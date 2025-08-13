Súlyos betegségéről vallott a legendás magyar teniszező: már évek óta így éli mindennapjait

Szeles Mónika, a kilencszeres Grand Slam-győztes teniszező nyilvánosságra hozta, hogy három évvel ezelőtt myasthenia gravis diagnózist kapott, amely egy ritka, izomgyengeséget okozó autoimmun betegség - közölte a BBC.

Az 51 éves, magyar nemzetiségű egykori világelső a közelgő US Open előtt döntött úgy, hogy megosztja állapotát a nyilvánossággal, hogy felhívja a figyelmet erre a ritka, hosszú távú betegségre, amely a test legtöbb részét érintheti, beleértve a szemizmokat is.

Szeles elmondása szerint körülbelül öt évvel ezelőtt észlelte először a tüneteket. "Teniszeztem gyerekekkel vagy családtagokkal, és elhibáztam egy labdát. Azt mondtam: 'Igen, két labdát látok.' Ezek nyilvánvalóan olyan tünetek, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni" - nyilatkozta az Associated Pressnek.

"Elég sok időbe telt, mire valóban fel tudtam dolgozni, és nyíltan tudtam beszélni róla, mert ez egy nehéz betegség. Jelentősen befolyásolja a mindennapi életemet" - tette hozzá a teniszlegenda.

Szeles azért döntött a nyilvánosságra hozatal mellett, hogy ismertségét felhasználva tájékoztassa az embereket erről a jelenleg gyógyíthatatlan betegségről.

Az amerikai teniszező 19 éves koráig nyolc Grand Slam-címet nyert, az elsőt mindössze 16 évesen, az 1990-es Roland Garroson. Karrierjét azonban megtörte, amikor 1993-ban egy hamburgi mérkőzés közben egy szurkoló késsel megszúrta, ami után hosszabb időre visszavonult a sporttól. Utolsó mérkőzését 2003-ban játszotta, pályafutása során összesen 53 tornagyőzelmet aratott és 178 héten át volt világelső.