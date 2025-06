Csúnyán lebőghet a klubvilágbajnokság: senkinek nem kell a jegy, már úgy dobják a szurkolók után

A FIFA kénytelen volt csökkenteni a jegyárakat a 2025-ös FIFA Klubvilágbajnokság nyitómeccsére, amelyen Lionel Messi csapata, az Inter Miami az Al-Ahli ellen lép pályára, ugyanis alig fogytak - számolt be a Sports Illustrated.

Kevesebb mint két héttel a június 14-i nyitómeccs előtt a FIFA aggasztónak találta a helyzetet, hiszen a miami Hard Rock Stadionban, amely több mint 64 ezer néző befogadására alkalmas, még több tízezer ülőhely eladatlan maradt.

A The Athletic információi szerint a jegyárak fokozatosan csökkentek: a decemberi sorsolás után még 349 dollárba kerültek a legolcsóbb belépők, majd 230 dollárra, később 110 dollárra mérséklődtek, most pedig már 55 dollárért is kaphatók jegyek a nyitómérkőzésre. A legolcsóbb jegyeket a River Plate és az Urawa Red Diamonds közötti E-csoportos mérkőzésre kínálják, mindössze 24 dollárért.

Érdekes módon, bár Messi érkezése óta az Inter Miami rendszeresen MLS-rekordokat dönt a nézőszámok tekintetében, a Klubvilágbajnokság iránti érdeklődés inkább az európai nagycsapatokra, például a Real Madridra összpontosul.

Az idei tornán 32 csapat vesz részt a világ hat labdarúgó-konföderációjából. Ez a második a három nagy verseny közül, amelyet az Egyesült Államok három egymást követő évben rendez: tavaly a Copa Américának adott otthont, 2026-ban pedig Kanadával és Mexikóval közösen a FIFA Világbajnokságot rendezi.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke áprilisban még nem aggódott a jegyeladások miatt, és úgy nyilatkozott: "Amikor látom, hogy az Egyesült Államokban egyes stadionok megtelnek barátságos mérkőzésekre, akkor egyáltalán nem aggódom amiatt, hogy megtöltsünk egy stadiont, amikor a csapatok világbajnokságra jönnek, hogy valami igazán fontos dologért játsszanak."