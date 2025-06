Évekre eltilthatják a Chelsea ukrán sztárját: itt az újabb doppingbotrány

Az FA szabályzata szerint a londoniak balszélsője akár négy évre is eltiltható, miután tavaly pozitív A-mintát szolgáltatott. A hírek szerint a tiltott teljesítményfokozó meldonium nyomaira bukkantak Mudryk szervezetében.

Az ukrán válogatott játékos tavaly november óta nem lépett pályára, és ideiglenesen felfüggesztették, amíg ő és a Chelsea a B-minta eredményeire várt. Az FA szóvivője megerősítette a doppingvétség miatti vádemelést, de további részleteket nem közölt az ügy folyamatban lévő jellege miatt. Az ügyről a mindig jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano is írt X-oldalán:

🚨 Official: Mykhailo Mudryk charged by The FA for anti-doping violations and could face up to a four-year ban.



“We can confirm that Mykhailo Mudryk has been charged with Anti-Doping Rule Violations alleging the presence and/or use of a prohibited substance, in terms of… pic.twitter.com/UGi8nrPHea