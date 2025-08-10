Hatalmasat kaszáltak Szoboszlaiék: ilyen még soha nem volt, minden álmukat felülmúlták

A Sheffield Wednesday szurkolói tiltakozásra készülnek a Leicester elleni mérkőzésen, ugyanis a klub súlyos válságban van.
A Liverpool FC és az adidas között létrejött új partnerség rekordokat döntött az első héten, a hazai és idegenbeli mezek eladásai minden korábbi értékesítést felülmúltak - tudósított a klub hivatalos honlapja.
A Liverpool FC honlapján azt írja, hogy az Adidas-szal kötött 10 éves együttműködésük kezdete minden várakozást felülmúlt. A cég által tervezett hazai és idegenbeli mezek bevezetése a klub történetének legsikeresebb termékindítása lett, példátlan keresletet generálva világszerte.
A hazai mez eladásai több mint 700 százalékkal haladták meg az előző évi értékesítést, és eddig 150 országból érkeztek megrendelések. A vásárlások 80 százalékát a klub e-kereskedelmi platformjain keresztül bonyolították, míg a Liverpool anfieldi üzlete minden idők legforgalmasabb hetét zárta az újonnan felújított létesítményben.
A mezek népszerűsítésében a klub jelenlegi és korábbi legendái is részt vettek. Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Ceri Holland és Curtis Jones mellett olyan nagyságok szerepeltek az Alice Csodaországban által inspirált bemutató videóban, mint Sir Kenny Dalglish, Ian Rush, John Barnes, Robbie Fowler és Jamie Carragher. A bemutató videótartalmakat több mint 40 millió alkalommal tekintették meg, a klub közösségi csatornáin pedig 17 millió interakciót és 423 millió megjelenést regisztráltak a mezbemutatóval kapcsolatos tartalmakra. Ezzel ez lett a 2025-26-os szezon legtöbb interakciót kiváltó Premier League mezbemutatója.
Az új mezek az adidas élvonalbeli teljesítménytechnológiáját ötvözik a Liverpool FC örökségének tiszteletével. Mindkét mez rövid és hosszú ujjú változatban is elérhető, így a szurkolók minden eddiginél nagyobb választékból válogathatnak.
Az egyik nyári igazolás, Florian Wirtz neve és hetes száma bizonyult a legnépszerűbbnek az elmúlt hét során vásárolt mezekre nyomtatott nevek között. Ezt követi a másfél hónapja tragikus balesetben elhunyt Diogo Jota tiszteletére rendelt "Diogo J. 20" felirat, amelynek nyomtatásából származó összes bevételt a klub hivatalos jótékonysági szervezete, az LFC Foundation kapja.
