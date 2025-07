Formula-1 Brit Nagydíj: itt a F1 menetrend, a Forma 1-versenynaptár Silverstone, Nagy-Britannia helyszínen

A Forma–1 brit nagydíját a 2025-ös szezonban is megrendezik Silverstone-ban, a brit versenypályán. Ez az egyik leghíresebb versenypálya a Forma 1-es naptárban, és a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton hazai versenyének is számít. Lássuk, mit mutat az F1 2025-ös menetrend, mikor lesz a közvetítés az M4-en, mikor kezdődik a brit nagydíj futama és időmérő edzése!

A brit nagydíj helyszíne a Silverstone Circuit, Silverstone, Nagy-Britannia. A pálya hossza 5,891 km, a versenytáv 52 kör, összesen 306,198 km. A silverstone-i versenypálya körrekordját Max Verstappen tartja, aki 2020-ban futotta meg az 1:27.097-es legjobb időt. 2025-ben sem rendeznek Forma 1-es sprintfutamot a Brit Nagydíjon.

F1 menetrend: Formula-1 brit nagydíj, az M4 Forma 1 közvetítés

Silverstone, Nagy-Britannia helyszínen rendezett F1 futam dátuma: 2025. július 4-5-6. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:

Péntek, július 4.

Első F1 szabadedzés: 13:30–14:30

Második F1 szabadedzés: 17:00–18:00

Szombat, július 5.

Harmadik F1 szabadedzés: 12:30–13:30

F1 időmérő edzés: 16:00–17:00

Vasárnap, július 6.

F1 futam: 16:00

A brit Forma 1-es nagydíjat 1926 óta rendezik meg Silverstone-ban, összesen eddig 79 alkalommal. A silverstone-i pályán már a legelső Forma 1-es világbajnokságon, 1950-ben is rendeztek versenyt.

2024-ben a Mercedes brit pilótája, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton győzött ezen a pályán, a második a Red Bullal versenyző négyszeres világbajnok Max Verstappen lett, a harmadik pedig a McLaren versenyzője, Lando Norris. A 2025-ös Forma–1 brit nagydíj idejére Silverstoneban pénteken felhős,

szombatra és vasárnapra azonban hűvös, esős időt jósol a meteorológiai előrejelzés.

F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2025-ös szezon 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait!

F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.

F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.

Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.

Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.

F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.

Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.

Imola Forma 1 olasz nagydíj: 2025. május 16-18.

F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.

Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.

Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.

Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.

Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.

Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.

F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.

F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.

Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.

Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.

F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.

Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.

F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.

Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.

USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 20-23.

Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.

Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.

Mi történt eddig a 2025-ös Forma 1-szezonban?

A 2025-ös Forma–1-es szezon eddig rendkívül izgalmasan alakul, számos változással a csapatoknál, versenyzőknél és a szabályozásban. Néhány érdekes információ az eddigi szezonról:

Oscar Piastri és Lando Norris kiváló formában versenyeznek, jelenleg ők vezetik a bajnokságot. Az előző verseny, a Forma 1 Osztrák Nagydíj is így alakult, ahol első helyen Norris, a másodikon Piastri futottak be. A Kanadai Nagydíj nem sikerült nekik túl jól, mert egymásnak ütköztek, és Norris fel kellett hogy adja a versenyt.

Lewis Hamilton 12 év után elhagyta a Mercedest, és a Ferrarihoz csatlakozott a szezon elején. Bár eddig még nem állt dobogóra, csapattársa, Charles Leclerc már több dobogós helyezést is elért - legutóbb épp a múlt héten, az Osztrák Nagydíjon. Hamilton azonban tavaly megnyerte a brit nagydíjat, és most is jól szeretne szerepelni, hiszen ez a hazai versenye.

Andrea Kimi Antonelli debütált a Mercedesnél, a kanadai nagydíjon élete első dobogós helyezését szerezte. A Sauber brazil versenyzője, Gabriel Bortoleto pedig a múlt heti Osztrák Nagydíjon megszerezte élete első Forma 1-es pontjait azzal, hogy a nyolcadik helyen ért célba.

Formula-1 szabályváltozások 2025-ben

Az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál.

Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.