2025. augusztus 13. szerda Ipoly
34 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A teniszpálya vonalai
Sport

Súlyos betegségéről vallott a legendás magyar teniszező: már évek óta így éli mindennapjait

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 12:24

Szeles Mónika, a kilencszeres Grand Slam-győztes teniszező nyilvánosságra hozta, hogy három évvel ezelőtt myasthenia gravis diagnózist kapott, amely egy ritka, izomgyengeséget okozó autoimmun betegség - közölte a BBC.

Az 51 éves, magyar nemzetiségű egykori világelső a közelgő US Open előtt döntött úgy, hogy megosztja állapotát a nyilvánossággal, hogy felhívja a figyelmet erre a ritka, hosszú távú betegségre, amely a test legtöbb részét érintheti, beleértve a szemizmokat is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szeles elmondása szerint körülbelül öt évvel ezelőtt észlelte először a tüneteket. "Teniszeztem gyerekekkel vagy családtagokkal, és elhibáztam egy labdát. Azt mondtam: 'Igen, két labdát látok.' Ezek nyilvánvalóan olyan tünetek, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni" - nyilatkozta az Associated Pressnek.

KATT! Friss hírek, élő sporteredmények a Sportonlineon!

"Elég sok időbe telt, mire valóban fel tudtam dolgozni, és nyíltan tudtam beszélni róla, mert ez egy nehéz betegség. Jelentősen befolyásolja a mindennapi életemet" - tette hozzá a teniszlegenda.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Szeles azért döntött a nyilvánosságra hozatal mellett, hogy ismertségét felhasználva tájékoztassa az embereket erről a jelenleg gyógyíthatatlan betegségről.

Az amerikai teniszező 19 éves koráig nyolc Grand Slam-címet nyert, az elsőt mindössze 16 évesen, az 1990-es Roland Garroson. Karrierjét azonban megtörte, amikor 1993-ban egy hamburgi mérkőzés közben egy szurkoló késsel megszúrta, ami után hosszabb időre visszavonult a sporttól. Utolsó mérkőzését 2003-ban játszotta, pályafutása során összesen 53 tornagyőzelmet aratott és 178 héten át volt világelső.
Címlapkép: Getty Images
#sport #betegség #magyarok #győztes #tenisz #teniszező #grand slam #us open

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:03
12:52
12:46
12:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 13.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
2025. augusztus 13.
Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér
2025. augusztus 13.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
2025. augusztus 13.
Több ezer magyar akarja most ezt a munkát: óriási a hiány, rajtuk múlik minden
2025. augusztus 13.
Halál és pusztulás Dél-Európában: tombolnak az erdőtüzek a hőség miatt, itt a legdurvább
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 13. szerda
Ipoly
33. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Indul a vizes-vb legfontosabb hete: mutatjuk a magyarok programját, mikor szurkolhatunk nekik?
2
2 hete
Itt aztán van mit figyelni: hiperszexi pózba vágta magát a tornászlány + fotók
3
3 napja
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
4
2 hete
Formula-1 Magyar Nagydíj: itt a F1 menetrend, a Forma 1-versenynaptár Hungaroring, Magyarország helyszínen
5
3 hete
Újabb doppingbotrány: olimpikon sztársportoló bukott le, 3 évre eltiltották
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatadó
A hatályos jogszabály értelmében a kamatjövedelmek után kamatadót kell fizetni, melynek mértéke 16 százalék. Hosszabb távú befektetésekkel mérsékelhetjük az adó mértékét, több befektetési forma esetén 3 év után 10, míg 5 év után 0 százalékos kamatadót kell fizetnünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 13:03
Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 12:46
Halál és pusztulás Dél-Európában: tombolnak az erdőtüzek a hőség miatt, itt a legdurvább
Agrárszektor  |  2025. augusztus 13. 12:29
Kína döntése sokkolta a piacot: a repce ára azonnal bezuhant