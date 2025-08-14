2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dinamikus akciófelvétel egy férfiról, aki egy ötös pályán focizik. A kép a játék egy intenzív pillanatát örökíti meg, beleértve a játékos labdába rúgását. A szabadtéri környezetben egy műfüves pálya található hálóval körü
Sport

Türelmet kér új helyén a United kirúgott edzője: "nem vagyok én Harry Potter"

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 17:15

Erik ten Hag, a Bayer Leverkusen új vezetőedzője figyelmeztette a szurkolókat, hogy nem képes Harry Potter-szerű varázslattal azonnal sikeres csapatot építeni, miközben jelentős átalakuláson megy keresztül a német csapat - írta a Yahoo Sports.

A holland szakember, aki a Manchester Unitedtől történt menesztése után vette át a Leverkusen irányítását, komoly kihívással néz szembe, hiszen elődje, Xabi Alonso távozása mellett olyan kulcsjátékosok hagyták el a csapatot, mint Florian Wirtz, Jeremie Frimpong és Granit Xhaka.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Tudom, hogyan kell folyamatokat irányítani, és nem lehet erőltetni a folyamatot. Ez lehetetlen. Senki sem olyan, mint Harry Potter" - nyilatkozta Ten Hag csütörtökön, a negyedosztályú Sonnenhof Grossaspach elleni Német Kupa-mérkőzés előtt.

"Harry tényleg gyorsan fel tud építeni egy csapatot, és ugyanakkor sikeres is lehet, de a topfutball nem így működik" - tette hozzá a szakember, aki hasonló hasonlatot már a Manchester Unitednél töltött ideje alatt is használt.

KATTINTS: friss hírek, élő sporteredmények a Sportonlineon!

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ten Hag hangsúlyozta, hogy neki és a játékosoknak keményen kell dolgozniuk az idény első felében és tavasszal is, hogy a szezon végén trófeákért harcolhassanak. "Számomra a szezon kezdete március közepe, április 1., akkorra kell olyan helyzetben lennünk, hogy nyerhessünk valamit. Addig mindannyiunknak hihetetlenül keményen kell dolgoznunk, hogy eljussunk oda, fejlesszük a játékmodellt, a csapatot és az egyes játékosokat."

Az új igazolások között szerepel Malik Tillman amerikai támadó középpályás, aki Ten Hag szerint még nem bevethető, valamint Jarell Quansah, a Liverpool korábbi védője és Mark Flekken, a Brentford korábbi kapusa. A Leverkusen megerősítette, hogy Robert Andrich lesz a csapatkapitány, miután Lukas Hradecky a Monacóhoz távozott.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #német #menedzser #edző #német foci #leverkusen #erik ten hag

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:01
16:53
16:41
16:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 14.
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
2025. augusztus 14.
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
2025. augusztus 14.
Így jutnak extra pénzhez az élelmes magyar nyugdíjasok 2025 őszén: rengetegen vágnak bele
2025. augusztus 14.
Rengeteg diákot kínoznak iskolakezdéskor: itt rontják el a szülők, csúnya árat fizet a gyerek
2025. augusztus 14.
Azonnal lép a BKV a kigyulladt buszok ügyében: teljes flottavizsgálatot rendeltek el
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 14. csütörtök
Marcell
33. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt aztán van mit figyelni: hiperszexi pózba vágta magát a tornászlány + fotók
2
4 napja
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
3
3 hete
Formula-1 Magyar Nagydíj: itt a F1 menetrend, a Forma 1-versenynaptár Hungaroring, Magyarország helyszínen
4
2 hete
A Forma-1 sötét titkairól vallott Wéber Gábor: ezt kevesen sejtették a Magyar Nagydíjról
5
2 hete
Nincs remény, nem élhette túl: meghalt az olimpiai bajnok, aki a hegyekben tűnt el
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tanúsítvány
más néven bizonyítvány. A kibocsátó cég vagy hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat. A digitális aláírások ellenőrzésekor használjuk őket, hogy egy titkosított kapcsolat (SSL) - pl. internet banking esetén - valóban a bankkal épült-e ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 16:30
Azonnal lép a BKV a kigyulladt buszok ügyében: teljes flottavizsgálatot rendeltek el
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 16:04
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 14. 16:28
Durva, miért termelik sokan ezeket a növényeket: ők már tudják a titkot