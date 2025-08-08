Joao Félix hosszas tárgyalások után az Al Nassr csapatához szerződött, ahol honfitársa, Cristiano Ronaldo is játszik.
Na, ezt ki látta jönni? Új edzője van a Liverpoolnak, innen érkezik
A Liverpool női labdarúgócsapata Gareth Taylort nevezte ki új vezetőedzőnek, aki korábban a Manchester City női csapatát irányította - írta a BBC Sport.
A Vörösök februártól ideiglenes vezetővel dolgoztak, miután Amber Whiteley vette át a csapat irányítását a 2024-25-ös szezon hátralévő részére. Taylor márciusban távozott a Manchester Citytől, mindössze öt nappal a Női Ligakupa döntője előtt.
"A futballban mindenki ismeri ennek a klubnak a történelmét, méretét és potenciálját, és nagyon várom az előttem álló feladatot" - nyilatkozta Taylor. "Célunk egy olyan csapat létrehozása, amelyre a szurkolók büszkék lehetnek, amely jó futballt játszik, és amely remélhetőleg sikereket is hoz majd."
A walesi szakember 2011-ben kezdett dolgozni a City akadémiáján, majd 2020-ban nevezték ki vezetőedzőnek. Első szezonjában FA Kupát nyert, 2022-ben pedig Ligakupa-győzelemre vezette a csapatot, míg a 2023-24-es szezonban csak gólkülönbséggel maradtak le a bajnoki címről a Women's Super League-ben (WSL). A Liverpool a hetedik helyen végzett az előző szezonban, 35 ponttal lemaradva a bajnok Chelsea mögött.
