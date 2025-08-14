Türelmet kér új helyén a United kirúgott edzője: "nem vagyok én Harry Potter"

Erik ten Hag, a Bayer Leverkusen új vezetőedzője figyelmeztette a szurkolókat, hogy nem képes Harry Potter-szerű varázslattal azonnal sikeres csapatot építeni, miközben jelentős átalakuláson megy keresztül a német csapat - írta a Yahoo Sports.

A holland szakember, aki a Manchester Unitedtől történt menesztése után vette át a Leverkusen irányítását, komoly kihívással néz szembe, hiszen elődje, Xabi Alonso távozása mellett olyan kulcsjátékosok hagyták el a csapatot, mint Florian Wirtz, Jeremie Frimpong és Granit Xhaka.

"Tudom, hogyan kell folyamatokat irányítani, és nem lehet erőltetni a folyamatot. Ez lehetetlen. Senki sem olyan, mint Harry Potter" - nyilatkozta Ten Hag csütörtökön, a negyedosztályú Sonnenhof Grossaspach elleni Német Kupa-mérkőzés előtt.

"Harry tényleg gyorsan fel tud építeni egy csapatot, és ugyanakkor sikeres is lehet, de a topfutball nem így működik" - tette hozzá a szakember, aki hasonló hasonlatot már a Manchester Unitednél töltött ideje alatt is használt.

KATTINTS: friss hírek, élő sporteredmények a Sportonlineon!

Ten Hag hangsúlyozta, hogy neki és a játékosoknak keményen kell dolgozniuk az idény első felében és tavasszal is, hogy a szezon végén trófeákért harcolhassanak. "Számomra a szezon kezdete március közepe, április 1., akkorra kell olyan helyzetben lennünk, hogy nyerhessünk valamit. Addig mindannyiunknak hihetetlenül keményen kell dolgoznunk, hogy eljussunk oda, fejlesszük a játékmodellt, a csapatot és az egyes játékosokat."

Az új igazolások között szerepel Malik Tillman amerikai támadó középpályás, aki Ten Hag szerint még nem bevethető, valamint Jarell Quansah, a Liverpool korábbi védője és Mark Flekken, a Brentford korábbi kapusa. A Leverkusen megerősítette, hogy Robert Andrich lesz a csapatkapitány, miután Lukas Hradecky a Monacóhoz távozott.