Robin van Persie, a Feyenoord vezetőedzője szakmai döntésként értékelte, hogy 19 éves fiának, Shaqueelnek lehetőséget adott a Celtic elleni Európa-liga mérkőzésen.
Rekordot döntött a 19 éves sakkzseni: meg se áll innentől a világbajnoki döntőig?
Javokhir Sindarov 19 éves üzbég sakkozó lett a sakk-világkupa valaha volt legfiatalabb győztese, miután 2,5-1,5 arányban legyőzte a kínai Wei Yi-t a goai döntőben. A sakkozót az egyik nagy esélyesnek tartják arra, világbajnoki kihívó legyen jövőre - jelentette a The Guardian.
A 19 éves üzbég tehetség szerdán írta be magát a sakktörténelembe, amikor a FIDE kieséses rendszerű World Cup döntőjében felülmúlta kínai ellenfelét. Korábban az ukrán Ruszlan Ponomarjov tartotta a rekordot, aki 2002-ben egy évvel fiatalabban nyert, de az akkori verseny egyben a vitatott FIDE világbajnokságnak is számított. Bár Wei Yi volt a döntő esélyese, a döntő játszmában rossz időbeosztása hátráltatta. Elutasított egy döntetlent, és több lehetőséget is elszalasztott a győzelemre vagy a döntetlenre, végül mattadással vesztett.
A győzelemmel Sindarov kvalifikálta magát a világbajnokjelölti versenyre, ahol nyolc versenyző küzd majd a világbajnoki címmérkőzés jogáért: Hikaru Nakamura (USA), Fabiano Caruana (USA), Anish Giri (Hollandia), Praggnanandhaa Rameshbabu (India), Wei Yi (Kína), Javokhir Sindarov (Üzbegisztán), Andrey Esipenko (Oroszország) és Matthias Blübaum (Németország).
A jelöltek között Caruana számít esélyesnek, aki korábban már döntetlen mérkőzést játszott Magnus Carlsennel 2017-ben. A két amerikai versenyző a mezőny legidősebb tagjai, mindketten harmincas éveikben járnak.
Giri jelenleg jó formában van, de közismert döntetlen-hajlama hátrányára válhat. Praggnanandhaa az utóbbi időben jelentős sikereket ért el, és jelenleg a londoni FIDE Open versenyen szerepel, hogy megerősítse helyét a FIDE körversenyen.
Sindarov már bizonyította, hogy közel áll az elithez, és Üzbegisztán erős sakkhagyományai támogatják. Esipenko mögött várhatóan jelentős orosz támogatás áll majd, míg Blübaum tűnik a mezőny leggyengébb tagjának.
Eközben a London Classic, Anglia legerősebb nemzetközi sakkversenye szerdán kezdődött, bár az első fordulót nem az Emirates Stadionban rendezték az Arsenal-Bayern München Bajnokok Ligája mérkőzés miatt. Az első forduló mind az öt játszmája döntetlennel zárult.
Varsó megkezdte a 2040-es nyári olimpia megrendezésére irányuló pályázat előkészületeit - ezt a lengyel sportminiszter jelentette be.
A két McLaren már az első szabadedzésen demonsttrálta, mit akarnak ezen a hétvégén Katarban.
Kórházi biztonsági kamerák felvételei igazolták, hogy az atléta szervezetében talált tiltott szer passzív belégzés útján került be.
Geraint Thomas, a korábbi Tour de France és olimpiai bajnok kerékpáros az Ineos Grenadiers csapat versenyzési igazgatója lett visszavonulását követően.
Nem védheti meg címét szuperóriás-műlesiklásban Lara Gut-Behrami a februári milánói-cortinai olimpián.
Hatalmas botrány Marseille-ben: ütötték-verték a vendégszurkolókat, de a franciák szerint más is történt
A Newcastle United hivatalos panaszt nyújt be a francia rendőrség ellen; állításuk szerint erőszakosak voltak a szurkolóikkal.
Az Arsenal hat pontos előnnyel vezeti a Premier League-et a 12. forduló után; az Opta szuperszámítógépe szerint 76,3% eséllyel nyeri meg a bajnokságot.
Egy norvég labdarúgó doppingvétség nélkül került bajba, miután műfüves pálya gumiőrleményéből került tiltott anyag a szervezetébe.
Adrian Newey, a Forma 1 történetének egyik legkiválóbb mérnöke a következő szezontól az Aston Martin csapatfőnöke lesz.
A Liverpool súlyos válsága tovább tart, hazai pályán 4-1-es vereséget szenvedett a PSV-től a Bajnokok Ligájában.
Jürgen Klopp elárulta, hogy 2023-ban visszautasította a német válogatott vezetőedzői posztját, mert úgy érezte, nem hagyhatja el a Liverpoolt egy sikertelen szezon után.
Kovács Patrik szerint inkább ellenfelén van a teher, de azt már nagyon várja, hogy színpadra léphessen Londonban.
Egy brit férfi bűnösnek vallotta magát abban az ügyben, amikor májusban egy autó a Liverpool szurkolói közé hajtott a bajnoki cím ünneplése során.
A Sheffield United amerikai tulajdonosai nem cáfolták, hogy kapcsolatba léptek a rivális Sheffield Wednesday eladását intéző felszámolókkal.
Ez komolyan visszavetheti az angolok vébérendezési terveit: az új manchesteri stadionon bukhat el az egész?
A Brit Labdarúgó Szövetség (FA) tervei szerint a felújított Old Trafford stadion is szerepelni fog a 2035-ös női labdarúgó-világbajnokság rendezésére benyújtott pályázati anyagban.
A brit erőemelő lett a világ legerősebb nője, miután kiderült, hogy az eredeti győztes egy transznemű versenyző volt, aki nem is indulhatott volna a versenyen.
Az Arsenal 13 éves tehetségét, Luis Munozt beválogatták az UEFA Ifjúsági Liga keretébe, és ma akár debütálhat is a nála évekkel idősebb játékosok között.
Mikel Arteta szerint az Arsenal még mindig "más univerzumban" van a Real Madridhoz és a Bayern Münchenhez képest, mivel a londoni klub még sosem nyert...
