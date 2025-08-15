Összeszedtük, hogy a két, főtáblára készülő magyar csapat mennyi pénzt focizott eddig össze a nyári selejtezőkben.
Hoppá, új edzőt nevezett ki az Arsenal: erre ki számított a rajt előtt ennyivel?
Korábban már több korosztályos csapatnál is dolgozott az új tréner, aki most átveszi az Ágyúsok fiataljait - számolt be a Daily Cannon.
Porter kinevezése azt követően vált véglegessé, hogy Mehmet Ali nyáron távozott a Brentford első csapatának stábjához. Az Arsenal tárgyalásokat folytatott Jack Wilshere-rel is a pozícióról, de a korábbi játékos végül elutasította az ajánlatot, mivel a felnőtt labdarúgásban szeretne edzői karriert építeni.
Per Mertesacker, az Arsenal akadémiájának vezetője így nyilatkozott az új edzőről: "Max rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek egy sikeres vezetőhöz és edzőhöz szükségesek. A környezet, amit a stáb és a fiatal játékosok számára teremt, mindig magas követelményeket támaszt, miközben maximális gondoskodást biztosít. Max a legmagasabb színvonalat képviseli, kiváló kolléga és edző."
A legfrissebb hírek, eredmények, sportstatisztikák a Sportonlineon ITT!
A klub megerősítette, hogy Ken Gillard fogja támogatni Porter munkáját a szezon során. Korábbi hírek szerint Wilshere-nek azt ajánlották, hogy vezesse az U19-es csapatot az UEFA Ifjúsági Ligában és az U21-es együttest az EFL Trophy sorozatban, valamint legyen Porter asszisztense a Premier League 2-ben.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az U21-es csapat szezonja ma este kezdődik a Fulham elleni Premier League 2 mérkőzéssel. A klub közlése szerint az összes bajnoki mérkőzést élőben közvetítik majd az Arsenal.com oldalon.
címlapkép: Pénzcentrum
A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőr pénteken közös megegyezéssel szerződést bontott két légiósával, a szlovén Rudi Pozeg Vancasszal és a bosnyák Sinisa Sanicaninnal.
Az RB Leipzignél zajló fiatalítás nem érinti a kapusposztot: a rutinos, 35 éves Peter Gulácsi továbbra is a első számú kapusként, állhat a csapat rendelkezésére...
Erik ten Hag, a Bayer Leverkusen új vezetőedzője figyelmeztette a szurkolókat, hogy nem képes azonnal sikeres csapatot építeni
A Tottenham csapata elítélte a Mathys Tel ellen irányuló rasszista támadásokat, amelyek a játékost az UEFA Szuperkupa-döntőben kihagyott tizenegyese után érték a közösségi médiában.
Valter Attila hosszú évek óta először egyik háromhetesen sem kap lehetőséget, annak ellenére, hogy a Vueltára eddig mindig nevezte a csapata.
Mondo Duplantis folyamatosan dönti a világcsúcsokat, és ezzel lassan kifosztja szponzorait.
Már csaknem negyedszázada az ezredforduló egyik legnagyobb magyar focisikerének, ahol egy kis magyar csapat hatalmas vadat tudott ejteni - több tízezer tomboló néző előtt.
Korábban a Vidi korosztályos csapataiban szerepelt Varga Zsombor, aki most nagyon fiatalon hagyta itt a földi világot.
Thomas Frank első mérkőzésén a Tottenham új vezetőedzőjeként ígéretes játékot mutatott a csapat a PSG ellen a Szuperkupa-döntőben.
Tom Brady, az egykori hétszeres bajnok NFL-irányító őszintén beszélt a Fox Sports NFL-elemzőjeként átélt kezdeti nehézségeiről.
A PSG esélyesebbnek számít, de a Szuperkupában gyakori a meglepetés, így izgalmas meccsre van kilátás ma este.
Távozhat a sikerkovács olasz kapus a PSG-től: nagyon összeveszett az edzővel, menthetetlen a helyzet?
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője megerősítette, hogy a klub támogatja döntését Gianluigi Donnarumma kapus mellőzéséről.
146 alkalommal viselhette a címeres mezt, négyszer nyert magyar bajnoki címet a most eltávozott Pálffy Tamás.
Szeles Mónika, a kilencszeres Grand Slam-győztes teniszező nyilvánosságra hozta, hogy három évvel ezelőtt myasthenia gravis diagnózist kapott.
A játékvezető a közösségi médiában sértő megjegyzéseket tett Jürgen Klopp volt Liverpool-menedzser nemzetiségére vonatkozóan.
Robbie Keane elárulta, szerinte mi kell a továbbjutáshoz, amit a Fradi ma este akar kiharcolni hazai pályán.
Alexander Isak újabb drasztikus lépést tett a Liverpooli átigazolása érdekében: bérbe adta Newcastle-i otthonát, és közölte a klubbal, hogy nem kíván többet játszani a csapatban.
Jen Pawol történelmet írt, amikor az első női játékvezetőként debütált a Major League Baseball-ban az Atlanta Braves és a Miami Marlins közötti mérkőzésen.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.