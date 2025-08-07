Hatalmas lehetőség kapujában egy rakás magyar fociklub: erre készülnek minden egyes évben

A továbbjutók akár nagy halat is foghatnak, hiszen a következő fordulóban már jönnek az első- és második vonal csapatai is.

Elkészítették csütörtök délután a Magyar Kupa 2. fordulójának párosításait - erről az MLSZ honlapja számolt be. Ebben a körben, ahogy az előzőben is, még mindig csak a harmadosztályú, valamint az alatti bajnokságok résztvevői szerepelnek, az NB I és az NB II csapatai majd a következő, harmadik körben csatlakoznak be. A mostani, második forduló meccseit augusztus 23-án és 24-én rendezik majd.

Ahogy az előző körben, a sorsolás előtt a szövetség most is négy csoportba osztotta be a talpon maradt klubokat (Észak-Kelet, Dél-Kelet, Észak-Nyugat, Dél-Nyugat), kiemelés pedig nem volt. A szabály szerint az alacsonyabb osztályú csapat rendezheti otthon a mérkőzést. A párharcok egy meccsen dőlnek el; döntetlen esetén kétszer 15 perces hosszabbítás, majd ha kell, akkor büntetők döntenek a továbbjutóról.

A Magyar Kupa 2. körének párosításai a következők:

Hódoscsépányi SE–SBTC

FC Hatvan–Tiszafüredi VSE

Sajóbábony VSE–Eger SE

CSO-KI Sport–Putnok FC

Sényő FC-ZMB Building–Tarpa SC

Gödöllői SK–Ózd-Sajóvölgye

DEAC–Bacsó Beton-Cigánd SE

Újfehértó SE–Füzesabony SC

Mátészalkai MTK–Swiss Krono-Vásárosnamény

Pilisi LK–XV. Kerületi Issimo SE

Szolnoki MÁV FC–Dunaharaszti MTK

Szajol KLK–Rákóczifalva SE

III. Ker. TVE–BKV Előre

Sándorfalvi KSE–Hódmezővásárhelyi FC

DB Futball Bordány–ESMTK

REAC–Tiszaföldvár SE

43. sz. Építők SK–Martfűi LSE

Gyulai Termál FC–Csepel SC

Bőny SE–Móri SE

Balatonalmádi SE–Komárom VSE

Nyergesújfalu SE–Opus Tigáz Tatabánya

Bicskei TC–VSC 2015 Veszprém

Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr

Intretech Kapuvári SE–Dorogi FC

Mezőörs KSE–Szombathelyi Haladás

Koppánymonostori SE–Sárvár FC

Sárisápi BSE–Szarvaskend SE

Nagyatádi FC–PMFC

Iváncsa KSE–Pénzügyőr SE

Mohácsi TE 1888–Majosi SE

Kelen SC–Dunaújvárosi FC

Sárbogárd SE–Dombóvári FC

Budaörs–FC Nagykanizsa

Mórágyi SE–BFC Siófok

Lajoskomárom–PTE PEAC

Kaposvári Rákóczi FC–Érdi VSE

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA