Wilshere-nek azt ajánlották, hogy vezesse az U19-es csapatot az UEFA Ifjúsági Ligában és az U21-es együttest az EFL Trophy sorozatban, valamint legyen Porter asszisztense a Premier League 2-ben.

Az U21-es csapat szezonja ma este kezdődik a Fulham elleni Premier League 2 mérkőzéssel. A klub közlése szerint az összes bajnoki mérkőzést élőben közvetítik majd az Arsenal.com oldalon.

címlapkép: Pénzcentrum