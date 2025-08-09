A Porto meglepetésszerű igazolással kápráztatta el a szurkolókat, amikor Luuk de Jong érkezését a legnagyobb titokban tartva, egy barátságos mérkőzés előtt jelentették be.
Újra megsérült Rodri: rengeteget kell kihagynia a Manchester City aranylabdásának
Rodri, a Manchester City középpályása újabb sérülést szenvedett, és Pep Guardiola szerint valószínűleg csak a szeptemberi válogatott szünet után lesz teljesen fit állapotban.
A spanyol válogatott játékos a 2024-25-ös szezon nagy részét kénytelen volt kihagyni, miután tavaly szeptemberben elszakadt az elülső keresztszalagja - írja a BBC.
A 2024-es Aranylabda-győztes a múlt szezon utolsó előtti Premier League mérkőzésén, a Bournemouth ellen tért vissza, amikor csereként lépett pályára. A 29 éves középpályás részt vett Guardiola keretével a nyári, Egyesült Államokban rendezett Klub-világbajnokságon is, ahol a City a nyolcaddöntőben kiesett az Al-Hilal ellen.
Rodri csereként lépett pályára a szaúdi csapat ellen, de a hosszabbítás elején le kellett cserélni, vélhetően lágyéksérülés miatt. "Rodri állapota javul, de komoly sérülést szenvedett az Al-Hilal elleni utolsó mérkőzésen" - nyilatkozta Guardiola. "Az utóbbi napokban már jobban edzett. Remélhetőleg a válogatott szünet után már teljesen fit lesz."
A City augusztus 16-án a Wolves ellen kezdi a Premier League szezont, majd a Tottenham és a Brighton ellen játszik a szeptemberi válogatott szünet előtt.
"Remélhetőleg ezeken a mérkőzéseken már játszhat néhány percet, de a legfontosabb, hogy ne érezzen fájdalmat, mert nem szeretnénk, hogy Rodri sérülten térjen vissza. Mindent megteszünk, hogy ezt elkerüljük" - tette hozzá Guardiola. "Az utóbbi két edzésen már velünk edzett, és ez jó jel."
A Nemzetközi Úszószövetség (World Aquatics) kiemelkedő pénzügyi eredményeket ért el 2024-ben.
