Türelmet kér új helyén a United kirúgott edzője: "nem vagyok én Harry Potter"
Erik ten Hag, a Bayer Leverkusen új vezetőedzője figyelmeztette a szurkolókat, hogy nem képes Harry Potter-szerű varázslattal azonnal sikeres csapatot építeni, miközben jelentős átalakuláson megy keresztül a német csapat - írta a Yahoo Sports.
A holland szakember, aki a Manchester Unitedtől történt menesztése után vette át a Leverkusen irányítását, komoly kihívással néz szembe, hiszen elődje, Xabi Alonso távozása mellett olyan kulcsjátékosok hagyták el a csapatot, mint Florian Wirtz, Jeremie Frimpong és Granit Xhaka.
"Tudom, hogyan kell folyamatokat irányítani, és nem lehet erőltetni a folyamatot. Ez lehetetlen. Senki sem olyan, mint Harry Potter" - nyilatkozta Ten Hag csütörtökön, a negyedosztályú Sonnenhof Grossaspach elleni Német Kupa-mérkőzés előtt.
"Harry tényleg gyorsan fel tud építeni egy csapatot, és ugyanakkor sikeres is lehet, de a topfutball nem így működik" - tette hozzá a szakember, aki hasonló hasonlatot már a Manchester Unitednél töltött ideje alatt is használt.
Ten Hag hangsúlyozta, hogy neki és a játékosoknak keményen kell dolgozniuk az idény első felében és tavasszal is, hogy a szezon végén trófeákért harcolhassanak. "Számomra a szezon kezdete március közepe, április 1., akkorra kell olyan helyzetben lennünk, hogy nyerhessünk valamit. Addig mindannyiunknak hihetetlenül keményen kell dolgoznunk, hogy eljussunk oda, fejlesszük a játékmodellt, a csapatot és az egyes játékosokat."
Az új igazolások között szerepel Malik Tillman amerikai támadó középpályás, aki Ten Hag szerint még nem bevethető, valamint Jarell Quansah, a Liverpool korábbi védője és Mark Flekken, a Brentford korábbi kapusa. A Leverkusen megerősítette, hogy Robert Andrich lesz a csapatkapitány, miután Lukas Hradecky a Monacóhoz távozott.
Thomas Frank első mérkőzésén a Tottenham új vezetőedzőjeként ígéretes játékot mutatott a csapat a PSG ellen a Szuperkupa-döntőben.
Tom Brady, az egykori hétszeres bajnok NFL-irányító őszintén beszélt a Fox Sports NFL-elemzőjeként átélt kezdeti nehézségeiről.
A PSG esélyesebbnek számít, de a Szuperkupában gyakori a meglepetés, így izgalmas meccsre van kilátás ma este.
Távozhat a sikerkovács olasz kapus a PSG-től: nagyon összeveszett az edzővel, menthetetlen a helyzet?
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője megerősítette, hogy a klub támogatja döntését Gianluigi Donnarumma kapus mellőzéséről.
146 alkalommal viselhette a címeres mezt, négyszer nyert magyar bajnoki címet a most eltávozott Pálffy Tamás.
Szeles Mónika, a kilencszeres Grand Slam-győztes teniszező nyilvánosságra hozta, hogy három évvel ezelőtt myasthenia gravis diagnózist kapott.
A játékvezető a közösségi médiában sértő megjegyzéseket tett Jürgen Klopp volt Liverpool-menedzser nemzetiségére vonatkozóan.
Robbie Keane elárulta, szerinte mi kell a továbbjutáshoz, amit a Fradi ma este akar kiharcolni hazai pályán.
Alexander Isak újabb drasztikus lépést tett a Liverpooli átigazolása érdekében: bérbe adta Newcastle-i otthonát, és közölte a klubbal, hogy nem kíván többet játszani a csapatban.
Jen Pawol történelmet írt, amikor az első női játékvezetőként debütált a Major League Baseball-ban az Atlanta Braves és a Miami Marlins közötti mérkőzésen.
Tíz év alatt hat bajnoki címet nyert az Újpesti Dózsával, de játszott világbajnokságon is Káposzta Benő, a legendás jobbhátvéd.
A lengyel sztár egy interjúban elárulta, hogy 2012-ben igent mondott a Manchester Unitednek, de a Borussia Dortmund nem engedte el.
Az Újpest ebben a szezonban először kapott ki, de a szurkolók egyelőre kitartanak a csapat mellett - ez látszik a nézőszámon is.
Szelle Norbert a jelenlegi információk szerint autójával hajtott egy fának, a motor kiszakadt az autóból.
Az e-sport iparág robbanásszerűen növekedett az elmúlt években, amit a mobilplatformok terjedése, valamint a professzionális versenyek köré épülő ökoszisztéma erősödése hajt.
Federer utolsó profi mérkőzését 2022 szeptemberében játszotta a Laver-kupán, ahol Rafael Nadal oldalán lépett pályára párosban.
A United már az első öt meccsen kaphat nagy pofonokat, de bíznak a jó kezdésben az erős ellenfelekkel szemben is.
