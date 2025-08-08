Erős jelöltek az Aranylabda-listán: vajon kié lesz a focivilág nagy elismerése?

Scott McTominay bekerült a 2025-ös férfi Aranylabda-díj 30 jelöltje közé, kevesebb mint egy évvel azután, hogy 25 millió fontért a Napolihoz igazolt - közölte a BBC.

A 28 éves skót játékos, Scott McTominay kulcsszerepet játszott a Napoli bajnoki sikerében, 34 bajnoki mérkőzésen 12 gólt szerzett, amiért a Serie A-ban az év játékosának is megválasztották. McTominay az első skót labdarúgó, aki 1987, Ally McCoist jelölése óta felkerült a jelöltek listájára.

A díj átadására szeptember 22-én kerül sor. A fő esélyesek között van a Paris Saint-Germain 28 éves csatára, Ousmane Dembele, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott Luis Enrique csapatában, és Bajnokok Ligája győzelemhez segítette a párizsiakat.

A Barcelona 18 éves tehetsége, Lamine Yamal és brazil csapattársa, Raphinha szintén erős kihívók, miután Hansi Flick irányításával megnyerték a La Ligát. A címvédő Rodri hosszú sérülése miatt kimaradt a jelöltek közül, de City-beli csapattársa, Erling Haaland ismét esélyes a díjra.

KATT! Friss hírek, élő eredmények a Sportonlineon!

Az Arsenal két játékosa, Declan Rice és Viktor Gyökeres, valamint a Liverpool négy futballistája - Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah és Florian Wirtz - is szerepel a jelöltek között. A Premier League-ből egyedül a Chelsea játékmestere, Cole Palmer került még be a listába.

A 30-as lista teljes terjedelmében a következő: