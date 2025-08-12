2025. augusztus 12. kedd Klára
Foci asszisztens vonalbíró játékvezető nő a zászlóval a játéktéren, mozgásban.
Sport

Elkaszálták a Kloppot gyalázó futballbírót: eddig nem vezethet meccseket Coote

2025. augusztus 12. 19:40

A Football Association nyolchetes eltiltást szabott ki David Coote korábbi Premier League játékvezetőre, miután a játékvezető a közösségi médiában sértő megjegyzéseket tett Jürgen Klopp volt Liverpool-menedzser nemzetiségére vonatkozóan - közölte a BBC.

A Premier League-ből 2024 decemberében elbocsátott Coote-ot az FA további szankcióval sújtotta az E3.2-es szabály "súlyosbított megsértése" miatt, mivel a kiszivárgott videóban Klopp nemzetiségére tett utalást.

A 2020 júliusa körül készült felvétel 2024 novemberében került nyilvánosságra. Coote elismerte a vádakat, és az FA írásos indoklása szerint "mély megbánást" tanúsított, elismerve, hogy megjegyzései "durvák és helyénvalótlanok" voltak.

Az eltiltás mellett Coote-nak kötelező személyes oktatási programon kell részt vennie. A 42 éves játékvezetőt először 2024 novemberében függesztették fel, amikor a kiszivárgott videón Kloppról és a Liverpoolról tett becsmérlő megjegyzéseket. Egy hónappal később a Premier League játékvezetői testülete, a Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) vizsgálatot követően elbocsátotta. Az UEFA februárban 2026. június 30-ig eltiltotta az európai mérkőzések vezetésétől.

Novemberben egy másik videó is napvilágot látott, amelyen Coote fehér port szippant, miközben a 2024-es Európa-bajnokságon teljesített szolgálatot. A játékvezető ezután januárban coming outolt, elmondása szerint szakmai karrierje során félelemből titkolta szexuális orientációját.
Címlapkép: Getty Images
