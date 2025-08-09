2025. augusztus 9. szombat Emőd
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Manchester Citys logója és jelvénye az Etihad Stadion előtt. 2024. július 17.
Sport

Újra megsérült Rodri: rengeteget kell kihagynia a Manchester City aranylabdásának

Pénzcentrum
2025. augusztus 9. 16:25

Rodri, a Manchester City középpályása újabb sérülést szenvedett, és Pep Guardiola szerint valószínűleg csak a szeptemberi válogatott szünet után lesz teljesen fit állapotban.

A spanyol válogatott játékos a 2024-25-ös szezon nagy részét kénytelen volt kihagyni, miután tavaly szeptemberben elszakadt az elülső keresztszalagja - írja a BBC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2024-es Aranylabda-győztes a múlt szezon utolsó előtti Premier League mérkőzésén, a Bournemouth ellen tért vissza, amikor csereként lépett pályára. A 29 éves középpályás részt vett Guardiola keretével a nyári, Egyesült Államokban rendezett Klub-világbajnokságon is, ahol a City a nyolcaddöntőben kiesett az Al-Hilal ellen.

Kapcsolódó cikkeink:

Rodri csereként lépett pályára a szaúdi csapat ellen, de a hosszabbítás elején le kellett cserélni, vélhetően lágyéksérülés miatt. "Rodri állapota javul, de komoly sérülést szenvedett az Al-Hilal elleni utolsó mérkőzésen" - nyilatkozta Guardiola. "Az utóbbi napokban már jobban edzett. Remélhetőleg a válogatott szünet után már teljesen fit lesz."

A City augusztus 16-án a Wolves ellen kezdi a Premier League szezont, majd a Tottenham és a Brighton ellen játszik a szeptemberi válogatott szünet előtt.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

"Remélhetőleg ezeken a mérkőzéseken már játszhat néhány percet, de a legfontosabb, hogy ne érezzen fájdalmat, mert nem szeretnénk, hogy Rodri sérülten térjen vissza. Mindent megteszünk, hogy ezt elkerüljük" - tette hozzá Guardiola. "Az utóbbi két edzésen már velünk edzett, és ez jó jel."
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #szeptember #sérülés #futball #premier league #válogatott #manchester city

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:05
16:47
16:25
16:02
15:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 9.
Eljött a fordulópont: tényleg összeomolhat a magyar energiarendszer a nyári hőségben?
2025. augusztus 9.
Teszten a Kia legnagyobb luxusterepjárója: meglepő, mennyit fogyaszt a 2,5 tonnás Sorento
2025. augusztus 9.
Havi 796 ezres csúcsbérrel vadásszák a magyarokat az Adriánál: szállást, étkezést is biztosítanak
2025. augusztus 8.
Így portyázik a magyar cigi-maffia: hihetetlen, mennyit kaszálnak a feketézők
2025. augusztus 9.
Itt van Zelenszkij kemény válasza Trump béketervére: Világos lépésekre van szükség!
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 9. szombat
Emőd
32. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Indul a vizes-vb legfontosabb hete: mutatjuk a magyarok programját, mikor szurkolhatunk nekik?
2
2 hete
Itt aztán van mit figyelni: hiperszexi pózba vágta magát a tornászlány + fotók
3
2 hete
Formula-1 Magyar Nagydíj: itt a F1 menetrend, a Forma 1-versenynaptár Hungaroring, Magyarország helyszínen
4
2 hete
Újabb doppingbotrány: olimpikon sztársportoló bukott le, 3 évre eltiltották
5
1 hete
A Forma-1 sötét titkairól vallott Wéber Gábor: ezt kevesen sejtették a Magyar Nagydíjról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Co-branded
magyar megfelelője a társkártya kifejezés. Egy kereskedelmi márkával közösen kibocsátott kártya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 9. 16:47
Itt van Zelenszkij kemény válasza Trump béketervére: Világos lépésekre van szükség!
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 9. 16:02
Teszten a Kia legnagyobb luxusterepjárója: meglepő, mennyit fogyaszt a 2,5 tonnás Sorento
Agrárszektor  |  2025. augusztus 9. 16:03
Berobban a kánikula Magyarországon: piros riasztás lépett életbe