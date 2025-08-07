Keresztszalag-szakadás miatt legalább fél évre kidőlt a Spurs középpályása, egyre nagyobb bajban van a csapat.
Hatalmas lehetőség kapujában egy rakás magyar fociklub: erre készülnek minden egyes évben
A továbbjutók akár nagy halat is foghatnak, hiszen a következő fordulóban már jönnek az első- és második vonal csapatai is.
Elkészítették csütörtök délután a Magyar Kupa 2. fordulójának párosításait - erről az MLSZ honlapja számolt be. Ebben a körben, ahogy az előzőben is, még mindig csak a harmadosztályú, valamint az alatti bajnokságok résztvevői szerepelnek, az NB I és az NB II csapatai majd a következő, harmadik körben csatlakoznak be. A mostani, második forduló meccseit augusztus 23-án és 24-én rendezik majd.
Ahogy az előző körben, a sorsolás előtt a szövetség most is négy csoportba osztotta be a talpon maradt klubokat (Észak-Kelet, Dél-Kelet, Észak-Nyugat, Dél-Nyugat), kiemelés pedig nem volt. A szabály szerint az alacsonyabb osztályú csapat rendezheti otthon a mérkőzést. A párharcok egy meccsen dőlnek el; döntetlen esetén kétszer 15 perces hosszabbítás, majd ha kell, akkor büntetők döntenek a továbbjutóról.
KATT! Friss hírek, élő sporteredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán!
A Magyar Kupa 2. körének párosításai a következők:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- Hódoscsépányi SE–SBTC
- FC Hatvan–Tiszafüredi VSE
- Sajóbábony VSE–Eger SE
- CSO-KI Sport–Putnok FC
- Sényő FC-ZMB Building–Tarpa SC
- Gödöllői SK–Ózd-Sajóvölgye
- DEAC–Bacsó Beton-Cigánd SE
- Újfehértó SE–Füzesabony SC
- Mátészalkai MTK–Swiss Krono-Vásárosnamény
- Pilisi LK–XV. Kerületi Issimo SE
- Szolnoki MÁV FC–Dunaharaszti MTK
- Szajol KLK–Rákóczifalva SE
- III. Ker. TVE–BKV Előre
- Sándorfalvi KSE–Hódmezővásárhelyi FC
- DB Futball Bordány–ESMTK
- REAC–Tiszaföldvár SE
- 43. sz. Építők SK–Martfűi LSE
- Gyulai Termál FC–Csepel SC
- Bőny SE–Móri SE
- Balatonalmádi SE–Komárom VSE
- Nyergesújfalu SE–Opus Tigáz Tatabánya
- Bicskei TC–VSC 2015 Veszprém
- Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr
- Intretech Kapuvári SE–Dorogi FC
- Mezőörs KSE–Szombathelyi Haladás
- Koppánymonostori SE–Sárvár FC
- Sárisápi BSE–Szarvaskend SE
- Nagyatádi FC–PMFC
- Iváncsa KSE–Pénzügyőr SE
- Mohácsi TE 1888–Majosi SE
- Kelen SC–Dunaújvárosi FC
- Sárbogárd SE–Dombóvári FC
- Budaörs–FC Nagykanizsa
- Mórágyi SE–BFC Siófok
- Lajoskomárom–PTE PEAC
- Kaposvári Rákóczi FC–Érdi VSE
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
A szakember az orosz labdarúgó-bajnokságot három vereséggel kezdő Ahmat Groznij kispadjára ül le, segítője Máté Csaba lesz.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelentése szerint összesen öt embert kaptak tetten bűncselekmény elkövetése közben, míg négy körözött személyt fogtak el.
Félelmetes ellenfelet kapott a Paks a Konferencialigában: a Győr sem örülhet, csoda lenne továbbjutni
A Paks a Fiorentinával, míg az ETO FC a Rapid Wien vagy a Dundee United együttesével találkozhat a Konferencialiga rájátszásban.
Álomsorsolás a Fradinak? Ezek a lehetséges ellenfelek a BL-főtáblához, kevés könnyebb csapat jöhetett volna
Az azeri Qarabag FC vagy az északmacedón KF Skendija lehet a Ferencváros ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik fordulójában.
A Nemzetközi Úszószövetség (World Aquatics) kiemelkedő pénzügyi eredményeket ért el 2024-ben.
A világbajnoki pontversenyben második Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap Mogyoródon.
A magyar válogatott csapatkapitánya Instagramon osztotta meg a hírt, egy érzelmes üzenettel köszöntve kislányát és párját.
A 27 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 27. időmérős sikere.
A Forma–1 világa kívülről csillogás és adrenalin, belülről viszont kőkemény pénzügyi versenyfutás.
Adam Peaty, a háromszoros olimpiai és nyolcszoros világbajnok brit úszó négy aranyérmet céloz meg a 2028-as Los Angeles-i olimpián.
Kós Hubert Európa-csúccsal aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban a szingapúri vizes világbajnokság pénteki versenynapján.
Kerkez Milos és Pécsi Ármin mezszáma is végleges a Liverpoolnál: ebben láthatjuk őket a Premier League-ben
A Liverpool idén a Premier League legnagyobb költekezője lett, nyári kiadásaik elérték a 350 millió eurót.
Az Inter elnöke, Beppe Marotta megerősítette, hogy a klub tulajdonosa, az Oaktree Capital kész jelentős összegeket befektetni a nyári átigazolási időszakban.
Halálos fegyvert szerzett az Arsenal? Most minden kiderül az új csatárról, korábbi ellenfelei nyilatkoztak
Korábbi ellenfelei és edzői most elárulják, milyen kihívást jelentett megállítani őt, és milyen taktikával lehet korlátozni a Premier League-ben.
A négyszeres világbajnok holland Max Verstappen megerősítette, hogy jövőre is a Forma-1-es Red Bull csapatnál versenyez.
A Maribor otthonában játssza ma este a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező második fordulós párharcának visszavágóját a Paksi FC.
Az örményországi 2-1-es vereség után csütörtökön hazai pályán vívhatja ki a továbbjutást az ETO FC Győr.
A sportolónő halálát hivatalosan is bejelentették, de azt egyelőre nem tudni, hogy előkerült-e a holtteste, vagy a keresésére küldött expedíció állt-e le.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.