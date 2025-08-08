2025. augusztus 8. péntek László
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Erős jelöltek az Aranylabda-listán: vajon kié lesz a focivilág nagy elismerése?

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 10:14

Scott McTominay bekerült a 2025-ös férfi Aranylabda-díj 30 jelöltje közé, kevesebb mint egy évvel azután, hogy 25 millió fontért a Napolihoz igazolt - közölte a BBC.

A 28 éves skót játékos, Scott McTominay kulcsszerepet játszott a Napoli bajnoki sikerében, 34 bajnoki mérkőzésen 12 gólt szerzett, amiért a Serie A-ban az év játékosának is megválasztották. McTominay az első skót labdarúgó, aki 1987, Ally McCoist jelölése óta felkerült a jelöltek listájára.

A díj átadására szeptember 22-én kerül sor. A fő esélyesek között van a Paris Saint-Germain 28 éves csatára, Ousmane Dembele, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott Luis Enrique csapatában, és Bajnokok Ligája győzelemhez segítette a párizsiakat.

A Barcelona 18 éves tehetsége, Lamine Yamal és brazil csapattársa, Raphinha szintén erős kihívók, miután Hansi Flick irányításával megnyerték a La Ligát. A címvédő Rodri hosszú sérülése miatt kimaradt a jelöltek közül, de City-beli csapattársa, Erling Haaland ismét esélyes a díjra.

Az Arsenal két játékosa, Declan Rice és Viktor Gyökeres, valamint a Liverpool négy futballistája - Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah és Florian Wirtz - is szerepel a jelöltek között. A Premier League-ből egyedül a Chelsea játékmestere, Cole Palmer került még be a listába.

A 30-as lista teljes terjedelmében a következő:

  1. Ousmane Dembele (Paris St-Germain)
  2. Gianluigi Donnarumma (Paris St-Germain)
  3. Jude Bellingham (Real Madrid)
  4. Desire Doue (Paris St-Germain)
  5. Denzel Dumfries (Inter)
  6. Serhou Guirassy (Dortmund)
  7. Erling Haaland (Manchester City)
  8. Viktor Gyokeres (Arsenal)
  9. Achraf Hakimi (Paris St-Germain)
  10. Harry Kane (Bayern Munich)
  11. Khvicha Kvaratskhelia (Paris St-Germain)
  12. Robert Lewandowski (Barcelona)
  13. Alexis Mac Allister (Liverpool)
  14. Lautaro Martinez (Inter)
  15. Scott McTominay (Napoli)
  16. Kylian Mbappe (Real Madrid)
  17. Nuno Mendes (Paris St-Germain)
  18. Joao Neves (Paris St-Germain)
  19. Pedri (Barcelona)
  20. Cole Palmer (Chelsea)
  21. Michael Olise (Bayern Munich)
  22. Raphinha (Barcelona)
  23. Declan Rice (Arsenal)
  24. Fabian Ruiz (Paris St-Germain)
  25. Virgil van Dijk (Liverpool)
  26. Mohamed Salah (Liverpool)
  27. Vinicius Jr (Real Madrid)
  28. Florian Wirtz (Liverpool)
  29. Vitinha (Paris St-Germain)
  30. Lamine Yamal (Barcelona)
Címlapkép: Getty Images
