Erős jelöltek az Aranylabda-listán: vajon kié lesz a focivilág nagy elismerése?
Scott McTominay bekerült a 2025-ös férfi Aranylabda-díj 30 jelöltje közé, kevesebb mint egy évvel azután, hogy 25 millió fontért a Napolihoz igazolt - közölte a BBC.
A 28 éves skót játékos, Scott McTominay kulcsszerepet játszott a Napoli bajnoki sikerében, 34 bajnoki mérkőzésen 12 gólt szerzett, amiért a Serie A-ban az év játékosának is megválasztották. McTominay az első skót labdarúgó, aki 1987, Ally McCoist jelölése óta felkerült a jelöltek listájára.
A díj átadására szeptember 22-én kerül sor. A fő esélyesek között van a Paris Saint-Germain 28 éves csatára, Ousmane Dembele, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott Luis Enrique csapatában, és Bajnokok Ligája győzelemhez segítette a párizsiakat.
A Barcelona 18 éves tehetsége, Lamine Yamal és brazil csapattársa, Raphinha szintén erős kihívók, miután Hansi Flick irányításával megnyerték a La Ligát. A címvédő Rodri hosszú sérülése miatt kimaradt a jelöltek közül, de City-beli csapattársa, Erling Haaland ismét esélyes a díjra.
Az Arsenal két játékosa, Declan Rice és Viktor Gyökeres, valamint a Liverpool négy futballistája - Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah és Florian Wirtz - is szerepel a jelöltek között. A Premier League-ből egyedül a Chelsea játékmestere, Cole Palmer került még be a listába.
A 30-as lista teljes terjedelmében a következő:
- Ousmane Dembele (Paris St-Germain)
- Gianluigi Donnarumma (Paris St-Germain)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Desire Doue (Paris St-Germain)
- Denzel Dumfries (Inter)
- Serhou Guirassy (Dortmund)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Viktor Gyokeres (Arsenal)
- Achraf Hakimi (Paris St-Germain)
- Harry Kane (Bayern Munich)
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris St-Germain)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Martinez (Inter)
- Scott McTominay (Napoli)
- Kylian Mbappe (Real Madrid)
- Nuno Mendes (Paris St-Germain)
- Joao Neves (Paris St-Germain)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern Munich)
- Raphinha (Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (Paris St-Germain)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Vinicius Jr (Real Madrid)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Vitinha (Paris St-Germain)
- Lamine Yamal (Barcelona)
