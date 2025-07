Hatalmasat kaszált az NFL sztárcsapata: százmilliókat kerestek csak ebből

A Green Bay Packers pénzügyi jelentése szerint rekordösszegű bevételmegosztásban részesültek az NFL-től az előző pénzügyi évben - számolt be az ESPN.

A Green Bay Packers 432,6 millió dollárt kapott az NFL bevételmegosztási rendszerében az előző pénzügyi évben - jelentette be a csapat vezetősége szerdán. Ez rekordösszegnek számít, miután egy évvel korábban először lépte át a 400 millió dolláros határt (402,3 millió dollár) a csapatonkénti nemzeti bevételmegosztás.

"Továbbra is lenyűgöz az NFL népszerűsége és a liga irodájának bevételgeneráló képessége. Nagyon impresszív" - nyilatkozta Mark Murphy, a Packers leköszönő elnöke, aki hamarosan átadja pozícióját Ed Policynek.

A Packers pénzügyei egyedülálló betekintést nyújtanak az NFL bevételmegosztási rendszerébe, mivel ez az egyetlen nyilvánosan tulajdonolt csapat a ligában, így kötelesek évente nyilvánosságra hozni pénzügyi kimutatásukat. A 32 NFL-csapat egyenként 432,6 millió dolláros részesedése azt jelenti, hogy a liga több mint 13 milliárd dollárnyi bevételt osztott szét az előző pénzügyi évben.

"Ez nagyrészt az országos televíziós szerződések növekedésének köszönhető. A liga célja az évi körülbelül 7%-os növekedési ütem elérése. A liga jó munkát végzett a streaming irányába való elmozdulással is, de nemzeti bevételünk túlnyomó többsége továbbra is a televíziós közvetítésekből származik." - tette hozzá Murphy.

A bevételmegosztásnak köszönhetően a Packers működési nyeresége 60,1 millió dollárról 83,7 millió dollárra nőtt az előző évhez képest. A helyi bevételek 251,8 millió dollárról 286,4 millió dollárra emelkedtek, amit részben a 17 mérkőzéses menetrend bevezetése után rendezett kilencedik hazai alapszakasz-mérkőzés segített. A csapat vállalati tartalékalapja 536 millió dollárról 579 millió dollárra növekedett.

Mivel a Packers több mint félmillió részvényes tulajdonában van, nem fogadhatnak el magántőke-befektetéseket, ahogyan azt más csapatok tehetik. A csapat közlése szerint körülbelül 5 204 615 részvényt birtokol 539 029 részvényes, akik közül senki sem kap osztalékot. A csapat feletti irányítás megszerzésének megakadályozása érdekében egy személy legfeljebb 200 000 részvényt birtokolhat.

Murphy elmondta, hogy hivatali ideje alatt a Packers 675 millió dollárt fektetett be a Lambeau Field stadionba és a csapat létesítményeibe. A héten mutatták be az újonnan felújított öltözőt is.