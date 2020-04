Percről percre: a legfontosabb hírek a koronavírus-járványról április 18-án

Ne maradj le a legfontosabb eseményekről, a Pénzcentrum percről percre közvetít a koronavírus-járvány elleni harc aktuális állásáról, és az egészségügyi válság gazdasági hatásairól.

2020.04.18 08:21 Bíróság tiltotta meg a hittérítést a brazil őslakosok körében

Megtiltotta egy brazil bíró, hogy keresztény misszionáriusok kapcsolatba lépjenek az Amazonas-vidékének őslakosaival, hogy véletlenül se hurcolhassák be közéjük az új típusú koronavírust - közölte helyi idő szerint pénteken a Survival International nevű civil szervezet. A brazil őslakosok körében eddig 23 fertőzöttet találtak, és hárman meg is haltak közülük. A sokszor a többségi társadalomtól elzártan élő közösségek különösen kiszolgáltatottak az ismeretlen, behurcolt fertőzéseknek. Ezzel indokolta döntését Fabiano Verli bíró is, aki szerint megengedhetetlen kockázatot jelent az őslakosokra nézve, ha bárki kívülről kapcsolatba léphet velük. A bíró tiltó döntése konkrétan az Ethnos 360 keresztény szervezetre vonatkozik, amely korábban New Tribes Mission néven működött, és nemrégiben indított adománygyűjtést, hogy helikoptert vásárolhasson és elérhesse a külvilágtól elzártan élő közösségeket. A gyarmatosítás korában az Európából behurcolt különféle betegségek az amerikai őslakosok 95 százalékát irtották ki.