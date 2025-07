Egész pályás gólt lőtt a magyar vízilabdázó: szemfüles volt Tiba Panna a vébén, itt a videó

Tiba Panna az első félidő végén vette észre, hogy üres az ellenfél kapuja - és a torna gólját szerezte így.

Második csoportmérkőzését is megnyerte a magyar női vízilabda-válogatott a szingapúri világbajnokságon: Cseh Sándor együttese a torna vasárnapi játéknapján 33-13-ra diadalmaskodott a japánok felett. A siker azt is jelenti, hogy mivel a görögök is megverték a horvátokat, a magyar női csapat már biztosan negyeddöntős.

A helyi idő szerint délelőtt rendezett összecsapáson a csoport két győztes csapata találkozott egymással, ugyanakkor így is az első fordulóban a világkupa-győztes görögök felett diadalmaskodó magyarok voltak a favoritok, hiszen jóval komolyabb játékerőt képviselnek, mint a japánok, akik a vb-újonc horvátok ellen nyertek a nyitányon.

Az első negyedben a japánok támadásban ugyan képesek voltak szép dolgokra, de a védekezésüket rendkívül könnyedén játszották át a magyarok, akik Rybanska Natasa vezetésével nyolc gólt szereztek (8-3).

A játék képe nem változott a folytatásban sem, a magyarok szinte kedvük szerint lőtték a gólokat, hátul pedig Neszmély Boglárka, akárcsak a görögök ellen, ezúttal is védett ötméterest. A nagyszünet előtt a japánok az utolsó támadásukra kapus nélkül úsztak fel, de rosszul jártak, mert Tiba Panna az utolsó pillanatban még kihasználta, hogy üres a kapu (16-5). A nem mindennapi gólt itt megmutatjuk:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Néhány perccel a fordulást, Vályi Vanda góljait és labdaszerzéseit követően a vb-n először a kapus Torma Luca is lehetőséget kapott. A záró nyolc perc során a japánok az ötmétereseket "gyakorolhatták", ezekből Torma kettőt is megfogott, elöl pedig a harmincat is átlépte a magyar csapat (33-13).