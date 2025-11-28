Rekordot döntött a 19 éves sakkzseni: meg se áll innentől a világbajnoki döntőig?

Javokhir Sindarov 19 éves üzbég sakkozó lett a sakk-világkupa valaha volt legfiatalabb győztese, miután 2,5-1,5 arányban legyőzte a kínai Wei Yi-t a goai döntőben. A sakkozót az egyik nagy esélyesnek tartják arra, világbajnoki kihívó legyen jövőre - jelentette a The Guardian.

A 19 éves üzbég tehetség szerdán írta be magát a sakktörténelembe, amikor a FIDE kieséses rendszerű World Cup döntőjében felülmúlta kínai ellenfelét. Korábban az ukrán Ruszlan Ponomarjov tartotta a rekordot, aki 2002-ben egy évvel fiatalabban nyert, de az akkori verseny egyben a vitatott FIDE világbajnokságnak is számított. Bár Wei Yi volt a döntő esélyese, a döntő játszmában rossz időbeosztása hátráltatta. Elutasított egy döntetlent, és több lehetőséget is elszalasztott a győzelemre vagy a döntetlenre, végül mattadással vesztett.

A győzelemmel Sindarov kvalifikálta magát a világbajnokjelölti versenyre, ahol nyolc versenyző küzd majd a világbajnoki címmérkőzés jogáért: Hikaru Nakamura (USA), Fabiano Caruana (USA), Anish Giri (Hollandia), Praggnanandhaa Rameshbabu (India), Wei Yi (Kína), Javokhir Sindarov (Üzbegisztán), Andrey Esipenko (Oroszország) és Matthias Blübaum (Németország).

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A jelöltek között Caruana számít esélyesnek, aki korábban már döntetlen mérkőzést játszott Magnus Carlsennel 2017-ben. A két amerikai versenyző a mezőny legidősebb tagjai, mindketten harmincas éveikben járnak.

Giri jelenleg jó formában van, de közismert döntetlen-hajlama hátrányára válhat. Praggnanandhaa az utóbbi időben jelentős sikereket ért el, és jelenleg a londoni FIDE Open versenyen szerepel, hogy megerősítse helyét a FIDE körversenyen.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Sindarov már bizonyította, hogy közel áll az elithez, és Üzbegisztán erős sakkhagyományai támogatják. Esipenko mögött várhatóan jelentős orosz támogatás áll majd, míg Blübaum tűnik a mezőny leggyengébb tagjának.

Eközben a London Classic, Anglia legerősebb nemzetközi sakkversenye szerdán kezdődött, bár az első fordulót nem az Emirates Stadionban rendezték az Arsenal-Bayern München Bajnokok Ligája mérkőzés miatt. Az első forduló mind az öt játszmája döntetlennel zárult.