2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. május 14.A kupa a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében játszott FTC - Paksi FC mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. május 14-én.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Hatalmas lehetőség kapujában egy rakás magyar fociklub: erre készülnek minden egyes évben

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 15:14

A továbbjutók akár nagy halat is foghatnak, hiszen a következő fordulóban már jönnek az első- és második vonal csapatai is.

Elkészítették csütörtök délután a Magyar Kupa 2. fordulójának párosításait - erről az MLSZ honlapja számolt be. Ebben a körben, ahogy az előzőben is, még mindig csak a harmadosztályú, valamint az alatti bajnokságok résztvevői szerepelnek, az NB I és az NB II csapatai majd a következő, harmadik körben csatlakoznak be. A mostani, második forduló meccseit augusztus 23-án és 24-én rendezik majd.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ahogy az előző körben, a sorsolás előtt a szövetség most is négy csoportba osztotta be a talpon maradt klubokat (Észak-Kelet, Dél-Kelet, Észak-Nyugat, Dél-Nyugat), kiemelés pedig nem volt. A szabály szerint az alacsonyabb osztályú csapat rendezheti otthon a mérkőzést. A párharcok egy meccsen dőlnek el; döntetlen esetén kétszer 15 perces hosszabbítás, majd ha kell, akkor büntetők döntenek a továbbjutóról.

KATT! Friss hírek, élő sporteredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán!

A Magyar Kupa 2. körének párosításai a következők:

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

  • Hódoscsépányi SE–SBTC
  • FC Hatvan–Tiszafüredi VSE
  • Sajóbábony VSE–Eger SE
  • CSO-KI Sport–Putnok FC
  • Sényő FC-ZMB Building–Tarpa SC
  • Gödöllői SK–Ózd-Sajóvölgye
  • DEAC–Bacsó Beton-Cigánd SE
  • Újfehértó SE–Füzesabony SC
  • Mátészalkai MTK–Swiss Krono-Vásárosnamény
  • Pilisi LK–XV. Kerületi Issimo SE
  • Szolnoki MÁV FC–Dunaharaszti MTK
  • Szajol KLK–Rákóczifalva SE
  • III. Ker. TVE–BKV Előre
  • Sándorfalvi KSE–Hódmezővásárhelyi FC
  • DB Futball Bordány–ESMTK
  • REAC–Tiszaföldvár SE
  • 43. sz. Építők SK–Martfűi LSE
  • Gyulai Termál FC–Csepel SC
  • Bőny SE–Móri SE
  • Balatonalmádi SE–Komárom VSE
  • Nyergesújfalu SE–Opus Tigáz Tatabánya
  • Bicskei TC–VSC 2015 Veszprém
  • Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr
  • Intretech Kapuvári SE–Dorogi FC
  • Mezőörs KSE–Szombathelyi Haladás
  • Koppánymonostori SE–Sárvár FC
  • Sárisápi BSE–Szarvaskend SE
  • Nagyatádi FC–PMFC
  • Iváncsa KSE–Pénzügyőr SE
  • Mohácsi TE 1888–Majosi SE
  • Kelen SC–Dunaújvárosi FC
  • Sárbogárd SE–Dombóvári FC
  • Budaörs–FC Nagykanizsa
  • Mórágyi SE–BFC Siófok
  • Lajoskomárom–PTE PEAC
  • Kaposvári Rákóczi FC–Érdi VSE

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#magyarország #foci #sport #labdarúgás #nyugat #dél #észak #kelet #magyar labdarúgás #magyar foci #Magyar Kupa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:14
15:00
14:44
14:32
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 7.
Fizikai melósként sem álom a 750 ezres nettó itthon: itt a csúcsbért fizető munkahelyek toplistája
2025. augusztus 7.
Komoly bajban a BMW, Mercedes, Audi: ez Magyarországnak is csúnya mélyütés lehet
2025. augusztus 7.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
2025. augusztus 7.
Benéztünk a számok mögé, sehogy sem jön ki a matek: sok magyar melós érezheti magát átverve?
2025. augusztus 7.
Itt a rendelet, mostantól él az önazonossági törvény: megjárta, aki ingatlant venne sok településen
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 7. csütörtök
Ibolya
32. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Indul a vizes-vb legfontosabb hete: mutatjuk a magyarok programját, mikor szurkolhatunk nekik?
2
2 hete
Itt aztán van mit figyelni: hiperszexi pózba vágta magát a tornászlány + fotók
3
2 hete
Nagyon sokan felhördültek Mohamed Salah nyilatkozata után: kiderült, semmi nem úgy van, mint gondolták
4
2 hete
Formula-1 Magyar Nagydíj: itt a F1 menetrend, a Forma 1-versenynaptár Hungaroring, Magyarország helyszínen
5
2 hete
Újabb doppingbotrány: olimpikon sztársportoló bukott le, 3 évre eltiltották
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő adó
a számított adó csökkentve az adóvisszatartás formájában igénybe vehető adókedvezménnyel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 14:32
Itt a rendelet, mostantól él az önazonossági törvény: megjárta, aki ingatlant venne sok településen
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 13:10
Hivatalos, lehet népszavazás a december 24-i munkaszüneti napról: elkaszálták a panaszokat
Agrárszektor  |  2025. augusztus 7. 14:28
Kritikus a helyzet az európai földeken: ilyen még soha nem volt azelőtt